Quinta-feira, 09/10/2025 Segunda edição TOCA Sessions traz shows de Negra Li com abertura de Stefanie; DJ set fica a cargo de Larinhx Arte UOL TOCA Sessions com Negra Li, Stefanie e LArinhx: uma noite de referências no rap O TOCA apresenta a segunda edição do Toca Sessions — e seguimos no lendário Cine Joia, no coração do bairro da Liberdade, em São Paulo. Na sexta, dia 10, o palco recebe uma noite de força e pertencimento: Negra Li e Stefanie trazem suas histórias, suas rimas e toda a potência das mulheres no rap brasileiro. Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", seu novo trabalho, reafirmando a trajetória de quem abriu caminhos para tantas vozes. Do RZO às telas da TV e cinema, a cantora e compositora segue como uma das figuras mais importantes da música brasileira. Na mesma noite, Stefanie — MC, rapper e compositora com uma das métricas mais originais do rap nacional — apresenta seu primeiro disco solo, "Bunmi", após 20 anos de caminhada. LARINHX, produtora e DJ da Baixada Fluminense, promete incendiar a pista antes e nos intervalos dos shows. SERVIÇO: 19h00 - Abertura da casa

19h00 às 20h50 - Dj Larinhx

20h50 às 21h30 - Stefanie

21h30 às 22h00 - DJ Larinhx

22h00 às 23h30 - Negra Li Ingressos: Lote 1: meia R$ 60 / ingresso social R$ 60 / inteira R$ 120

Lote 2: meia R$ 75/ ingresso social R$ 75 / inteira R$ 150

Lote 3: meia R$ 90/ ingresso social R$ 90 / inteira R$ 180 Compras no site da Shotgun: https://shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali *Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível. Classificação Etária: 18 anos Cine Joia: Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP

Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência. TOCA Sessions tem patrocínio de Doril e Salon Line Publicidade Francisco Cepeda/AgNews EM BELÉM Festa e música no Círio de Nazaré Uma das maiores festividades religiosas do Brasil, o Círio terá novamente a Varanda de Nazaré neste fim de semana — 11 e 12 de outubro. O espaço foi idealizado por Fafá de Belém, do Arrastão do Círio, cortejo que une dança, teatro e música, e conta com patrocínio da Natura, que também apoia a Casa de Plácido. O Psica também realiza pelo segundo ano consecutivo o Psica de Nazaré, que terá transmissão ao vivo pelo Youtube narrando cada detalhe do Círio a partir da perspectiva de vozes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+. A festa do povo é contada pelo povo com uma programação que une cultura, fé, gastronomia, música e rock doido. De 11 a 12 de outubro, o festival mergulha nas romarias com uma cobertura ao vivo do Círio Fluvial, da Trasladação e da Grande Procissão. O ponto de encontro é a Casa Dourada, centro cultural permanente do Psica que ocupa um casarão histórico na Cidade Velha, ao lado da Catedral da Sé — território emblemático onde nasce Belém, ponto de chegada da Trasladação e de partida da romaria colossal que reúne mais de 2 milhões de devotos pelas ruas da cidade. Entre os convidados presentes estarão Karol Conká, Linn da Quebrada, Amaury Lorenzo, Leona Vingativa, Isabella Santorini, Layse, Valéria Paiva, Paulo Colucci, DJ Gilmar, Marcos Maderito, Elói Iglessias, Hellen Patrícia, Keila Gentil, Mariza Black, Michel Pinho, e Zaynara. Confira a programação: 11/10 - Sábado Círio Fluvial - Café da manhã servido aos convidados antes do início da programação no barco. Apresentações musicais e DJs ao longo da romaria.

Almoço das Matriarcas - Recepção da Casa Dourada com um banquete amazônico completo, preparado por mulheres chefas de cozinha do Pará.

Romaria da Trasladação / Romaria das Luzes - Programação cultural e musical na Casa, acompanhando a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Varadouro Psica das 20h às 02h | Recanto das Amazonas - R. Siqueira Mendes, 216 - Cidade Velha, Belém - PA. Tenda de acolhimento aberta ao público com entrega de água, tomada para carregar celular, massagistas e socorristas à disposição. 12/10 - Domingo Romaria do Círio de Nazaré - Programação cultural e musical na Casa, acompanhando a saída da imagem da Santa no Círio de Nazaré, com experiência gastronômica completa. Almoço a partir de 10h.

Varadouro Psica das 06h às 10h | Recanto das Amazonas - R. Siqueira Mendes, 216 - Cidade Velha, Belém - PA. Tenda de acolhimento aberta ao público com entrega de água, tomada para carregar celular, massagistas e socorristas à disposição. Vale lembrar que o Festival Psica rola em Belém entre os dias 12 e 14 de dezembro. Ao todo, serão mais de 70 atrações que estarão nas ruas da Cidade Velha, no dia gratuito (12 de dezembro), e no Estádio Mangueirão, nos dias pagos (dias 13 e 14 de dezembro). Os ingressos ainda estão à venda. Fazem parte do line-up nomes como Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão, Marina Sena, Nação Zumbi, Urias e Jaloo, Edson Gomes, Luedji Luna, AJULIACOSTA, Viviane Batidão, Carabao e Os Garotin. A cobertura TOCA no Pará tem patrocínio de Natura LINE-UP DO PSICA Reprodução/Instagram @festivalpsica FIQUE POR DENTRO Mateus Aguiar/Divulgação Urias renasce em álbum seu álbum mais brasileiro 'Carranca' A imagem da carranca, esculpida na proa de embarcações para afastar maus espíritos, guia o disco de Urias. A julgar pela jornada da cantora de 31 anos pelo pop, também carrega outro significado. Depois de cantar em inglês e espanhol no disco anterior "Her Mind", marcado por experimentações eletrônicos, Urais queria voltar a se expressar em português e o faz mirando no Brasil como território simbólico. Leia mais Leandro Godói/Divulgação Entre a nostalgia e o futuro, De La Soul faz festa alto astral em SP O De La Soul voltou ao Brasil pela primeira vez em quase dez anos, após a morte de um de seus fundadores, o carismático David Jolicoeur, mais conhecido como Trugoy the Dove, e comandou verdadeira festa na quinta (2), no Audio, em São Paulo. A apresentação começou lotada com um público tão veterano quanto a banda, que foi sendo calibrado por um set maravilhoso do brasileiro DJ Nuts. Após SP, Curitiba e Rio receberam a banda. Leia mais Divulgação Tiny Desk Brasil e 'O Novo Sempre Vem' provam uma tendência Programas musicais ao vivo intimistas vêm ganhando espaço em plataformas digitais brasileiras e canais de TV, provando que a onda do formato está forte em um momento de disputa de atenção com as redes sociais. Um deles, o Tiny Desk Brasil, estreou nesta terça-feira (7) sua primeira temporada em episódio com João Gomes. Na mesma pegada veio "O Novo Sempre Vem", outra recente estreia, agora em sinal aberto na TV Cultura. Leia mais MOMENTO MARCANTE João Gomes estreou o primeiro episódio de série da versão brasileira do Tiny Desk. Sua participação ganhou muitos elogios nas redes sociais Fernanda Carvalho/Divulgação NO ROLÊ Ana Frango Elétrico encontra sua voz e desponta para uma geração de fãs Mateus Fazeno Rock ressignifica o gênero mesmo com duas guitarras no palco 'Pagode é libertação', diz Thiaguinho em Arena Anhembi lotada com Tardezinha Publicidade Imagem de um dos cinco palco do Tomorrowland Brasil, na última edição Divulgação DIRETAMENTE DE ITU Prepare o pé para o Tomorrowland Ele está de volta! O Tomorrowland Brasil 2025 acontece de 10 a 12 de outubro, fazendo o Parque Maeda, em Itu, virar, novamente, o centro da música eletrônica mundial. Serão três dias de muitas batidas no Mainstage e as pistas alternativas do Core, Morpho e Freedom by Bud. No line up, nomes como David Guetta, Dimitri Vegas, Alesso, Vintage Culture, Stevie Aoki e Reinier Zonneveld dividem espaço com artistas brasileiros como Camila Jun, Malive e Atkö. Tudo com aquele encerramento digno de uma grande rave. INGRESSOS À VENDA Victor Chapetta/AgNews 60 anos de Bethânia em SP Maria Bethânia está em plena temporada em São Paulo com o seu show em que comemora dos 60 anos de carreira. Ela ainda se apresenta no Tokio Marine Hall no sábado (11) e domingo (12), e também nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, no mesmo local. Depois da capital paulista, será a hora da capital baiana Salvador receber os shows da turnê nos dias 15 e 16 de novembro, na Concha Acústica. Antes ela havia passado pelo Rio. @thecallingmusic The Calling no Brasil A banda The Calling, sucesso dos anos 2000, está viajando o Brasil desde o início do mês. Anote aí onde você vai poder ouvir ao vivo o hit "Wherever You Will Go": Curitiba (PR) já nesta sexta (10) no Tork n' Roll; Santo André (SP) no sábado (11), no Santo Rock Bar; e em São Paulo no domingo (12), na Audio. Nos dias 15 e 17, a banda se apresenta em Belo Horizonte (MG) no Mister Rock e em Brasília (DF) no Worlld Brasília. Divulgação 1º Halloween da Pabllo fora de SP Pela primeira vez, a tradicional festa da artista será apresentada em outras cidades brasileiras, além de São Paulo. Ao todo são quatro datas espalhadas por quatro capitais diferentes. São elas: Curitiba, já nesta sexta-feira (10), no Live Curitiba; Florianópolis, sábado (11), na Arena Opus; Rio de Janeiro, dia 17, no Vivo Rio; e termina em São Paulo, dia 25, no Vibra São Paulo. A festa tem temática 'Alice: Madness'. 'ENTRE ASPAS' Divulgação PROGRAME-SE Ebony Wes Allen/Divulgação The Town Hoje Ebony, Opinião, Porto Alegre

Fabio Caramuru e Marco Bernardo - Duo Brasil em Dois Pianos, Sesc, Piracicaba (SP)

Gabi d'Oyá, Sesc Santo Amaro, São Paulo

Julia Landen, Blue Note, Rio de Janeiro

Lenna Bahule convida Rincon Sapiência e Anelis Assumpção, Casa Natura Musical, São Paulo

Mafalda Minnozzi, Blue Note, Rio de Janeiro

Marcelo Jeneci Trio, Sesc, São José do Rio Preto (SP)

Nanny Soul canta Elza, Sesc, Araçatuba (SP)

Orquestra Sinfônica Heliópolis, Sesc 14 Bis, São Paulo

Pabllo Moreno, Sesc, Campinas (SP)

Samuel De Saboia (PE), Sesc Pompeia, São Paulo

The Calling, Tork n' Roll, Curitiba

Tony Tornado e Funkessência, Sesc Consolação, São Paulo Amanhã André Garibaldi, Sesc, Taubaté (SP)

André Leite, BeFly Minascentro, Belo Horizonte

Banda Metéora, Sesc, São José dos Campos (SP)

Bebé, Sesc, Sorocaba (SP)

Benziê, Casa Natura Musical, São Paulo

Brrioni show 'Sobreviver e Celebrar'. Participação: Bia Doxum, Sesc Campo Limpo, São Paulo

Clara Lima lançamento do álbum As Ruas Sabem, Sesc Pompeia, São Paulo

DJ Cia, Dexter, Sandrão RZO e Sombra SNJ, Opinião, Porto Alegre

Fabiana Cozza, Sesc Santana, São Paulo

Fundo de Quintal, Ópera de Arame, Curitiba

Halloween da Pabllo Vittar, Live Curitiba, Curitiba

Hamilton de Holanda, Circo Voador, Rio de Janeiro

Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo

Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo

Ivan Lins, Palácio das Artes, Belo Horizonte

Ivyson, Sesc, Guarulhos (SP)

Joyce Moreno lançamento do álbum O Mar é Mulher, Sesc Pinheiros, São Paulo

Kenny G., Espaço Unimed, São Paulo

Maneva, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Marcelo Jeneci Trio, Sesc Belenzinho, São Paulo

Mart'Nália, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Massacration, Stage Garden, Curitiba

Mayana Neiva, Sesc, Birigui (SP)

Mike Love, Distrital, Belo Horizonte

Os Incríveis, Sesc, São José do Rio Preto (SP)

Os Três Ratos Cegos - Jazz & Brasilidades, Sesc Santo Amaro, São Paulo

Pássaros Do Tempo com Rodolfo Sotratti e amigos, Sesc, Araraquara (SP)

Pato Fu, Sesc, Piracicaba (SP)

Silvia Machete, Sesc Belenzinho, São Paulo

Toca Sessions Com Negra LI, Cine Joia, São Paulo

Vana Gierig Trio convida Jaques Morelenbaum & Mark Lambert, Blue Note, São Paulo

Victor John, Vetromn e Davi Bandeira, Casa Lab, São Paulo Publicidade Anavitória Patrícia Devoraes/Brazil News Sábado Ana Castela, Suhai Music Hall, São Paulo

Anavitória, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Castello Branco, Teatro Paiol, Curitiba

Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, Victor e Léo e os cantores Leonardo e Daniel, Arena MRV, Belo Horizonte

Cícero, Audio, São Paulo

Criolo, Palácio das Artes, Belo Horizonte

Cultura Inglesa Festival - Luedji Luna e DJ Dani Nega, Casa Natura Musical, São Paulo

Fábio Jr., Teatro Positivo, Curitiba

Fabiana Cozza, Sesc Santana, São Paulo

Fat Family - 25 Anos, Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo

Humberto Gessinger, Espaço Unimed, São Paulo

Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo

Jorge & Mateus, Expotrade, Curitiba

Jorge Vercillo, Qualistage, Rio de Janeiro

Joyce Moreno lançamento do álbum O Mar é Mulher, Sesc Pinheiros, São Paulo

Maciel Salú, Sesc Pompeia, São Paulo

Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo

Mariana Nolasco, Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba

MC Luanna, Opinião, Porto Alegre

MC Taya e Polly Terror, Casa Matriz, Belo Horizonte

Oriente, LEnnon e Lourena, Circo Voador, Rio de Janeiro

Os Mutantes, Sesc Catanduva, São Paulo

Tássia Reis, Sesc Belenzinho, São Paulo

The Calling, Santo Rock Bar, Santo André (SP)

Thiaguinho e Belo, Mineirinho, Belo Horizonte

Tulipa Ruiz, Sesc Santo Amaro, São Paulo

Tuyo, Sesc, Araraquara (SP)

Vana Gierig Trio convida Jaques Morelenbaum & Mark Lambert, Blue Note, Rio de Janeiro

Vinny Santa Fé, Marina Iris e João Martins (RJ), Sesc, Santo André (SP)

Yustedes, Teatro Túlio Piva, Porto Alegre

Zélia Duncan, Sesc, São Caetano do Sul (SP) Maria Bethânia em estreia no Rio de sua turnê de 60 anos de carreira AgNews Domingo Anavitória, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Brujeria, Mister Rock, Belo Horizonte

Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo

Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo

Mafalda Minnozzi, Blue Note, São Paulo

Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo

Rom Santana, Casa de Francisca, São Paulo

Supercombo, Ópera de Arame, Curitiba

The Calling, Audio, São Paulo Terça Baaba Maal (Senegal), Sesc Pompeia, São Paulo

Fi Bueno participação Sandra Sá, Blue Note, São Paulo

Marco Bosco, Sesc Consolação, São Paulo

Téo Ruiz, Blue Note, São Paulo Quarta Baaba Maal (Senegal), Sesc Pompeia, São Paulo

Dom Salvador Samba Jazz Quartet Convida Amaro Freitas (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo

Dora Sanches, Blue Note, Rio de Janeiro

Hyldon, Sesc, Bauru (SP)

Laís Gomes e João Vasconcelos, Sesc Pinheiros, São Paulo

Mel Lisboa canta Rita Lee, Blue Note, São Paulo

