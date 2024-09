Lenine fala de ‘Olho de Peixe’ e elogia Grelo: ‘Só tenho ele na cabeça’

No Toca Entrevista, Lenine compartilha reflexões sobre o Brasil de hoje e o impacto atemporal do seu projeto "Olho de Peixe", lançado há 30 anos, em parceria com o músico Marcos Suzano.

"Perceber que continua com esse mesmo frescor, esse mesmo tipo de voracidade e entrega, desse tipo de música feito na rua, [esse álbum] vai muito bem, obrigado", diz Lenine.

O cantor, que também apresentou o show especial do álbum no Coala Festival, no último final de semana, aproveitou para falar sobre um novo vício: o cantor de arrocha Grelo, que tomou o primeiro lugar das paradas no streaming com "Só Fé".