Toca revela: Rashid fala sobre nova música, em homenagem ao filho

No Toca Revela, Rashid abre o coração e fala sobre o que é fazer rap no Brasil. "Não quero chegar sozinho, quero levar nossa cultura comigo. Quando um gringo der play no rap brasileiro, ele tem que sentir nossa essência", diz ao TOCA.

Além disso, o rapper lançou a faixa "Cairo", uma homenagem ao seu filho, que marca um novo momento na sua jornada como artista e pai.

