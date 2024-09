Fila de show de Mariah Carey em SP tem fãs de diferentes gerações

Antes de cantar no Rock in Rio, Mariah Carey se apresenta nesta sexta (20) no Allianz Parque, em São Paulo. Na fila que se formou ao redor do estádio desde cedo, chama atenção uma quantidade considerável de fãs mais novos, que não viveram a "era de ouro" de Mimi, como ela é carinhosamente chamada pelo público.

Mas os jovens sabem todo o repertório da cantora. É o caso de Isabela, 25, fã de Mariah desde criança. Ela a conheceu assistindo a clipes na TV de casa e pensou: "Que mulher incrível, maravilhosa, a voz, a estética, tudo". Sua era preferida é "The Emancipation of Mimi".

"É meu primeiro show dela, vou surtar com tudo. Da última vez que ela veio, eu tinha 10 anos apenas e agora estou feliz de finalmente vê-la", diz. Com um look todo de borboletas, Isabela ama a estética de Mariah.