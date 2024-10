Toca Revela: Bebé, Gracinha, KING Saints e Maria Esmeralda são destaques

Bebé

Bebé Salvego já é conhecida da casa. Ela é apresentadora do programa No Tom e chega agora na contramão com o segundo álbum, "Salve-se".

A jovem artista faz um som com beats modernos e timbre memorável e sedutor, difícil de categorizar. Quer comprovar? Ela abre o show de lançamento do TOCA, antes do Marcelo D2.

Gracinha

Gracinha é o projeto da cantora e compositora Isa Graça, de Natal (RN), que já circulava como instrumentista em algumas bandas da capital potiguar.