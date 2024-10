Tate McRae celebra volta do pop dançante: 'As pessoas querem ser felizes'

A cantora já foi finalista de um reality de dança e sempre inclui coreografias elaboradas em suas apresentações. Com apenas 15 anos, Tate foi finalista do reality americano "So You Think You Can Dance". "Se eu não consigo visualizar um clipe ou uma coreografia, é muito difícil, para mim, acreditar em uma música. Assim que essa faixa toca e a batida aparece, sinto que evoca algo em mim como dançarina que não sinto como cantora."

Tate diz que sua nova fase musical é mais "madura e crescida". Com o novo single, Tate engata a divulgação do segundo álbum menos de um ano depois do lançamento do primeiro, "Think Later", que contou com sucessos como "Greedy" e "Exes". Ela conta com uma equipe estrelada e que "admira de verdade" já na primeira faixa: Ryan Tedder (OneRepublic, Beyoncé), ILYA (Ariana Grande, Ellie Goulding), Savan Kotecha (The Weeknd, Ariana Grande) e Hannah Lux Davis (Ariana Grande) na direção do clipe.

Eu crio tantas músicas, com sons tão diferentes e gêneros tão diferentes, que tudo que é lançado é literalmente só uma porcentagem do que passei criando o ano todo. É muita tentativa e erro, muitos experimentos sonoros. [...] A produção agora é mais do tipo de música que tocaria no meu carro. É mais madura e crescida, o que é animador de fazer aos 21 anos. Tate McRae

Ela afirma ainda que a hipersexualização não é uma questão, e que está confortável com a sensualidade que exibe nos clipes. Em uma das cenas do novo clipe, por exemplo, ela aparece "censurada" como se estivesse completamente nua. "As pessoas ficaram muito chocadas, mas eu estava completamente vestida no set", conta. "Quando se trata de mulheres, às vezes a parte da arte é excluída e só focam no seu corpo ou na sua aparência."

Vejo como uma obra de arte. [...] Nunca fico olhando para o meu corpo. Olho para a coreografia, para como é filmado, os ângulos, as cores. É difícil quando as pessoas veem tudo de forma sexual quando há muito mais ali. Tate McRae

Ela diz acreditar que o público sentiu falta de músicas mais dançantes e alegres, algo que enxerga em seu trabalho. Após o sucesso estrondoso de artistas como Billie Eilish e Taylor Swift, que apresentam muitas vezes composições mais densas e reflexivas, o pop está vendo a ascensão de estrelas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e a própria Tate, com músicas dançantes e mais leves. "A coreografia e a dança fazem parte da natureza humana. As pessoas amam isso e amam isso na música", avalia.