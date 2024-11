Henrique Portugal esperou 4 anos por autorização para lançar Roberto Carlos

Henrique Portugal, ex-tecladista do Skank, contou em entrevista ao No Tom, programa de Toca com Zé Luiz e Bebé Salvego, os bastidores de seu mais recente projeto: um EP com o grupo Solar Big Band, que soma clássicos de Roberto Carlos, Beatles, Tom Jobim e Carlos Gardel.

Não tenho que provar mais nada, tenho uma história maravilhosa, linda, vitoriosa, acho que é hora de me divertir um pouco. Henrique Portugal

Foram necessários quatro anos para o artista conseguir autorização para lançar a regravação de "Olha", de Roberto Carlos —mas foi justamente essa música que o fez "sair do lado do palco para ir para a frente dele".