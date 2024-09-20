Quarta-feira, 17/09/2025 A pernambucana Lia de Itamaracá, atração do MIMO Festival, no Centro de SP Mariana Smania/Divulgação MIMO Festival em SP mostra que cultura gratuita pode ser plural, potente e política De sexta a domingo, o MIMO Festival ocupa o Centro de São Paulo com uma programação gratuita que reafirma: cultura acessível pode ser plural, potente e política. Shows, filmes e debates tomam espaços históricos da capital com artistas nacionais e internacionais, promovendo encontros entre tradição, experimentação e crítica social. O que vai rolar A sexta começa com o retorno do Cordel do Fogo Encantado e o jazz cubano de Roberto Fonseca. Edu Lobo apresenta um concerto especial no Teatro Cultura Artística, enquanto o projeto afro-lusófono Lá no Xepangara ocupa o Vale do Anhangabaú. O sábado traz uma sequência de shows que atravessa ritmos da Ilha da Reunião, da França, do Brasil, de Cuba e dos Estados Unidos. O trio Ibéria homenageia Paco de Lucía, e Bixiga 70, Delgrès e Annie & The Caldwells completam a noite com sonoridades híbridas e pulsantes. No domingo, a programação valoriza a música popular brasileira e suas intersecções com tradição e experimentação. Lia de Itamaracá divide o palco com Karina Buhr, enquanto Carlos Malta e Academia da Berlinda encerram o festival com frevo, pife e psicodelia. A Mostra de Cinema amplia o alcance do festival com filmes sobre samba, funk, ancestralidade e resistência. Títulos como Eu Sou o Samba - Zé Keti, Sem Vergonha e As Dores do Mundo - Hyldon reforçam o diálogo entre música e identidade. Os debates e workshops trazem reflexões sobre oralidade, descolonização e espiritualidade musical. Participações de Hyldon, Lirinha, Annie & The Caldwells e Votia enriquecem o pensamento crítico do evento. Sexta 20h - Edu Lobo (no Cultura Artística) No Vale do Anhangabaú 17h30 - Pedro D-Lita Selecta

18h - Lá no Xepangara: A cultura africana em Zeca Afonso (Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Brasil)

20h - Cordel do Fogo Encantado

21h30 - Roberto Fonseca (Cuba) Sábado 20h - Ibéria - Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (no Cultura Artística) No Vale do Anhangabaú 16h30 - Pedro D-Lita Selecta

17h30 - Votia (Ilha da Reunião)

19h - Delgrès (França)

20h30 - Bixiga 70

22h - Annie & The Caldwells (EUA) Domingo 16h30 - Ubuntu Ensemble (na Igreja N. S. do Rosário dos Homens Pretos) No Vale do Anhangabaú 16h - Pedro D-Lita Selecta

16h30 - Ortinho - Participação especial: Maria Alcina

18h - Carlos Malta & Pife Muderno

19h30 - Lia de Itamaracá - Participação especial: Karina Buhr

21h - Academia da Berlinda

Chitãozinho & Xororó / Lauana Prado / Murilo Huff / Felipe & Rodrigo Domingo - Jorge & Mateus / Luan Santana / Wesley Safadão

Jorge & Mateus / Luan Santana / Wesley Safadão Dia 26 - Bruno & Marrone / Ana Castela / Natanzinho Lima

Bruno & Marrone / Ana Castela / Natanzinho Lima Dia 27 - Kacey Musgraves / Zé Neto & Cristiano / Nattan / Dennis 'ENTRE ASPAS' AgNews ROCK WORLD Reprodução/Instagram Rock in Rio 2026 rola de 4 a 13 de setembro O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A edição contará com sete dias de shows, incluindo o feriado de 7 de setembro, e promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional. A programação completa será divulgada nos próximos meses. O festival mantém o formato de dois fins de semana consecutivos, como nas edições anteriores. AgNews The Town 2025 movimenta R$ 2,2 bilhões A segunda edição do The Town registrou impacto expressivo em São Paulo: R$ 2,2 bilhões na economia local, 25 mil postos de trabalho gerados e aumento de 240% nas reservas do Airbnb. O festival atraiu 182 mil pessoas via trem, vendeu 52.500 itens oficiais e teve 165 mil downloads do app. Foram consumidos 177 mil litros de chope e 106 mil hambúrgueres. O evento também cresceu nas redes, superando 1,5 milhão de seguidores. AgNews Amazônia Live tem Mariah e paraenses O especial Amazônia Live – Hoje e Sempre será transmitido nesta noite, às 18h15, pelo Multishow e Globoplay, com os melhores momentos exibidos na TV Globo após 'Estrela da Casa'. Mariah Carey se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, ao lado de Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O evento destaca a preservação da floresta e dos povos originários. A estrutura do palco em forma vitória-régia, pesa 13,2 t. NO ROLÊ THE TOWN Cinquentões, Backstreet Boys fazem público feminino chorar com nostalgia Ivete prova ser diva pop necessária em festivais: 'Sou gostosa pra cara**' Katy Perry encerra The Town com show circense e exalta 'katycats' do Brasil Publicidade MOMENTO ÉPICO Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara mostraram potência do Pará no The Town, domingo Leo Franco/AgNews FIQUE DE OLHO Divulgação Tomorrowland Brasil adia edição de 2026 para 2027 A edição 2026 do Tomorrowland Brasil foi adiada para 2027 após o incêndio que atingiu o palco principal do festival na Bélgica, previsto para usado aqui. A estrutura sofreu danos significativos e precisará ser reconstruída, inviabilizando o cronograma. A organização reforça que o evento não está cancelado. A edição de 2025 acontece normalmente, de 10 a 12 de outubro, em Itu (SP). Divulgação Amazônia pauta Massive Attack e Cavalera em SP Massive Attack e Cavalera se apresentam em São Paulo no dia 13 de novembro, no Espaço Unimed, com o show A Resposta Somos Nós, que terá participação de representantes de povos originários da Amazônia e será marcada por intervenções que destacam suas reivindicações por justiça climática e proteção das terras indígenas. O evento rola paralelamente à COP30, em Belém. @marcussoarez/Divulgação Veigh estreia EVOM Tour em São Paulo Veigh estreia a EVOM Tour em São Paulo no dia 25 de outubro, no Espaço Unimed, celebrando o sucesso de seu álbum 'Eu Venci o Mundo'. O disco alcançou o Top 3 Global do Spotify e somou 10 milhões de plays em menos de 24 horas após o lançamento. Com mais de um bilhão de visualizações no YouTube e 22 milhões de ouvintes mensais, o paulista é um dos nomes mais influentes do rap/trap nacional. PROGRAME-SE FBC, que faz show no Sesc Rio Preto (SP), amanhã, e no Sesc Belenzinho, na sexta e no sábado Rafael Strabelli/Divulgação Amanhã Ivyson - Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba

Esperanza Spalding - Vivo Rio, Rio de Janeiro

CA7RIEL & Paco Amoroso - Circo Voador, Rio de Janeiro

Victor Maia - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Tangolo Mangos - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Dudu Nobre - Sesc Vila Mariana, São Paulo

FBC - Sesc, Rio Preto

Dead Fish - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Danilo Teoro - Sesc, Ribeirão Preto

Este Lado Para Cima convida Jair Naves - Sesc, Jundiaí

AMARAL - Sesc, Ribeirão Preto

Leo Jaime - Blue Note, São Paulo

Fafá de Belém - Casa Natura Musical, São Paulo

Guitarradas do Pará - Casa Natura Musical, São Paulo

Fitti - Casa de Francisca, São Paulo

Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo

Festival Dupla de Três (Marcelo Jeneci + Tiê convidam Joyce Moreno) - Caixa Cultural, São Paulo Sexta Carol Biazin - Bar Opinião, Porto Alegre

Fábio Jr - Classic Hall, Olinda

Fernando & Sorocaba - Arena MRV, Belo Horizonte

Vanessa da Mata - BeFly Hall, Belo Horizonte

Katy Perry - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

Blindagem - Teatro Guaíra, Curitiba

Behemoth + Deicide + Nidhogg - Tork n' Roll, Curitiba

Ana Carolina - Qualistage, Rio de Janeiro

Groundation - Circo Voador, Rio de Janeiro

Ludmilla - Viva Music Hall, Rio de Janeiro

Jards Macalé - Teatro Firjan SESI Jacarepaguá, Rio de Janeiro

Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

DJ Spin - Sesc, Bauru

Banda Brasil - Sesc, Rio Preto

Quarteto Enredado - Sesc, Franca

Xênia França - Sesc, Guarulhos

Alaíde Costa - Sesc Pinheiros, São Paulo

Seu Antonio - Sesc, Bauru

Stefanie - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Leàndro Máttos interpreta Nei Lopes - Sesc, Santo André

Igor Gnomo - Sesc, Santos

Chadas Ustuntas: Cosmophonia - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Verdy - Sesc, São José dos Campos

FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo

Nabiyah Be - Sesc Belenzinho, São Paulo

Roça Nova - Sesc, Birigui

Rael - Sesc Pompeia, São Paulo

Banda Pulse! - Sesc, Santos

Navalha Karréra convida Catto - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Magnífica Orchestra - Sesc, Piracicaba

Glue Trip - Sesc, Bauru

Mariana Nolasco - Casa Natura Musical, São Paulo

Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo

Thalma de Freitas - Casa de Francisca, São Paulo

Big Mountain - Audio, São Paulo

Festival Dupla de Três (Mahmundi + Cícero convidam Letrux) - Caixa Cultural, São Paulo

MIMO Festival (Edu Lobo) - Cultura Artística, São Paulo

MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Lá no Xepangara, Cordel do Fogo Encantado, Roberto Fonseca) - Vale do Anhangabaú, São Paulo Planet Hemp começa em Olinda, no sábado, a turnê de despedida da banda carioca Wagner Meier/Getty Images Sábado Seu Cuca - Bar Opinião, Porto Alegre

Turma do Pagode - KTO Arena, Porto Alegre

Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Planet Hemp - Classic Hall, Olinda

Pato Fu - Palácio das Artes, Belo Horizonte

Alice Caymmi - Minas Tênis Clube, Belo Horizonte

Mc Cabelinho - TeRRAZZO367, Belo Horizonte

Zé Neto e Cristiano - Mirante Beagá, Belo Horizonte

Lagum - BeFly Hall, Belo Horizonte

Curitiba Tbm Samba - Complexo Durival Britto e Silva, Curitiba

Dazaranha - Tork n' Roll, Curitiba

Martinho da Vila - Teatro Positivo, Curitiba

Nação Zumbi e Paula e Délico Luiz - Sesc Flamengo, Rio de Janeiro

Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Alcione - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro

Biquini + Big Mountain - Qualistage, Rio de Janeiro

Lobão - Circo Voador, Rio de Janeiro

Dennis - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Ana Cañas - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Jorge Aragão - Anexo Lapa, Rio de Janeiro

DJ Spin - Sesc, Bauru

FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo

Rael - Sesc Pompeia, São Paulo

Alliblack - Sesc, Presidente Prudente

Johnny Hooker - Sesc, Mogi das Cruzes

Golpe de Estado - Sesc, Araraquara

Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Ema Stoned - Sesc, Bauru

Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Dora Morelenbaum - Sesc Belenzinho, São Paulo

Okalibong Trio - Sesc, Bauru

Frequências: Puro Suco + OGermano + Luiz Barata - Casa Natura Musical, São Paulo

Batuqueiros e sua Gente - Casa de Francisca, São Paulo

Pagode do Áurea - Casa de Francisca, São Paulo

Ná Ozzetti e Patrícia Bastos - Casa de Francisca, São Paulo

Esperanza Spalding - Audio, São Paulo

Jorge Ben Jor - Espaço Unimed, São Paulo

Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art - Tokio Marine Hall, São Paulo

Festival Dupla de Três (Juliana Linhares + Vanessa Moreno convidam João Cavalcanti) - Caixa Cultural, São Paulo

Jaguariúna Rodeo Festival (Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff, Felipe & Rodrigo) - Parque de Eventos, Jaguariúna

MIMO Festival (Ibéria) - Cultura Artística, São Paulo

MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Votia, Delgrès, Bixiga 70, Annie & The Caldwells) - Vale do Anhangabaú, São Paulo Publicidade ionnalee se apresenta na terça (23), no Cine Joia, em São Paulo Divulgação Domingo Krisiun e Malevolent Creation - Bar Opinião, Porto Alegre

Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

- Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre Anavitória - BeFly Hall, Belo Horizonte

Rosa de Saron - Ópera de Arame, Curitiba

Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Thiago Martins - Bar do Belo, Rio de Janeiro

Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Jorge & Mateus - Caminho Niemeyer, Niterói

Sambótica - Parque Garota de Ipanema, Rio de Janeiro

Behemoth + Deicide + Nidhogg - Toinha Brasil Show Club, Brasília

DJ Spin - Sesc, Bauru

Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Marcel Powell - Sesc, Taubaté

Dessa Ferreira - Sesc, Mogi das Cruzes

Ari Protázio - Sesc Bom Retiro, São Paulo

D'Black - Sesc, Bertioga

Apokalypsis - Sesc, Bauru

Fera Neném - Casa de Francisca, São Paulo

Reggae Legends com Groundation e The Congos - Audio, São Paulo

Dominguinho com JotaPê, Mestrinho e João Gomes - Espaço Unimed, São Paulo

Park Bo Gum - Vibra SP, São Paulo

Festival Dupla de Três (Suricato + Ana Cañas convidam Zé Renato) - Caixa Cultural, São Paulo

Jaguariúna Rodeo Festival - Parque de Eventos, Jaguariúna

MIMO Festival (Ubuntu Ensemble) - Igreja N. S. do Rosário dos Homens Pretos, São Paulo

MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Ortinho com Maria Alcina, Carlos Malta & Pife Muderno, Lia de Itamaracá com Karina Buhr, Academia da Berlinda) - Vale do Anhangabaú, São Paulo Terça Behemoth + Deicide + Nidhogg - Mister Rock, Belo Horizonte

ionnalee - Cine Joia, São Paulo

Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note, São Paulo Quarta Assucena e João Camarero - Casa de Francisca, São Paulo

Ayom convida Lenna Bahule - Casa de Francisca, São Paulo

Mel Lisboa - Blue Note, São Paulo

Ndee Naldinho - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Mike Love - Sesc, Franca

Thiago Monteiro - Sesc Pinheiros, São Paulo

João Barone, Rodrigo Santos e Gustavo Camarda - Clube Manouche, Rio de Janeiro




