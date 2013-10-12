|
|Quinta-feira, 09/10/2025
Segunda edição TOCA Sessions traz shows de Negra Li com abertura de Stefanie; DJ set fica a cargo de Larinhx
TOCA Sessions com Negra Li, Stefanie e LArinhx: uma noite de referências no rap
O TOCA apresenta a segunda edição do Toca Sessions — e seguimos no lendário Cine Joia, no coração do bairro da Liberdade, em São Paulo.
Na sexta, dia 10, o palco recebe uma noite de força e pertencimento: Negra Li e Stefanie trazem suas histórias, suas rimas e toda a potência das mulheres no rap brasileiro.
Negra Li apresenta o show "O Silêncio que Grita", seu novo trabalho, reafirmando a trajetória de quem abriu caminhos para tantas vozes. Do RZO às telas da TV e cinema, a cantora e compositora segue como uma das figuras mais importantes da música brasileira.
Na mesma noite, Stefanie — MC, rapper e compositora com uma das métricas mais originais do rap nacional — apresenta seu primeiro disco solo, "Bunmi", após 20 anos de caminhada.
LARINHX, produtora e DJ da Baixada Fluminense, promete incendiar a pista antes e nos intervalos dos shows.
SERVIÇO:
- 19h00 - Abertura da casa
- 19h00 às 20h50 - Dj Larinhx
- 20h50 às 21h30 - Stefanie
- 21h30 às 22h00 - DJ Larinhx
- 22h00 às 23h30 - Negra Li
Ingressos:
- Lote 1: meia R$ 60 / ingresso social R$ 60 / inteira R$ 120
- Lote 2: meia R$ 75/ ingresso social R$ 75 / inteira R$ 150
- Lote 3: meia R$ 90/ ingresso social R$ 90 / inteira R$ 180
Compras no site da Shotgun: https://shotgun.live/pt-br/events/tocasessionsnegrali
*Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.
Classificação Etária: 18 anos
Cine Joia: Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP
www.facebook.com/cinejoia // www.instagram.com/cinejoia
Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques).
Possui área de fumantes e acesso para pessoas com deficiência.
TOCA Sessions tem patrocínio de Doril e Salon Line
EM BELÉM
Festa e música no Círio de Nazaré
Uma das maiores festividades religiosas do Brasil, o Círio terá novamente a Varanda de Nazaré neste fim de semana — 11 e 12 de outubro. O espaço foi idealizado por Fafá de Belém, do Arrastão do Círio, cortejo que une dança, teatro e música, e conta com patrocínio da Natura, que também apoia a Casa de Plácido.
O Psica também realiza pelo segundo ano consecutivo o Psica de Nazaré, que terá transmissão ao vivo pelo Youtube narrando cada detalhe do Círio a partir da perspectiva de vozes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+. A festa do povo é contada pelo povo com uma programação que une cultura, fé, gastronomia, música e rock doido.
De 11 a 12 de outubro, o festival mergulha nas romarias com uma cobertura ao vivo do Círio Fluvial, da Trasladação e da Grande Procissão. O ponto de encontro é a Casa Dourada, centro cultural permanente do Psica que ocupa um casarão histórico na Cidade Velha, ao lado da Catedral da Sé — território emblemático onde nasce Belém, ponto de chegada da Trasladação e de partida da romaria colossal que reúne mais de 2 milhões de devotos pelas ruas da cidade.
Entre os convidados presentes estarão Karol Conká, Linn da Quebrada, Amaury Lorenzo, Leona Vingativa, Isabella Santorini, Layse, Valéria Paiva, Paulo Colucci, DJ Gilmar, Marcos Maderito, Elói Iglessias, Hellen Patrícia, Keila Gentil, Mariza Black, Michel Pinho, e Zaynara. Confira a programação:
11/10 - Sábado
- Círio Fluvial - Café da manhã servido aos convidados antes do início da programação no barco. Apresentações musicais e DJs ao longo da romaria.
- Almoço das Matriarcas - Recepção da Casa Dourada com um banquete amazônico completo, preparado por mulheres chefas de cozinha do Pará.
- Romaria da Trasladação / Romaria das Luzes - Programação cultural e musical na Casa, acompanhando a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.
- Varadouro Psica das 20h às 02h | Recanto das Amazonas - R. Siqueira Mendes, 216 - Cidade Velha, Belém - PA. Tenda de acolhimento aberta ao público com entrega de água, tomada para carregar celular, massagistas e socorristas à disposição.
12/10 - Domingo
- Romaria do Círio de Nazaré - Programação cultural e musical na Casa, acompanhando a saída da imagem da Santa no Círio de Nazaré, com experiência gastronômica completa. Almoço a partir de 10h.
- Varadouro Psica das 06h às 10h | Recanto das Amazonas - R. Siqueira Mendes, 216 - Cidade Velha, Belém - PA. Tenda de acolhimento aberta ao público com entrega de água, tomada para carregar celular, massagistas e socorristas à disposição.
Vale lembrar que o Festival Psica rola em Belém entre os dias 12 e 14 de dezembro. Ao todo, serão mais de 70 atrações que estarão nas ruas da Cidade Velha, no dia gratuito (12 de dezembro), e no Estádio Mangueirão, nos dias pagos (dias 13 e 14 de dezembro). Os ingressos ainda estão à venda.
Fazem parte do line-up nomes como Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão, Marina Sena, Nação Zumbi, Urias e Jaloo, Edson Gomes, Luedji Luna, AJULIACOSTA, Viviane Batidão, Carabao e Os Garotin.
A cobertura TOCA no Pará tem patrocínio de Natura
LINE-UP DO PSICA
FIQUE POR DENTRO
Mateus Aguiar/Divulgação
Urias renasce em álbum seu álbum mais brasileiro 'Carranca'
A imagem da carranca, esculpida na proa de embarcações para afastar maus espíritos, guia o disco de Urias. A julgar pela jornada da cantora de 31 anos pelo pop, também carrega outro significado. Depois de cantar em inglês e espanhol no disco anterior "Her Mind", marcado por experimentações eletrônicos, Urais queria voltar a se expressar em português e o faz mirando no Brasil como território simbólico.
Leandro Godói/Divulgação
Entre a nostalgia e o futuro, De La Soul faz festa alto astral em SP
O De La Soul voltou ao Brasil pela primeira vez em quase dez anos, após a morte de um de seus fundadores, o carismático David Jolicoeur, mais conhecido como Trugoy the Dove, e comandou verdadeira festa na quinta (2), no Audio, em São Paulo. A apresentação começou lotada com um público tão veterano quanto a banda, que foi sendo calibrado por um set maravilhoso do brasileiro DJ Nuts. Após SP, Curitiba e Rio receberam a banda.
Divulgação
Tiny Desk Brasil e 'O Novo Sempre Vem' provam uma tendência
Programas musicais ao vivo intimistas vêm ganhando espaço em plataformas digitais brasileiras e canais de TV, provando que a onda do formato está forte em um momento de disputa de atenção com as redes sociais. Um deles, o Tiny Desk Brasil, estreou nesta terça-feira (7) sua primeira temporada em episódio com João Gomes. Na mesma pegada veio "O Novo Sempre Vem", outra recente estreia, agora em sinal aberto na TV Cultura.
MOMENTO MARCANTE
João Gomes estreou o primeiro episódio de série da versão brasileira do Tiny Desk. Sua participação ganhou muitos elogios nas redes sociais
Fernanda Carvalho/Divulgação
Imagem de um dos cinco palco do Tomorrowland Brasil, na última edição
Divulgação
DIRETAMENTE DE ITU
Prepare o pé para o Tomorrowland
Ele está de volta! O Tomorrowland Brasil 2025 acontece de 10 a 12 de outubro, fazendo o Parque Maeda, em Itu, virar, novamente, o centro da música eletrônica mundial. Serão três dias de muitas batidas no Mainstage e as pistas alternativas do Core, Morpho e Freedom by Bud. No line up, nomes como David Guetta, Dimitri Vegas, Alesso, Vintage Culture, Stevie Aoki e Reinier Zonneveld dividem espaço com artistas brasileiros como Camila Jun, Malive e Atkö. Tudo com aquele encerramento digno de uma grande rave.
INGRESSOS À VENDA
Victor Chapetta/AgNews
60 anos de Bethânia em SP
Maria Bethânia está em plena temporada em São Paulo com o seu show em que comemora dos 60 anos de carreira. Ela ainda se apresenta no Tokio Marine Hall no sábado (11) e domingo (12), e também nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, no mesmo local. Depois da capital paulista, será a hora da capital baiana Salvador receber os shows da turnê nos dias 15 e 16 de novembro, na Concha Acústica. Antes ela havia passado pelo Rio.
@thecallingmusic
The Calling no Brasil
A banda The Calling, sucesso dos anos 2000, está viajando o Brasil desde o início do mês. Anote aí onde você vai poder ouvir ao vivo o hit "Wherever You Will Go": Curitiba (PR) já nesta sexta (10) no Tork n' Roll; Santo André (SP) no sábado (11), no Santo Rock Bar; e em São Paulo no domingo (12), na Audio. Nos dias 15 e 17, a banda se apresenta em Belo Horizonte (MG) no Mister Rock e em Brasília (DF) no Worlld Brasília.
Divulgação
1º Halloween da Pabllo fora de SP
Pela primeira vez, a tradicional festa da artista será apresentada em outras cidades brasileiras, além de São Paulo. Ao todo são quatro datas espalhadas por quatro capitais diferentes. São elas: Curitiba, já nesta sexta-feira (10), no Live Curitiba; Florianópolis, sábado (11), na Arena Opus; Rio de Janeiro, dia 17, no Vivo Rio; e termina em São Paulo, dia 25, no Vibra São Paulo. A festa tem temática 'Alice: Madness'.
'ENTRE ASPAS'
Divulgação
PROGRAME-SE
Ebony
Wes Allen/Divulgação The Town
Hoje
- Ebony, Opinião, Porto Alegre
- Fabio Caramuru e Marco Bernardo - Duo Brasil em Dois Pianos, Sesc, Piracicaba (SP)
- Gabi d'Oyá, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Julia Landen, Blue Note, Rio de Janeiro
- Lenna Bahule convida Rincon Sapiência e Anelis Assumpção, Casa Natura Musical, São Paulo
- Mafalda Minnozzi, Blue Note, Rio de Janeiro
- Marcelo Jeneci Trio, Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Nanny Soul canta Elza, Sesc, Araçatuba (SP)
- Orquestra Sinfônica Heliópolis, Sesc 14 Bis, São Paulo
- Pabllo Moreno, Sesc, Campinas (SP)
- Samuel De Saboia (PE), Sesc Pompeia, São Paulo
- The Calling, Tork n' Roll, Curitiba
- Tony Tornado e Funkessência, Sesc Consolação, São Paulo
Amanhã
- André Garibaldi, Sesc, Taubaté (SP)
- André Leite, BeFly Minascentro, Belo Horizonte
- Banda Metéora, Sesc, São José dos Campos (SP)
- Bebé, Sesc, Sorocaba (SP)
- Benziê, Casa Natura Musical, São Paulo
- Brrioni show 'Sobreviver e Celebrar'. Participação: Bia Doxum, Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Clara Lima lançamento do álbum As Ruas Sabem, Sesc Pompeia, São Paulo
- DJ Cia, Dexter, Sandrão RZO e Sombra SNJ, Opinião, Porto Alegre
- Fabiana Cozza, Sesc Santana, São Paulo
- Fundo de Quintal, Ópera de Arame, Curitiba
- Halloween da Pabllo Vittar, Live Curitiba, Curitiba
- Hamilton de Holanda, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Ivan Lins, Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Ivyson, Sesc, Guarulhos (SP)
- Joyce Moreno lançamento do álbum O Mar é Mulher, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Kenny G., Espaço Unimed, São Paulo
- Maneva, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Marcelo Jeneci Trio, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Mart'Nália, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Massacration, Stage Garden, Curitiba
- Mayana Neiva, Sesc, Birigui (SP)
- Mike Love, Distrital, Belo Horizonte
- Os Incríveis, Sesc, São José do Rio Preto (SP)
- Os Três Ratos Cegos - Jazz & Brasilidades, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Pássaros Do Tempo com Rodolfo Sotratti e amigos, Sesc, Araraquara (SP)
- Pato Fu, Sesc, Piracicaba (SP)
- Silvia Machete, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Toca Sessions Com Negra LI, Cine Joia, São Paulo
- Vana Gierig Trio convida Jaques Morelenbaum & Mark Lambert, Blue Note, São Paulo
- Victor John, Vetromn e Davi Bandeira, Casa Lab, São Paulo
Anavitória
Patrícia Devoraes/Brazil News
Sábado
- Ana Castela, Suhai Music Hall, São Paulo
- Anavitória, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Castello Branco, Teatro Paiol, Curitiba
- Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, Victor e Léo e os cantores Leonardo e Daniel, Arena MRV, Belo Horizonte
- Cícero, Audio, São Paulo
- Criolo, Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Cultura Inglesa Festival - Luedji Luna e DJ Dani Nega, Casa Natura Musical, São Paulo
- Fábio Jr., Teatro Positivo, Curitiba
- Fabiana Cozza, Sesc Santana, São Paulo
- Fat Family - 25 Anos, Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Humberto Gessinger, Espaço Unimed, São Paulo
- Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Jorge & Mateus, Expotrade, Curitiba
- Jorge Vercillo, Qualistage, Rio de Janeiro
- Joyce Moreno lançamento do álbum O Mar é Mulher, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Maciel Salú, Sesc Pompeia, São Paulo
- Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Mariana Nolasco, Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba
- MC Luanna, Opinião, Porto Alegre
- MC Taya e Polly Terror, Casa Matriz, Belo Horizonte
- Oriente, LEnnon e Lourena, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Os Mutantes, Sesc Catanduva, São Paulo
- Tássia Reis, Sesc Belenzinho, São Paulo
- The Calling, Santo Rock Bar, Santo André (SP)
- Thiaguinho e Belo, Mineirinho, Belo Horizonte
- Tulipa Ruiz, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Tuyo, Sesc, Araraquara (SP)
- Vana Gierig Trio convida Jaques Morelenbaum & Mark Lambert, Blue Note, Rio de Janeiro
- Vinny Santa Fé, Marina Iris e João Martins (RJ), Sesc, Santo André (SP)
- Yustedes, Teatro Túlio Piva, Porto Alegre
- Zélia Duncan, Sesc, São Caetano do Sul (SP)
Maria Bethânia em estreia no Rio de sua turnê de 60 anos de carreira
AgNews
Domingo
- Anavitória, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Brujeria, Mister Rock, Belo Horizonte
- Hélio Ziskind e Banda, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Il Volo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Mafalda Minnozzi, Blue Note, São Paulo
- Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Rom Santana, Casa de Francisca, São Paulo
- Supercombo, Ópera de Arame, Curitiba
- The Calling, Audio, São Paulo
Terça
- Baaba Maal (Senegal), Sesc Pompeia, São Paulo
- Fi Bueno participação Sandra Sá, Blue Note, São Paulo
- Marco Bosco, Sesc Consolação, São Paulo
- Téo Ruiz, Blue Note, São Paulo
Quarta
- Baaba Maal (Senegal), Sesc Pompeia, São Paulo
- Dom Salvador Samba Jazz Quartet Convida Amaro Freitas (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
- Dora Sanches, Blue Note, Rio de Janeiro
- Hyldon, Sesc, Bauru (SP)
- Laís Gomes e João Vasconcelos, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Mel Lisboa canta Rita Lee, Blue Note, São Paulo
- Tati Dias, Blue Note, Rio de Janeiro