Do brega ao beat melody, Nirah Beat é revelação da música paraense

No Toca Revela, Nirah Beat chega com tudo, mostrando a força da música paraense.

O brega acompanha a carreira da cantora marajoara, natural de Breves, há 10 anos.

Após passar por algumas bandas famosas no Pará, como Companhia do Calypso e Banda Batidão, ela segue em carreira solo desde 2021, e ganhou destaque nacional ao participar do programa "The Voice", onde cantou "Pra Te Conquistar", de Joelma.