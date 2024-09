Após ficar 'entre a vida e a morte', advogada celebra cura no Rock in Rio

A advogada Cátia Cunha, 62, tem motivos de sobra para comemorar: ela superou uma doença no cérebro e pôde ir a mais uma edição do Rock in Rio — o que faz desde 1991.

O que aconteceu

Cátia marcou presença no Dia Brasil após sofrer um abscesso cerebral e ficar "entre a vida e a morte". Este é o primeiro Rock in Rio após a cura, mas ela conta que foi a todas as edições do festival, exceto a primeira: