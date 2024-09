Rock in Rio: Trap é o novo rock? Estilo dominou os looks no primeiro dia

Foi dada a largada para o Rock in Rio 2024 nesta sexta-feira (13) e quem circulou pela Cidade do Rock exibiu looks cheio de personalidade e atitude.

Entre peças oversized, calças cargo e acessórios chamativos, os fãs de música mostraram que o streetwear é a tendência da vez. Os bonés, óculos escuros over e mistura de acessórios metálicos também não ficaram de fora.

Misturando conforto e ousadia, a plateia brilhou com combinações que unem o melhor do trap e da moda urbana. Confira os looks que roubaram a cena no primeiro dia do maior festival de música do Brasil!