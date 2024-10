Prêmio Multishow 2024 divulga indicados; veja a lista completa

O Prêmio Multishow 2024 divulgou a lista com todos os indicados nesta quinta-feira (24).

O que aconteceu

Liniker é a artista mais indicada desta edição e concorre em 11 categorias. Após o trabalho no álbum "CAJU", a cantora disputa algumas das premiações principais, como Artista do Ano, Álbum do Ano, Capa do Ano, Hit do Ano e MPB do Ano.

Anitta e Gloria Groove vêm na sequência com cinco indicações cada. A carioca aparece na disputa em categorias como Artista do Ano, Álbum do Ano e Capa do Ano pelo álbum "Funk Generation", enquanto o projeto "Serenata da GG" da estrela drag concorre aos prêmios de Álbum do Ano, Samba/Pagode do Ano, Hit do Ano, entre outros.