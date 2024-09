Os 10 melhores shows do Coala Festival, pela equipe do TOCA

O festival Coala completou 10 anos de existência com uma edição especial. E o TOCA esteve, pela primeira vez, acompanhando essa grande celebração da música brasileira de pertinho, direto do Memorial da América Latina, em São Paulo, no fim de semana.

Em três dias, o festival brindou o público com encontros inusitados, apresentações de grandes nomes dos anos 1970 e 1980, como João Bosco e Os Paralamas do Sucesso, e revelações da cena, como Bebé e Yago Opróprio.

A lista de bons shows é extensa, mas os preferidos da redação começam pelo poderoso encontro entre duas potências baianas, Timbalada com Afrocidade. Assim como no Carnaval, o show foi, do início ao fim, pura potência e energia. Difícil de ser esquecido.