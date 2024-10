Luísa Sonza e Alok se apresentam na première do 25º Grammy Latino

Luísa Sonza e Alok são atrações confirmadas na première do 25º Grammy Latino, em Miami (EUA), no dia 14 de novembro. Nesta semana, o show de Anitta foi confirmado no prêmio.

A cerimônia será ao 12h no horário de Brasília. O Grammy Latino será transmitido ao vivo pela Univision, UniMás, Galavisión e ViX a partir das 21h (horário de Brasília), precedido por um pré-show às 20h.

Veja as categorias em que brasileiros foram indicados:

Gravação do Ano