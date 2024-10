Indicado ao Grammy Latino, Jota.pê diz que nunca sonhou com a fama

O fato de eu ter morado em outros lugares me fez entender outras realidades e outros pontos de vista. Automaticamente, fui influenciado pelo que eu ouvi nessas cidades e também pelo que a minha família ouvia.

Em 2015, o artista lançou seu primeiro trabalho, "Crônicas de um Sonhador", que lhe deu a oportunidade de participar do programa The Voice, da Globo, sendo considerado por Lulu Santos uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa. Com essa participação, o artista começou a se apresentar fora do Brasil esgotando vários shows.

Sua primeira indicação ao Grammy Latino aconteceu no ano de 2021 com o álbum "Onze", que, homenageando intérpretes como Elza Soares e Zeca Baleiro, Jota.Pê e sua amiga e cantora Bruna Black foram convidados para participar do projeto "Colors Studios", um dos maiores canais de música do mundo.

Vivi momentos muito bonitos com a minha família na busca de viver da minha arte. Mesmo minha família me apoiando, eles tinham muito receio de que aquilo não pudesse dar certo. Até fui estudar e trabalhar com outras coisas por esse motivo. Mas eu sempre soube que independente do que eu fosse fazer, eu queria trabalhar com música.

Durante a pandemia, o cantor começou a utilizar as redes sociais e começou a fazer lives para mostrar mais o seu trabalho cantando músicas autorais e isso chamou muita atenção de artistas consagrados. Em uma dessas lives, uma fã do Rio de Janeiro resolveu editar transformando a apresentação em vídeos curtos. Esses vídeos explodiram nas redes sociais fazendo com que o artista saísse de 15 mil seguidores no começo da pandemia para 200 mil no final da pandemia.