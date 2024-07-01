Quarta-feira, 27/08/2025 Criolo, Duquesa e Kayblack são atrações do palco Quebrada no The Town 2025 Divulgação The Town reforça protagonismo periférico com palco Quebrada A segunda edição do The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com mais de 600 mil pessoas esperadas, o festival reúne grandes nomes da música internacional e nacional e aposta em experiências que vão além dos palcos principais. Um dos destaques da edição é o palco Quebrada, voltado à produção artística das periferias brasileiras. O que vai rolar Inspirado no Espaço Favela do Rock in Rio, o Quebrada busca dar visibilidade a artistas do rap, funk, trap e R&B. Entre os confirmados estão MC Hariel, Kayblack, Duquesa, Criolo e o cantor Belo, que também atua como embaixador do espaço. A curadoria foca em nomes que representam narrativas sociais ligadas à realidade das quebradas, com shows e intervenções visuais. A cenografia do palco remete ao ambiente urbano periférico, com grafites e concreto aparente. A proposta é funcionar como uma galeria a céu aberto, com intervenções artísticas ao longo dos dias de festival. Além dos shows, o espaço terá batalhas de rima e performances que misturam música, dança e poesia. A criação do Quebrada ocorre em um momento de valorização da cultura periférica no mainstream. Gêneros como trap e funk, antes restritos a nichos, hoje ocupam o topo das paradas e são presença constante em grandes eventos. No dia 6 de setembro, o The Town terá uma programação voltada a esses estilos, com Travis Scott, Don Toliver e Burna Boy dividindo espaço com Filipe Ret, Matuê e Karol Conká. Apesar da proposta de inclusão, o palco levanta questões sobre representatividade. Alguns apontam que, embora dedicado à periferia, ele ainda está separado dos palcos principais. Mas, para outros, é um avanço importante, que oferece visibilidade a artistas historicamente à margem dos grandes festivais. Segundo Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, o palco é parte de uma estratégia de diversidade. "Queremos que o público tenha contato com a arte que nasce nas ruas, nas vielas, nos becos", explicou. O The Town 2025 contará com seis palcos temáticos e mais de 500 atrações. O palco Quebrada, nesse contexto, representa uma tentativa de ampliar o alcance do festival e dialogar com públicos que nem sempre se veem representados em eventos desse porte. Publicidade I WANNA BE TOUR, EM SP Henrique Augusto/Divulgação Fall Out Boy encerra noite emo no Allianz Parque A banda norte-americana Fall Out Boy será a última atração da I Wanna Be Tour em São Paulo, no sábado, no Allianz Parque. O grupo sobe ao palco às 21h48 com hits como 'Sugar, We're Going Down' e 'Thnks fr th Mmrs'. O festival reúne nomes do emo e pop punk dos anos 2000 e promete uma maratona de nostalgia para mais de 40 mil fãs. Van Campos/AgNews Fresno e Forfun lideram o time nacional da turnê Representando o Brasil, Fresno (foto) e Forfun são quase headliners. Fresno toca às 18h29 no palco It's a Lifestyle, enquanto Forfun entra às 17h26 no palco It's Not a Phase. A programação ainda inclui Dead Fish, Gloria e Fake Number. Festival aposta em encontros entre gerações do emo; ingressos custam a partir de R$ 247,50. Divulgação Após 10 anos, Good Charlotte e The Veronicas Dois nomes icônicos do pop punk dos anos 2000 retornam ao Brasil neste sábado na I Wanna Be Tour: Good Charlotte (foto) e The Veronicas. A banda dos irmãos Madden toca às 20h35, enquanto o duo australiano se apresenta às 16h23. O festival tem dois palcos simultâneos. Abertura dos portões será às 10h, com estrutura completa. NO ROLÊ Expo Head Grow une shows e debates sobre uso e cultivo da cannabis em SP 'Aprendi a manter a beleza da música', diz Thundercat sobre volta ao Brasil De 'É o Amor' a 'Evidências': festival Histórias revisita clássicos em SP LAPA PELA LAPA, NO RIO Divulgação Evento ocupa centro do Rio com música Neste sábado e domingo, a Lapa se transforma em palco do festival Lapa pela Lapa. Com entrada gratuita, o evento celebra a rua como espaço de afeto e criação coletiva. Serão dois dias de shows, batalhas de rima, talks e intervenções culturais. Os palcos Arcos da Lapa e Circo Voador recebem nomes como Arlindinho (foto), Pretinho da Serrinha, Papatinho e Ademarley. Divulgação Palco Arcos da Lapa é coração do festival O Palco Arcos da Lapa será o coração do festival. No sábado, Arlindinho, Marina Íris e Forró da Taylor comandam a festa. No domingo, a Velha Guarda da Portela, Pretinho da Serrinha (foto) e o coletivo Samba Que Elas Querem encerram programação. Gratuito e diverso, o Lapa pela Lapa celebra a potência da música na rua. Informações: @lapapelalapa. Divulgação Tenda do Circo Voador vira pista urbana O Circo Voador recebe uma programação especial. No sábado, Papatinho (foto) apresenta projeto Música Popular Carioca. No domingo, o Baile do Ademar reúne Ademarley, Saquax, Sain e outros nomes da cena urbana. A Roda Cultural do S.A. também marca presença. Com entrada franca e curadoria afiada, o festival transforma o bairro em território de encontros. 'ENTRE ASPAS' Divulgação COALA FESTIVAL, EM SP Jorge Porci/Divulgação Encontro inédito de Nando Reis e Chico Chico O Coala Festival 2025 promove um momento histórico: Nando Reis (foto) divide o palco com Chico Chico, filho de Cássia Eller, no sábado (6). O show promete revisitar clássicos e criar pontes entre gerações da música brasileira. A apresentação é uma das mais aguardadas da edição, que acontece de 5 a 7 de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. A curadoria aposta em encontros raros e afetivos. Divulgação Caetano Veloso encerra edição 2025 do festival Ícone da música brasileira, Caetano Veloso será o responsável por fechar o Coala Festival 2025 no domingo (7). O artista baiano sobe ao palco principal do Memorial da América Latina com repertório que mescla sucessos e faixas recentes. A apresentação reforça o protagonismo da música nordestina na edição, que também traz nomes como BK', Cátia de França e Juliana Linhares. Ingressos à venda no site Total Acesso. Tim Mosenfelder/Getty Images Auditório terá Tim Bernardes e Arthur Verocai Além dos palcos externos, o Auditório Simón Bolívar abriga o Palco Tim, espaço dedicado a apresentações com orquestra. Tim Bernardes (foto) abre a programação na sexta (5), enquanto Arthur Verocai se apresenta no sábado (6). No domingo (7), o trio Mateus Aleluia, Thalma de Freitas e Amaro Freitas encerra com espetáculo afro-brasileiro. A proposta é oferecer experiências sonoras mais intimistas. Publicidade MOMENTO ÉPICO No sábado, Ana Castela fez em Barretos um show de tirar o fôlego: 600 drones no céu, emoção no palco e público em êxtase; amanhã, ela volta à Festa do Peão pra gravar especial 'Herança Boiadeira' Alisson Demetrio/Divulgação E TEM + Divulgação Supergrass toca 'I Should Coco' no domingo O icônico grupo britânico Supergrass se apresenta no Terra SP neste domingo, celebrando os 30 anos do álbum 'I Should Coco'. O show começa às 20h (portas às 18h), com classificação etária de 16+. Ingressos sem taxa no Takkø Café (Rua Maj. Sertório, 553). A banda tocará o disco na íntegra, além de clássicos como 'Pumping on Your Stereo', 'Grace' e 'Moving'. Imperdível para fãs de britpop. flashbang/30e Frejat inicia vendas para turnê por SP Frejat abriu a venda de ingressos para o show da turnê 'Ao Vivo' no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A apresentação acontece em 27 de setembro, com realização da 30e. No setlist, sucessos como 'Por Você', 'Segredos' e clássicos da parceria com Cazuza. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim. A turnê também passa por Campinas e Ribeirão Preto em setembro. Divulgação Big Time Rush anuncia show em 2026 O Big Time Rush estendeu a turnê 'In Real Life' até 2026 e confirmou show em São Paulo no dia 6 de março do ano que vem, no Espaço Unimed. A banda tocará todas as músicas da série da Nickelodeon, com participação especial de Katelyn Tarver e Stephen Kramer Glickman. Os ingressos estarão disponíveis a partir de sexta. A nova etapa inclui México, América do Sul, Austrália e Emirados Árabes Unidos. PROGRAME-SE Teto leva seu trap ao Opinião, em Porto Alegre, na sexta Divulgação Amanhã Mel Lisboa - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Didu Nogueira, Paulo Cesar Feital e Jorge Simas - Sesc Santo André (SP)

Adriana Moreira: 100 anos de Batatinha - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Eudóxia de Barros: Música Doce Música - Sesc Birigui (SP)

Fernando Anitelli Trio: O Teatro Mágico - Sesc Catanduva (SP)

Cidade Dormitório - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Yannick Hara - Sesc Pompeia, São Paulo

Duo Passacalha: Verde - Âmbar - Sesc Campinas (SP)

Sons de Jorge: Balanço Elegante - Sesc Mogi das Cruzes (SP)

Katú Mirim: Quinto Elemento - Sesc Franca (SP)

Quinteto de Metais PiraBrass - Sesc Piracicaba (SP)

Forró Escaletado - Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

Pat Metheny - Ópera de Arame, Curitiba

Festa do Peão de Barretos (Zezé Di Camargo & Luciano, Clayton & Romário, Ana Castela [gravação do especial 'Herança Boiadeira'], César & Paulinho, Valéria Barros, Thiago Carvalho, Bruno César & Rodrigo) - Parque do Peão, Barretos (SP) Sexta Don L - Circo Voador, Rio de Janeiro

Biafra - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Mel Lisboa - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

George Israel - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Os Milionários: Vem pro Baile! - Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

Choro de Bolso - Sesc Casa Verde, São Paulo

Tecca Maris & banda - Sesc Carmo, São Paulo

Bittencourt Project - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Grupo Belezas do Pará - Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)

Sérgio Britto: Mango Dragon Fruit - Sesc Guarulhos (SP)

PC Silva - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Jovem Dionísio - Sesc Bauru (SP)

Geovana - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Daniel Garnet - Sesc Piracicaba (SP)

Melly: Amaríssima Vol. 2 - Sesc Jundiaí (SP)

Arthur Nogueira canta Antonio Cicero - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Mariana Aydar: Forró da Mari - Sesc Presidente Prudente (SP)

André Garibaldi: Forró do Garibaldi - Sesc São José dos Campos (SP)

Hevilan + Edu Falaschi e Vitor Rodrigues - Sesc Belenzinho, São Paulo

Flor ET: Brazapunk - Sesc Franca (SP)

Francis Hime - Sesc Pinheiros, São Paulo

Exclusive Os Cabides - Sesc Belenzinho, São Paulo

Batucada Tamarindo - Sesc Pompeia, São Paulo

JJ Thames - Sesc Taubaté (SP)

Circuit Power: Segue o Baile - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Malvada - Sesc Araraquara (SP)

Gafieira de Bolso - Sesc Registro (SP)

Catto - Casa Natura Musical, São Paulo

Reggae Live Station (Mato Seco, Tribo de Jah, Edson Gomes) - Espaço Unimed, São Paulo

Toca Brasil (Adriana Calcanhotto) - CCBB, São Paulo

Os Paralamas do Sucesso - BeFly Hall, Belo Horizonte

Teto - Opinião, Porto Alegre

Bruno & Marrone e Dino Fonseca - Estádio Mangueirão, Belém

Festa do Peão de Barretos (Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Maiara & Maraisa) - Parque do Peão, Barretos (SP) Jovem Dionísio faz show no Sesc Belenzinho, em São Paulo, no sábado Van Campos/AgNews Sábado Rio Gastronomia (Xande de Pilares, Paula Lima) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

Pat Metheny - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Dilsonho - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Andru Donalds - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Arlindinho, Forró da Taylor, SIBC, Marina Íris, Cris Panttoja - Arcos da Lapa, Rio de Janeiro

Samba Entre Quatro Paredes - Quadra da São Clemente, Rio de Janeiro

Pagode na Lata - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Forró Escaletado - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Samba do Bule no Tom da Capoeira - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Maia: Que Ney Sou Eu? - Sesc Presidente Prudente (SP)

Héloa canta Marisa Monte - Sesc Casa Verde, São Paulo

Nego Bala & Bonde da Boca do Lixo - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Você Vai se Quiser - Sesc Campinas (SP)

Pagode da 27 - Sesc Interlagos, São Paulo

Shosholoza - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Quarteto Iracema - Sesc Santo André (SP)

Thomé canta Wando - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Conjunto Angola 70 - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Melly: Amaríssima - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Mônica Salmaso e André Mehmari - Sesc Taubaté (SP)

Jovem Dionísio - Sesc Belenzinho, São Paulo

Grupo Um - Sesc Belenzinho, São Paulo

Bernadete França - Sesc 14 Bis, São Paulo

Sonhos de Lundu - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Harpa Popular Brasileira - Sesc Vila Mariana, São Paulo

João Lucas - Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba

Festival Paulo Leminski (Leminskanções, Jards Macalé, Lenine, Raissa Fayet, Janine Mathias, Leo Fressato e DJ Tahira) - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Marcos e Belutti - Teatro Positivo, Curitiba

Sorriso Maroto - Estádio Durival Britto e Silva, Curitiba

Alexandre Pires - Espaço Unimed, São Paulo

Baile do Magal - Tokio Marine Hall, São Paulo

Toca Brasil (Joyce Alane) - CCBB, São Paulo

I Wanna Be Tour (Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story of the Year, The Maine, The Veronicas, Neck Deep, Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria, Fake Number) - Allianz Parque, São Paulo

Os Paralamas do Sucesso - BeFly Hall, Belo Horizonte

Ferrugem - Assembleia Paraense, Belém

Simone Mendes, Seu Desejo e Limão com Mel - Estádio Mangueirão, Belém

Ney Matogrosso - Concha Acústica do TCA, Salvador

Maurício Manieri - Teatro Guararapes, Olinda (PE)

Thiaguinho - Arena das Dunas, Natal

Festa do Peão de Barretos (Jorge & Mateus, Rionegro & Solimões, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson, show especial 'Barretão 70tão') - Parque do Peão, Barretos (SP) Publicidade Ana Carolina canta no Espaço Unimed, em São Paulo, no domingo Mauricio Santana/Getty Images Domingo Uma homenagem a Rita Lee por Beta Lee (Lenine, Fernanda Abreu, atração surpresa) - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Rio Gastronomia (Coral de Emoções) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

Pretinho da Serrinha, Velha Guarda da Portela, Samba do Xoxó, Samba da Alvorada, Samba que elas querem - Arcos da Lapa, Rio de Janeiro

Wilson Teixeira - Sesc Interlagos, São Paulo

Harmonia Ancestral: Tributo Augustus Pablo - Sesc Catanduva (SP)

Yago Oproprio - Sesc Taubaté (SP)

Pardela & Carimbador Maluco - Sesc Itaquera, São Paulo

Baile do Batuca - Sesc São Carlos (SP)

Forró Escaletado - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Mariana Aydar - Sesc Mogi das Cruzes (SP)

Trio Virgulino - Sesc Interlagos, São Paulo

Cris Barulins e Banda do Barulho - Sesc Bauru (SP)

Jovem Dionísio - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Gafi & Meia - Sesc Ribeirão Preto (SP)

Conde Favela Sexteto - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Forró de Dama - Sesc Belenzinho, São Paulo

Flavinho Mello e Banda Swing de Mesa - Sesc Bertioga (SP)

Firma o Ponto: Samba de Terreiro - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Coletivo Samba Sorocaba - Sesc Santana, São Paulo

Brasilidades: Grupo N.O.S - Sesc Sorocaba (SP)

Ana Carolina - Espaço Unimed, São Paulo

Supergrass - Terra SP, São Paulo

Maiara & Maraísa - São Luís

Festa do Peão de Barretos (Murilo Huff, Zé Felipe) - Parque do Peão, Barretos (SP) Segunda Rogério Flausino & Wilson Sideral - Teatro RioMar, Recife Quarta Duca Belintani: Lançamento do álbum Live at Juke Joint - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Kamasi Washington - Ópera de Arame, Curitiba

Nara Gil e João Gil - Bona Casa de Música, São Paulo Compartilhar essa edição



