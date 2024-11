Erykah Badu faz chuva parar no 1º dia do Rock the Mountain; saiba como foi

Na contramão de muitos festivais que estão cancelado ou diminuindo de tamanho, o Rock the Mountain, que acontece em Itaipava (Petrópolis), na serra carioca, aumentou uma data e de quebra trouxe a sua primeira atração internacional: Erykah Badu. O que parecia ser uma celebração perfeita começou com uma atmosfera de tensão por parte dos produtores: a noite seria longa, molhada e com muito perrengue para o público.

Prioridades

A chuva que caiu durante todo dia do festival não cessou nenhum minuto, causando pontos de lama e poças. Isso fez com que o público preferisse procurar um local para se abrigar do que assistir aos shows que rolaram no palco principal do festival.