Relembrando a infância, KING Saints faz versão de 'Say My Name' com Mulú

O produtor Mulú segue com o projeto de reunir artistas para novas versões de grandes sucessos no pop. Depois de lançar uma versão funk para "Summertime Sadness" com Maria Maud, ele agora compartilha a parceria com a rapper KING Saints, uma das revelações do ano.

Juntos, eles gravaram uma versão funkeada de "Say My Name", hit das Destiny's Child.

A cantora, que acaba de lançar o primeiro álbum, "Se Eu Fosse Uma Garota Branca", em que repensa e experimenta o mundo pop, lembra que a música era onipresente na infância.