Quarta-feira, 01/10/2025 A dupla paulistana Tasha & Tracie, que se apresenta no Rio no AFROPUNK Experience Divulgação Terreirão do Samba vai tremer com AFROPUNK Experience Rio 2025 No sábado, o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, recebe o AFROPUNK Experience Rio 2025. Com início às 16h, o evento reúne artistas e coletivos da música urbana brasileira em uma programação que se estende até a madrugada. O que vai rolar A abertura fica por conta do Baile Charme de Madureira, seguido pelo Samba Terreiro de Crioulo. Os dois primeiros horários apostam em estilos com forte presença na cultura carioca e tradição nos espaços públicos da cidade. A partir das 20h, o palco assume um tom mais contemporâneo com Tasha & Tracie. A dupla paulistana tem se consolidado no rap nacional com letras que abordam cotidiano, moda e identidade periférica. Na sequência, AJULIACOSTA apresenta seu trabalho autoral às 21h30. A artista mistura beats eletrônicos e vocais melódicos em composições que exploram temas íntimos e sociais. Às 22h30, O Kannalha convida MC Carol para uma apresentação conjunta. O encontro entre os dois artistas deve trazer uma combinação de funk, performance e crítica política. O encerramento fica por conta da Yolo Party, que assume o palco a partir da 1h. O grupo de DJs traz participação de Anaís B, do coletivo francês Spiritual Gangsta, com sets voltados para R&B, house e afrobeat. Os intervalos entre os shows também serão ocupados por discotecagens da Yolo Party. A proposta é manter a ambientação sonora contínua e ampliar a experiência do público. Os ingressos estão à venda pela plataforma oficial do festival, com preços entre R$ 69 e R$ 120. A mudança de local —do CCBB para o Terreirão— foi anunciada após os primeiros lotes esgotarem Horários dos shows: 16h - Baile Charme de Madureira | 17h - Samba Terreiro de Crioulo | 20h - Tasha & Tracie 21h30 | AJULIACOSTA | 22h30 - O Kannalha convida MC Carol | 1h - Yolo Party convida Anaís B (Spiritual Gangsta) TOCA UOL é parceiro de mídia do AFROPUNK. 3 MOTIVOS PRA IR AO TOCA SESSIONS Bruno Sabongi/Divulgação 1) Celebração de 30 anos de luta de Negra Li Negra Li apresenta 'O Silêncio Que Grita', seu primeiro disco de estúdio em sete anos. O show celebra três décadas de trajetória com músicas que abordam feminismo, questões raciais e políticas, e conta com colaborações de Djonga, Liniker e Gloria Groove. Divulgação 2) Abertura com Stefanie e seu disco de estreia Stefanie traz ao palco um rap poético e potente, com vivências profundas e produção de nomes como Daniel Ganjaman. 'BUNMI' é um marco de resistência e identidade, e sua performance promete energizar o público desde os primeiros versos. Divulgação 3) A mistura vibrante do set de DJ Larinhx Botando a pista pra pular, Larinhx traz mistura vibrante de rap, funk, R&B e eletrônica. A ambientação sonora conecta gerações e ritmos e cria experiência sensorial. No Cine Joia, em SP, no dia 10. Ingressos: shotgun.live/pt-br/ events/toca sessionsnegrali NO ROLÊ Black Alien celebra 'Babylon by Gus' no RJ com show afiado apesar do atraso Inspirado na briga com Drake, Kendrick Lamar dá aula de rap em SP Samba, reencontros marcantes e coroação de Liniker encerram Doce Maravilha 'ENTRE ASPAS' Victor Takayama/UOL FIQUE DE OLHO Mariana Pekin/UOL De SP a NYC: Doja Cat anuncia sua maior turnê Doja Cat anunciou novas datas da Ma Vie World Tour para 2026, com shows na América Latina, Europa, Reino Unido e América do Norte. A turnê começa em São Paulo, no Suhai Music Hall, em 5 de fevereiro, e termina no Madison Square Garden, em Nova York, em 1º de dezembro de 2026. Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta, às 10h, online, e às 11h, na bilheteria oficial. Divulgação Tomorrowland Brasil tem dois dias esgotados Ingressos para sexta e sábado do Tomorrowland Brasil 2025 estão oficialmente esgotados. Restam apenas entradas limitadas para domingo (12) e para o pacote Full Madness, que dá acesso aos três dias de festival. A venda continua pelo site oficial e não há previsão de abertura de novos lotes para os dias esgotados. O festival acontece em Itu (SP) e reúne grandes nomes da música eletrônica. Eduardo Anizelli/Folhapress Screamo! Festival reúne ícones do post-hardcore Emo, screamo, post-hardcore e metalcore ganham palco em encontro inédito no Brasil. São Paulo recebe o SCREAM INVASION em 2 de novembro, no Vibra São Paulo. O festival reúne nomes de peso do rock alternativo e hardcore: Black Veil Brides (foto), Underoath, Silverstein, Senses Fail e I Set My Friends on Fire. Promete ser intenso; ingressos à venda on-line. MOMENTO ÉPICO Marisa Monte é convidada por Ney Matogrosso para show no festival Doce Maravilha, no último sábado, no Rio de Janeiro; fora do repertório do cantor há anos, eles cantaram juntos 'Vira' Alex Woloch/Divulgação AGENDA A dupla De La Soul se apresenta em SP, na quinta, em Curitiba, na sexta, e no Rio, no sábado Divulgação Amanhã De La Soul - Audio, São Paulo

Zeca Baleiro - Casa de Francisca, São Paulo

TootArd (Síria) - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Plutão Já Foi Planeta - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Wanderlea - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Lau e Eu - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Vera Fischer Era Clubber - Sesc Pompeia, São Paulo

Pagode do Canta - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Clandestinas convidam Sandra Coutinho - Sesc, Jundiaí (SP)

Shamangra - Sesc, Catanduva (SP)

Síntese - Sesc, Franca (SP)

Verônica Sabino e Conexão Rio - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre

Paulinho Moska - Rua Carijós, Belo Horizonte Sexta Oriente e Haikaiss - Audio, São Paulo

Bebé e Felipe (part. Yma) - Casa de Francisca, São Paulo

SOMBRA SNJ - Casa de Francisca, São Paulo

Lagum - Espaço Unimed, São Paulo

mãeana canta JG - Casa Natura Musical, São Paulo

Zeca Baleiro e Swami Jr. - Sesc 14 Bis, São Paulo

Luccas Carlos - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Budah - Sesc, Guarulhos (SP)

Vanguart - Sesc Belenzinho, São Paulo

Maria Esmeralda - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Banda Pitoresco - Sesc, Taubaté (SP)

Candy Mel - Sesc Pompeia, São Paulo

Jup do Bairro convida Maria Alcina - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Zé Neto & Cristiano - Espaço Hall, Rio de Janeiro

BK - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Braza - Circo Voador, Rio de Janeiro

Fabinho, Renan Oliveira e Revelação - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Planet Hemp - Live Curitiba, Curitiba

De La Soul - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Vanessa da Mata - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Zezé Di Camargo & Luciano - Centro Esportivo SESI, Porto Alegre

José Augusto - Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre

Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre

Rubel - Teatro SESIMINAS, Belo Horizonte Yago Oproprio faz show no sábado, na Piazza Notte, em Curitiba Bruno Baketa/UOL Sábado mãeana canta JG - Casa Natura Musical, São Paulo

Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo

Maria Bethânia - Tokio Marine Hall, São Paulo

Ferrugem - Vibra, São Paulo

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo - Suhai Music Hall, São Paulo

Madmen's Clan - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo

Tagore - Sesc Bom Retiro, São Paulo

TootArd (Síria) - Sesc, Jundiaí (SP)

Lavagem do Samba D'Orun - Sesc, Santo André (SP)

Você Vai Se Quiser - Sesc, Santo André (SP)

Rachel Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Quatriblack - Sesc, São José dos Campos (SP)

Elis & Tom (Mônica Salmaso e André Mehmari) - Sesc Pinheiros, São Paulo

Fabiana Cozza canta Beth Carvalho - Sesc, Guarulhos (SP)

Craca, Donatinho e Sue - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Eudóxia De Barros - Sesc, Araraquara (SP)

Arrigo Barnabé e banda Sabor de Veneno - Sesc Belenzinho, São Paulo

Ava Rocha - Sesc Pompeia, São Paulo

Chitãozinho & Xororó - Farmasi Arena, Rio de Janeiro

De La Soul - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Carol Biazin - Circo Voador, Rio de Janeiro

Gustavo Mioto - Qualistage, Rio de Janeiro

BK - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Zizi Possi - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro

Festival Playlist (Limão com Mel, Mastruz com Leite e Magníficos) - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Sylvinho Blau Blau - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Alice Caymmi - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Cabelinho + Tá na Mente - Quadra da São Clemente, Rio de Janeiro

D'Black - Areninha Cultural Municipal Jacob do Bandolim, Rio de Janeiro

Milton Guedes - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Yago Oproprio - Piazza Notte, Curitiba

José Augusto - Teatro Positivo, Curitiba

Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre

Planet Hemp - KTO Arena, Porto Alegre

Sandra de Sá e Black Machine - Galpão 54, Belo Horizonte

IRA! - Befly Hall, Belo Horizonte Fresno é uma das atrações do Rock Festival, no domingo, em Nova Iguaçu (RJ) Van Campos/AgNews Domingo Anavitória - Espaço Unimed, São Paulo

Maria Bethânia - Tokio Marine Hall, São Paulo

LAMP - Cine Joia, São Paulo

Dani Black - Casa Natura Musical, São Paulo

Leonardo - Vibra, São Paulo

The Chain - Sesc, São Carlos (SP)

A Liga Dura - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Garga Groove Gang - Sesc, Bauru (SP)

Raouf Jemni - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Banda Estralo - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Raquel Tobias - Sesc, Santo André (SP)

Comunidade Samba da Vila - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Fabíola Beni - Sesc, Franca (SP)

Alma Livre - Sesc, Jundiaí (SP)

Wandi Doratiotto e Danilo Moraes - Sesc, Sorocaba (SP)

Jack Tekila - Sesc, Birigui (SP)

Rachel Reis - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Elis & Tom (Mônica Salmaso e André Mehmari) - Sesc Pinheiros, São Paulo

Fabiana Cozza canta Beth Carvalho - Sesc, Guarulhos (SP)

Craca, Donatinho e Sue - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Amar e Mudar as Coisas (Marisa Orth, Buhr e Taciana Barros cantam Belchior) - Sesc Santana, São Paulo

Zeca Baleiro e Swami Jr. - Sesc 14 Bis, São Paulo

Rock Festival (The Calling, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Fresno e mais) - Espaço de Eventos da Dutra, Nova Iguaçu (RJ)

Talib Kweli - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Thedy Corrêa - Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre Terça Il Volo - Teatro Positivo, Curitiba

Juçara Marçal e Kiko Dinucci - Casa de Francisca, São Paulo

Tetê Espindola e Alzira E - Bona Casa de Musica, São Paulo Quarta Juçara Marçal e Kiko Dinucci - Casa de Francisca, São Paulo

Bruna Alimonda - Casa de Francisca, São Paulo

Chico Saraiva Trio - Casa de Francisca, São Paulo

César Menotti e Fabiano - Vibra, São Paulo

Lucille Berce - Sesc, Bauru (SP)

