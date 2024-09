Rock in Rio: Jão muda estrutura do Palco Mundo e promete show inovador

Jão é a primeira atração do Palco Mundo nesta quinta-feira (19), e promete apresentar um show inovador em vários aspectos.

O músico mudou o Palco Mundo e deve receber parte do público em cima do palco. Ele deve apresentar uma estrutura de 26 metros até então inédita no festival.

Ele também começará o show já na entrevista para o Multishow e seguirá direto para o palco. Esse formato de transmissão também é inédito.