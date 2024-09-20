|
|Quarta-feira, 17/09/2025
|
A pernambucana Lia de Itamaracá, atração do MIMO Festival, no Centro de SP
Mariana Smania/Divulgação
MIMO Festival em SP mostra que cultura gratuita pode ser plural, potente e política
De sexta a domingo, o MIMO Festival ocupa o Centro de São Paulo com uma programação gratuita que reafirma: cultura acessível pode ser plural, potente e política. Shows, filmes e debates tomam espaços históricos da capital com artistas nacionais e internacionais, promovendo encontros entre tradição, experimentação e crítica social.
O que vai rolar
A sexta começa com o retorno do Cordel do Fogo Encantado e o jazz cubano de Roberto Fonseca. Edu Lobo apresenta um concerto especial no Teatro Cultura Artística, enquanto o projeto afro-lusófono Lá no Xepangara ocupa o Vale do Anhangabaú.
O sábado traz uma sequência de shows que atravessa ritmos da Ilha da Reunião, da França, do Brasil, de Cuba e dos Estados Unidos. O trio Ibéria homenageia Paco de Lucía, e Bixiga 70, Delgrès e Annie & The Caldwells completam a noite com sonoridades híbridas e pulsantes.
No domingo, a programação valoriza a música popular brasileira e suas intersecções com tradição e experimentação. Lia de Itamaracá divide o palco com Karina Buhr, enquanto Carlos Malta e Academia da Berlinda encerram o festival com frevo, pife e psicodelia.
A Mostra de Cinema amplia o alcance do festival com filmes sobre samba, funk, ancestralidade e resistência. Títulos como Eu Sou o Samba - Zé Keti, Sem Vergonha e As Dores do Mundo - Hyldon reforçam o diálogo entre música e identidade.
Os debates e workshops trazem reflexões sobre oralidade, descolonização e espiritualidade musical. Participações de Hyldon, Lirinha, Annie & The Caldwells e Votia enriquecem o pensamento crítico do evento.
Sexta
- 20h - Edu Lobo (no Cultura Artística)
No Vale do Anhangabaú
- 17h30 - Pedro D-Lita Selecta
- 18h - Lá no Xepangara: A cultura africana em Zeca Afonso (Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Brasil)
- 20h - Cordel do Fogo Encantado
- 21h30 - Roberto Fonseca (Cuba)
Sábado
- 20h - Ibéria - Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (no Cultura Artística)
No Vale do Anhangabaú
- 16h30 - Pedro D-Lita Selecta
- 17h30 - Votia (Ilha da Reunião)
- 19h - Delgrès (França)
- 20h30 - Bixiga 70
- 22h - Annie & The Caldwells (EUA)
Domingo
- 16h30 - Ubuntu Ensemble (na Igreja N. S. do Rosário dos Homens Pretos)
No Vale do Anhangabaú
- 16h - Pedro D-Lita Selecta
- 16h30 - Ortinho - Participação especial: Maria Alcina
- 18h - Carlos Malta & Pife Muderno
- 19h30 - Lia de Itamaracá - Participação especial: Karina Buhr
- 21h - Academia da Berlinda
*Para todas as atividades, a entrada é gratuita e realizada por ordem de chegada.
|
|Publicidade
|
|
E TEM +
Divulgação
Biquini celebra 40 anos com Big Mountain no Rio
Biquini (foto) comemora 40 anos com show no Qualistage, no Rio, neste sábado, ao lado da banda californiana Big Mountain. As duas lançaram juntas ‘A New Wind Blowing’, versão bilíngue de ‘Vento Ventania’, clássico do pop-rock nacional. No palco, o Biquini revisita sucessos como ‘Tédio’ e ‘No Mundo da Lua’, enquanto o Big Mountain traz hits do reggae internacional. Os shows são independentes, mas celebram a parceria entre Rio e San Diego.
AgNews
Festival Dupla de Três promove encontros
A CAIXA Cultural SP recebe o Festival Dupla de Três, de amanhã a domingo, com shows gratuitos que celebram encontros inéditos entre gerações da música brasileira. A cada noite, dois artistas da nova cena convidam um nome consagrado para formar trios acústicos. Participam Juliana Linhares (foto), Joyce Moreno, Letrux, Zé Renato, Tiê, Cícero, Ana Cañas e outros. Com curadoria de Fabiane Pereira, projeto valoriza escuta sensível e presença artística.
Divulgação
Behemoth inicia turnê com Deicide e Nidhogg
Behemoth (foto) traz ao Brasil a turnê The Unholy Trinity, com cinco shows em Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A banda polonesa divulga o novo álbum 'The Shit Ov God', acompanhada pelos americanos do Deicide e pela também polonesa Nidhogg. A realização é da Liberation Music Company. Os ingressos estão disponíveis no site da Fastix. O primeiro show rola na sexta, em Curitiba.
Kacey Musgraves é atração internacional do Jaguariúna Rodeo Festival 2025, no dia 27
John Medina/Getty Images
CIRCUITO SERTANEJO
Jaguariúna Rodeo Festival começa nesta sexta e terá vencedora de seis Grammys
O Jaguariúna Rodeo Festival acontece de sexta a 27 de setembro e reúne grandes nomes da música brasileira em quatro noites de shows, além das tradicionais montarias e atrações paralelas. A programação inclui artistas como Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Dennis e Wesley Safadão, em uma mistura de sertanejo, piseiro, funk e eletrônico.
O destaque internacional da edição é a cantora norte-americana Kacey Musgraves, que se apresenta no dia 27. Vencedora de seis prêmios Grammy, Musgraves é conhecida por romper padrões do country tradicional com hits como 'Follow Your Arrow', 'Space Cowboy' e 'High Horse'.
Seu álbum 'Golden Hour' foi eleito Álbum do Ano no Grammy 2019 e ampliou seu alcance para além do público country. Ela canta letras que abordam temas como independência, espiritualidade e inclusão.
Os shows, que rolam aos sábados e domingos, começam às 20h no Red Park - Jaguariúna (av. Antártica, 1.530, Santa Úrsula). Ingressos e informações estão disponíveis no site oficial do festival.
- Sábado - Chitãozinho & Xororó / Lauana Prado / Murilo Huff / Felipe & Rodrigo
- Domingo - Jorge & Mateus / Luan Santana / Wesley Safadão
- Dia 26 - Bruno & Marrone / Ana Castela / Natanzinho Lima
- Dia 27 - Kacey Musgraves / Zé Neto & Cristiano / Nattan / Dennis
|
'ENTRE ASPAS'
|
AgNews
|
|
ROCK WORLD
Reprodução/Instagram
Rock in Rio 2026 rola de 4 a 13 de setembro
O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A edição contará com sete dias de shows, incluindo o feriado de 7 de setembro, e promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional. A programação completa será divulgada nos próximos meses. O festival mantém o formato de dois fins de semana consecutivos, como nas edições anteriores.
AgNews
The Town 2025 movimenta R$ 2,2 bilhões
A segunda edição do The Town registrou impacto expressivo em São Paulo: R$ 2,2 bilhões na economia local, 25 mil postos de trabalho gerados e aumento de 240% nas reservas do Airbnb. O festival atraiu 182 mil pessoas via trem, vendeu 52.500 itens oficiais e teve 165 mil downloads do app. Foram consumidos 177 mil litros de chope e 106 mil hambúrgueres. O evento também cresceu nas redes, superando 1,5 milhão de seguidores.
AgNews
Amazônia Live tem Mariah e paraenses
O especial Amazônia Live – Hoje e Sempre será transmitido nesta noite, às 18h15, pelo Multishow e Globoplay, com os melhores momentos exibidos na TV Globo após 'Estrela da Casa'. Mariah Carey se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, ao lado de Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O evento destaca a preservação da floresta e dos povos originários. A estrutura do palco em forma vitória-régia, pesa 13,2 t.
|
|Publicidade
|
MOMENTO ÉPICO
|
Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara mostraram potência do Pará no The Town, domingo
Leo Franco/AgNews
|
|
FIQUE DE OLHO
Divulgação
Tomorrowland Brasil adia edição de 2026 para 2027
A edição 2026 do Tomorrowland Brasil foi adiada para 2027 após o incêndio que atingiu o palco principal do festival na Bélgica, previsto para usado aqui. A estrutura sofreu danos significativos e precisará ser reconstruída, inviabilizando o cronograma. A organização reforça que o evento não está cancelado. A edição de 2025 acontece normalmente, de 10 a 12 de outubro, em Itu (SP).
Divulgação
Amazônia pauta Massive Attack e Cavalera em SP
Massive Attack e Cavalera se apresentam em São Paulo no dia 13 de novembro, no Espaço Unimed, com o show A Resposta Somos Nós, que terá participação de representantes de povos originários da Amazônia e será marcada por intervenções que destacam suas reivindicações por justiça climática e proteção das terras indígenas. O evento rola paralelamente à COP30, em Belém.
@marcussoarez/Divulgação
Veigh estreia EVOM Tour em São Paulo
Veigh estreia a EVOM Tour em São Paulo no dia 25 de outubro, no Espaço Unimed, celebrando o sucesso de seu álbum 'Eu Venci o Mundo'. O disco alcançou o Top 3 Global do Spotify e somou 10 milhões de plays em menos de 24 horas após o lançamento. Com mais de um bilhão de visualizações no YouTube e 22 milhões de ouvintes mensais, o paulista é um dos nomes mais influentes do rap/trap nacional.
|
PROGRAME-SE
|
FBC, que faz show no Sesc Rio Preto (SP), amanhã, e no Sesc Belenzinho, na sexta e no sábado
Rafael Strabelli/Divulgação
Amanhã
- Ivyson - Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba
- Esperanza Spalding - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Victor Maia - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Tangolo Mangos - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Dudu Nobre - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- FBC - Sesc, Rio Preto
- Dead Fish - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Danilo Teoro - Sesc, Ribeirão Preto
- Este Lado Para Cima convida Jair Naves - Sesc, Jundiaí
- AMARAL - Sesc, Ribeirão Preto
- Leo Jaime - Blue Note, São Paulo
- Fafá de Belém - Casa Natura Musical, São Paulo
- Guitarradas do Pará - Casa Natura Musical, São Paulo
- Fitti - Casa de Francisca, São Paulo
- Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Marcelo Jeneci + Tiê convidam Joyce Moreno) - Caixa Cultural, São Paulo
Sexta
- Carol Biazin - Bar Opinião, Porto Alegre
- Fábio Jr - Classic Hall, Olinda
- Fernando & Sorocaba - Arena MRV, Belo Horizonte
- Vanessa da Mata - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Katy Perry - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
- Blindagem - Teatro Guaíra, Curitiba
- Behemoth + Deicide + Nidhogg - Tork n' Roll, Curitiba
- Ana Carolina - Qualistage, Rio de Janeiro
- Groundation - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Ludmilla - Viva Music Hall, Rio de Janeiro
- Jards Macalé - Teatro Firjan SESI Jacarepaguá, Rio de Janeiro
- Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- DJ Spin - Sesc, Bauru
- Banda Brasil - Sesc, Rio Preto
- Quarteto Enredado - Sesc, Franca
- Xênia França - Sesc, Guarulhos
- Alaíde Costa - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Seu Antonio - Sesc, Bauru
- Stefanie - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Leàndro Máttos interpreta Nei Lopes - Sesc, Santo André
- Igor Gnomo - Sesc, Santos
- Chadas Ustuntas: Cosmophonia - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Verdy - Sesc, São José dos Campos
- FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Nabiyah Be - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Roça Nova - Sesc, Birigui
- Rael - Sesc Pompeia, São Paulo
- Banda Pulse! - Sesc, Santos
- Navalha Karréra convida Catto - Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Magnífica Orchestra - Sesc, Piracicaba
- Glue Trip - Sesc, Bauru
- Mariana Nolasco - Casa Natura Musical, São Paulo
- Roberta Sá - Casa de Francisca, São Paulo
- Thalma de Freitas - Casa de Francisca, São Paulo
- Big Mountain - Audio, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Mahmundi + Cícero convidam Letrux) - Caixa Cultural, São Paulo
- MIMO Festival (Edu Lobo) - Cultura Artística, São Paulo
- MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Lá no Xepangara, Cordel do Fogo Encantado, Roberto Fonseca) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
Planet Hemp começa em Olinda, no sábado, a turnê de despedida da banda carioca
Wagner Meier/Getty Images
Sábado
- Seu Cuca - Bar Opinião, Porto Alegre
- Turma do Pagode - KTO Arena, Porto Alegre
- Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Planet Hemp - Classic Hall, Olinda
- Pato Fu - Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Alice Caymmi - Minas Tênis Clube, Belo Horizonte
- Mc Cabelinho - TeRRAZZO367, Belo Horizonte
- Zé Neto e Cristiano - Mirante Beagá, Belo Horizonte
- Lagum - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Curitiba Tbm Samba - Complexo Durival Britto e Silva, Curitiba
- Dazaranha - Tork n' Roll, Curitiba
- Martinho da Vila - Teatro Positivo, Curitiba
- Nação Zumbi e Paula e Délico Luiz - Sesc Flamengo, Rio de Janeiro
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Alcione - Teatro Multiplan VillageMall, Rio de Janeiro
- Biquini + Big Mountain - Qualistage, Rio de Janeiro
- Lobão - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Dennis - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Ana Cañas - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Jorge Aragão - Anexo Lapa, Rio de Janeiro
- DJ Spin - Sesc, Bauru
- FBC - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Rael - Sesc Pompeia, São Paulo
- Alliblack - Sesc, Presidente Prudente
- Johnny Hooker - Sesc, Mogi das Cruzes
- Golpe de Estado - Sesc, Araraquara
- Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Ema Stoned - Sesc, Bauru
- Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Dora Morelenbaum - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Okalibong Trio - Sesc, Bauru
- Frequências: Puro Suco + OGermano + Luiz Barata - Casa Natura Musical, São Paulo
- Batuqueiros e sua Gente - Casa de Francisca, São Paulo
- Pagode do Áurea - Casa de Francisca, São Paulo
- Ná Ozzetti e Patrícia Bastos - Casa de Francisca, São Paulo
- Esperanza Spalding - Audio, São Paulo
- Jorge Ben Jor - Espaço Unimed, São Paulo
- Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Juliana Linhares + Vanessa Moreno convidam João Cavalcanti) - Caixa Cultural, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival (Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff, Felipe & Rodrigo) - Parque de Eventos, Jaguariúna
- MIMO Festival (Ibéria) - Cultura Artística, São Paulo
- MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Votia, Delgrès, Bixiga 70, Annie & The Caldwells) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
|
|Publicidade
ionnalee se apresenta na terça (23), no Cine Joia, em São Paulo
Divulgação
Domingo
- Krisiun e Malevolent Creation - Bar Opinião, Porto Alegre
- Acústico Bandas Gaúchas (Cachorro Grande, Ultramen, Wander Wildner e Carlinhos Carneiro & Rodrigo Pilla do Bidê ou Balde) - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Anavitória - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Rosa de Saron - Ópera de Arame, Curitiba
- Eliana Pittman - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Thiago Martins - Bar do Belo, Rio de Janeiro
- Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Jorge & Mateus - Caminho Niemeyer, Niterói
- Sambótica - Parque Garota de Ipanema, Rio de Janeiro
- Behemoth + Deicide + Nidhogg - Toinha Brasil Show Club, Brasília
- DJ Spin - Sesc, Bauru
- Luciana Mello e Hector Marks - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Monobloco - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Marcel Powell - Sesc, Taubaté
- Dessa Ferreira - Sesc, Mogi das Cruzes
- Ari Protázio - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- D'Black - Sesc, Bertioga
- Apokalypsis - Sesc, Bauru
- Fera Neném - Casa de Francisca, São Paulo
- Reggae Legends com Groundation e The Congos - Audio, São Paulo
- Dominguinho com JotaPê, Mestrinho e João Gomes - Espaço Unimed, São Paulo
- Park Bo Gum - Vibra SP, São Paulo
- Festival Dupla de Três (Suricato + Ana Cañas convidam Zé Renato) - Caixa Cultural, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival - Parque de Eventos, Jaguariúna
- MIMO Festival (Ubuntu Ensemble) - Igreja N. S. do Rosário dos Homens Pretos, São Paulo
- MIMO Festival (Pedro D-Lita Selecta, Ortinho com Maria Alcina, Carlos Malta & Pife Muderno, Lia de Itamaracá com Karina Buhr, Academia da Berlinda) - Vale do Anhangabaú, São Paulo
Terça
- Behemoth + Deicide + Nidhogg - Mister Rock, Belo Horizonte
- ionnalee - Cine Joia, São Paulo
- Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note, São Paulo
Quarta
- Assucena e João Camarero - Casa de Francisca, São Paulo
- Ayom convida Lenna Bahule - Casa de Francisca, São Paulo
- Mel Lisboa - Blue Note, São Paulo
- Ndee Naldinho - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Mike Love - Sesc, Franca
- Thiago Monteiro - Sesc Pinheiros, São Paulo
- João Barone, Rodrigo Santos e Gustavo Camarda - Clube Manouche, Rio de Janeiro