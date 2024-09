Xuxa fará apresentação no Rock in Rio, após show de Katy Perry

Xuxa fará sua estreia no Rock in Rio, na madrugada desta sexta (20) para o sábado. A eterna Rainha dos Baixinhos cantará após o show de Katy Perry, headliner da noite.

O que aconteceu

Xuxa se apresentará no Pavilhão Itaú, a convite do banco.

Em declaração oficial, a artista comemorou a estreia no festival. "O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso?"