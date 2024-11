Luan Santana e Fábio Jr. lançam parceria e celebram: 'Especial demais'

O convidado também retribuiu o carinho. "Que honra", disse Luan na ocasião. Os cantores demonstraram muita admiração, com reverências e sorrisos durante a apresentação.

Nas redes sociais, Fábio reforçou seus elogios a Luan nesta quinta-feira (31). "Especial demais ter esse cara que eu admiro tanto cantando comigo nesse dia. Mais uma vez, brigadú, Don!", escreveu ele.

A parceria também foi celebrada pelos fãs. "Nunca me canso de ver a emoção transbordar na sua voz, no seu rosto e no seu olhar", disse uma seguidora. "Sucesso duplicado!", comentou outra. Cleo, filha de Fábio, também reagiu com emojis de aplausos e emojis.