O Carnaval mais pop do Universo: CarnaUOL chega à 10ª edição e já tem data

O estádio tremeu com o tacacá de Joelma, que fez a galera cantar de calypso a gospel. A Banda Eva e Jammil sacou hits atemporais do axé para fazer a chuva virar festa. Maiara e Maraísa entregaram um show elétrico mostrando que sertanejo também é som de Carnaval. E Gloria Groove não poupou fôlego em show futurista impressionante. O evento contou ainda com Daniela Mercury, com a DJ Barbara Labres e com o Monobloco.

Em 2025, a tradicional mistura de ritmos vai se repetir para consolidar o CarnaUOL como o Carnaval mais pop do Universo.