Fãs lamentam ausência de Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano em tributo

O legado de Marília Mendonça, cantora morta em 2021, foi celebrado neste sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo. O especial This Is Marília Mendonça contou com shows de Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos e reuniu fãs da artista. Mas a ausência de duas duplas muito próximas à cantora não passou despercebida.

O que aconteceu

Greice Kelly, 31, estava na plateia com uma camiseta personalizada, feita pela mãe. Ela, que é fã de Marília há anos, estava acompanha da irmã, Giovana Vitória, 14, que seguiu seus passos na adoração da artista. "Foi uma paixão passada de uma para a outra".

Ela teve a oportunidade de ver Marília cantar ao vivo, enquanto trabalhava na produção de um evento. "Eu vendia bebidas, mas na hora que começou o show não me aguentei e tive que ir vê-la de perto. Corri o risco de não receber meu salário", relembra.