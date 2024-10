Toca Revela: o toque eletrônico de Eli Iwasa nos maiores festivais do país

A maior referência na trajetória como DJ é o amigo DJ Mau Mau. "No começo de carreira fui muito marcada pelos sets dele. Depois eu comecei a trabalhar com ele por sete anos no Love Club. Foi uma influência direta e não só como DJ, mas como ser humano", conta.

"Ele é uma pessoa incrível, sempre compartilhou conhecimento e toda a experiência dele comigo de uma maneira muito generosa e isso é um pouco raro."