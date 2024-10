Monsters of Rock anuncia programação com Scorpions, Judas Priest e mais

Judas Priest se apresenta no festival pela segunda vez, com o "lendário" Rob Halford nos vocais. "Painkiller", "Victim Of Changes", "Breaking The Law", "Electric Eye" e "Exciter" são algumas das faixas que o público poderá conferir ao vivo.

Os suecos da Europe comemoram 40 anos de carreira no palco do Monsters of Rock. O clássico "The Final Countdown" e faixas como "Carrie" e "Rock The Night" marcam a trajetória do grupo.

O festival também marcará a volta do Savatage, após um hiato de dez anos. Com sucessos como "Hall of the Mountain King" e "Edge of Thorns", os americanos produzem uma mistura única de thrash, progressivo, power metal e hard rock.

Os veteranos do Queensrÿche voltam ao festival trazendo sucessos do metal progressivo. Além do hit número 1 "Silent Lucidity", a banda também tem no currículo faixas como "Jet City Woman" e "I Don't Believe in Love".

Os suecos da Opeth também representam o metal progressivo no palco do Monsters of Rock. Eles se preparam para lançar "The Last Will & Testament", o 14º álbum de estúdio da banda, que contará com a participação de Joey Tempest, vocalista do Europe.

Os finlandeses do Stratovarius abrirão o festival com seu metal melódico. Além das canções do álbum mais recente, "Survive", a banda pode mesclar sucessos como "Black Diamond", "Hunting High and Low", "Speed of Light" e "Eagleheart".