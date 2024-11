Larissa Luz lembra fantasia de The Masked Singer: 'Passava mal, mas valeu'

Larissa Luz contou ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego, detalhes de sua experiência no Masked Singer (Globo) em 2023.

A cantora, compositora e produtora diz que passava muito mal após as apresentações no programa por causa de sua fantasia. Ela afirma que nem conseguia enxergar com a máscara de abelha-rainha.