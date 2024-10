KL Jay lança versões de clássicos para comemorar 50 anos do Hip Hop

Aos 50 anos do Hip Hop, o gênero ganha uma homenagem à altura. Idealizado pelo lendário DJ KL Jay, o álbum "A Mensagem" celebra esse marco com uma viagem pelas raízes do rap nacional - -resgatando clássicos com novos intérpretes da cena contemporânea.

Inspirado pela faixa "The Message", de Grandmaster Flash & The Furious Five, tida como pedra fundamental do rap no mundo, o álbum é uma homenagem aos grandes clássicos do rap nacional. "O rap nasceu para ser futuro. Ele se reinventou, ganhou novas formas, mas a essência permance", diz KL Jay.

O álbum traz 10 faixas regravadas por MCs de diversas gerações e nichos do rap, como Rappin' Hood, Marcelo D2 e Edi Rock. Cada faixa conta com um MC, produtor e beatmaker diferentes, somando, ao todo, mais de 20 artistas em colaboração.