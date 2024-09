Toca aí: sensação do trap, Wiu escolhe três inspirações na cena

O Wiu chegou no Toca Aí pra falar das suas maiores inspirações!



Matuê, Teto e Don L estão na lista, mas quem conhece o som do Wiu sabe que ele coloca um toque único do Nordeste no trap.



Quer sentir a vibe? Comece pelo álbum "Manual de Como É Mais Errado". O disco é puro sentimento, cheio de histórias. Bora dar o play e conhecer mais desse talento nordestino que está conquistando a cena!

