Sara Bentes: cantora cega emprestou sua voz às urnas eletrônicas

A partir deste ano, a voz que guia pessoas com deficiência visual nas urnas tem uma nova identidade: Letícia.

A voz pertence à cantora Sara Bentes, de 42 anos. Amostras da voz da artista foram sintetizadas para criar a assistente que vai "humanizar" o apoio a pessoas com deficiência —desde 2000, as urnas já tinham uma voz, mas era robótica e não dizia o nome dos candidatos. Agora, Letícia vai informar o cargo que está em votação a cada momento, os números digitados e o nome do candidato escolhido. Tudo isso sem quebrar o sigilo do voto, com o uso de fones de ouvido distribuídos pelos mesários.

Sara Bentes também tem deficiência visual. Ela nasceu com glaucoma congênito, doença rara relacionada ao acúmulo de líquido e aumento da pressão dentro do olho. Durante a infância e juventude, Sara passou por 17 cirurgias, foi expulsa de uma escola que parou de aceitar alunos com deficiência e teve dificuldade com as matérias mais visuais, como física e geometria. Em depoimento à revista Marie Claire em 2018, contou: "Até hoje, tenho sonhos ruins com essa época".