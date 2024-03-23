Mariah Carey, Billie Joe Armstrong (do Green Day) e Katy Perry, três headliners do The Town que se apresentam em outras cidades brasileiras nos próximos dias Divulgação THE TOWN 2025 Enquanto festival empilha nomes, Green Day, Mariah Carey e Katy Perry dão show Enquanto o The Town monopoliza atenções em São Paulo de sexta a domingo, três gigantes da música mundial aproveitam a passagem pelo Brasil para realizar shows solo em outras cidades —e escapam da lógica dos megafestivais. Green Day, Mariah Carey e Katy Perry se apresentam em palcos que oferecem mais contexto, entrega e conexão com o público. O que vai rolar A jornada começa com o Green Day, que toca em Curitiba no dia 12 de setembro, na Ligga Arena, como parte da The Saviors Tour. O show celebra os 30 anos de 'Dookie' e os 20 de 'American Idiot', com um setlist que inclui 'Basket Case', 'Holiday' e 'Boulevard of Broken Dreams'. Fora do circuito de festivais, o trio californiano respira melhor —e soa mais autêntico. Em seguida, no dia 17 de setembro, Mariah Carey protagoniza o especial Amazônia Para Sempre, em Belém, sobre um palco flutuante no rio Guamá. O evento, transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay, une música, ativismo e consciência ambiental. É um gesto simbólico e artístico: a diva do R&B em um cenário que celebra a floresta e a cultura amazônica. Fechando o trio, Katy Perry se apresenta em Curitiba no dia 16 de setembro, na Ligga Arena, e segue para Brasília no dia 19, na Arena BRB Mané Garrincha. A turnê The Lifetimes Tour promove o álbum '143', com figurinos exuberantes e um repertório que mistura hits como 'Roar' e 'Teenage Dream' com faixas mais introspectivas. Em formato solo e performático, Katy parece mais livre —e mais próxima. Esses shows não orbitam o The Town —eles desafiam todo o conceito deste tipo de megaevento. Enquanto o festival empilha nomes em blocos e vende experiência em escala, Green Day, Mariah Carey e Katy Perry apostam em algo mais precioso: tempo de palco, atenção exclusiva do público e total liberdade artística. A cobertura TOCA UOL tem patrocínio de Latam e Trident.

E TEM + Divulgação OCA faz maratona eletrônica em BH com lineup internacional Nos dias na sexta e no sábado, o Só Track Boa ocupa o Mega Space, em Belo Horizonte, com mais de 12 horas de música por noite. Batizado de OCA, o festival reúne nomes como Fatboy Slim, Mochakk, Anna B2B Joris Voorn e Vintage Culture (foto). Com cenografia imersiva e curadoria afiada, a edição busca consolidar Belo Horizonte como um dos principais palcos da cena eletrônica nacional. Os ingressos estão disponíveis nos canais oficiais. Divulgação Festival Chama estreia com nova cena brasileira em destaque O Festival Chama realiza sua primeira edição no sábado, a partir das 16h20, na Casa Rockambole, em São Paulo. Idealizado por Alexandre Matias e Arthur Amaral, o evento reúne oito bandas da nova geração, cada uma acompanhada por um convidado. Nomes como Ottopapi (foto), Gabiroto, Tutu Naná e D'Artagnan Não Mora Mais Aqui compõem o lineup. Com dois palcos e curadoria voltada à cena emergente, o festival busca revelar talentos. Divulgação HYDE passa com turnê pelo Brasil com show único em São Paulo Ícone do rock japonês, HYDE se apresenta neste domingo, no Carioca Club Pinheiros, em São Paulo. O show integra a turnê mundial HYDE [INSIDE] LIVE, que marca seu retorno aos palcos após cinco anos. O novo álbum solo, lançado em 2024, reúne 13 faixas e colaborações com nomes da cena japonesa. Após passagens por México, Santiago e Buenos Aires, São Paulo o recebe com últimos ingressos disponíveis.

ENTRE ASPAS

Negra Li, que se apresenta na segunda edição do TOCA Sessions Divulgação Toca Sessions volta ao Cine Joia com protagonismo feminino e força musical Após uma estreia arrebatadora com Arnaldo Antunes, o TOCA Sessions retorna ao Cine Joia em 10 de outubro com uma edição centrada em mulheres negras e suas narrativas. Negra Li, Stefanie e Larinhx conduzem a noite com trajetórias distintas, mas unidas pela urgência de transformar a música em espaço de afirmação e afeto. Negra Li apresenta 'O Silêncio que Grita', seu álbum mais pessoal, com colaborações de Gloria Groove, Djonga e Liniker. No palco, revisita sua história —da Brasilândia ao estrelato— com a força de quem abriu portas e segue inspirando. A abertura é de Stefanie, MC veterana do rap nacional. Seu disco de estreia, BUNMI, lançado em 2025 com produção de Grou e Ganjaman, é uma síntese de maturidade lírica e musical. Rap com cadência, inteligência e alma. Nos intervalos, Larinhx assume as pick-ups com sets que misturam trap, funk e sonoridades afro-diaspóricas. Fundadora do projeto 'Eu Gosto de Garotas', é uma das DJs mais influentes da nova geração. No TOCA Sessions, o protagonismo não é tendência —é direção artística.

MOMENTO ÉPICO Nando Reis e Chico Chico encerram sábado do Coala Festival, em São Paulo, com setlist que remonta toda a carreira da cantora, que partiu precocemente em 2001; o show inédito fez o público cantar todas as músicas, prova da memória coletiva que a intérprete marcou em tão breve tempo

FIQUE DE OLHO CESAR OVALLE/@bmaisca Coala reúne 40 mil pessoas em três dias O Coala Festival 2025 reuniu 40 mil pessoas no Memorial da América Latina, em SP, e reafirmou sua relevância na música brasileira. Com shows de Caetano Veloso (foto), Liniker, Cidade Negra e Black Alien, o evento celebrou encontros inéditos e diversidade sonora. Do mainstream ao independente, o festival reforça sua curadoria afetiva, com ingressos esgotados nos três dias. Divulgação Maneva leva Tudo Vira Reggae a SP em novembro O projeto Tudo Vira Reggae, da banda Maneva, retorna a São Paulo com show no Parque Villa-Lobos, no dia 22 de novembro. Após ensaio intimista em agosto, o grupo apresenta versões reggae de clássicos como 'Anunciação' e 'Codinome Beija-Flor'. Inspirado no álbum homônimo de 2019, o espetáculo celebra os 20 anos de carreira da banda. Os ingressos já estão à venda no site oficial do Maneva. @bmaisca/Divulgação Psica celebra Dona Onete com mais de 70 shows O Festival Psica 2025 - O Retorno da Dourada acontece de 12 a 14 de dezembro em Belém, com mais de 70 atrações. Dona Onete será homenageada com show inédito. Marina Sena (foto), Martinho da Vila, Jorge Aragão, Urias, Nação Zumbi e Edson Gomes estão no lineup, ao lado de nomes internacionais como Armando Hernández e The 5.6.7.8's. Ingressos já estão disponíveis via Ingresse.

PROGRAME-SE

Amanhã Deafkids e Test - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Edu Ribeiro Trio convida Seamus Blake - Sesc, São Carlos (SP)

Candieiro Quarteto - Sesc, Campinas (SP)

Sandra Leite - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Vell Rangel e Banda - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Rafaela Vaz - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Siso (MG) - Sesc, Rio Preto (SP)

Jacob Collier - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Carlos Malta - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro Sexta The Town (Jota Quest, CeeLo Green, Jason Derulo, Backstreet Boys, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Snarky Puppy, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo

Rodeio Itu Festival (Bruno & Marrone + Thiaguinho) - Arena Itu, Itu (SP)

Ebony - Casa Natura Musical, São Paulo

Deafkids e Test - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo

Bruno Britto e banda - Vem pro Baile! - Sesc, Rio Preto (SP)

Filó Machado - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Nene Trio - Sesc Santana, São Paulo

Antonio Loureiro - Sesc, Sorocaba (SP)

Iggor Cavalera - Sesc, Jundiaí (SP)

Plebe Rude - Sesc, Piracicaba (SP)

Alzira E (part. Anelis Assumpção e Iara Rennó) - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Mayombe Afro Latino - Sesc, São Caetano (SP)

Viola Antiqua com Junior da Violla - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Mateus Aleluia + Pagode da 27 - Sesc Belenzinho, São Paulo

Jr Dread - Sesc, São José dos Campos (SP)

Salloma Salomão - Sesc Pompeia, São Paulo

Rodrigo Zanc - Sesc, Birigui (SP)

Frã Finamore e banda - Sesc, Taubaté (SP)

Machete Bomb - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Xande de Pilares - Audio, São Paulo

Zé Ramalho - Espaço Unimed, São Paulo

SKÁLD - Carioca Club, São Paulo

Criolo 50 - Circo Voador, Rio de Janeiro

Danilo Caymmi - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Trio Madeira Brasil - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Brandão Baile Show - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Só Track Boa OCA (Akai, Solarc Brothers, Beetran, Cloonee, Enzo, Innellea, Vintage Culture B2B Innellea B2B Cassian) - Mega Space, Belo Horizonte

Green Day - Arena da Baixada, Curitiba

Humberto Gessinger - Teatro Riachuelo, Natal

Gótia - Darkside Studio, Recife

Ana Frango Elétrico se apresenta no sábado, no Circo Voador, Rio de Janeiro Luana Tayze/Divulgação Sábado The Town (Natasha Bedingfield, Jessie J, Ivete Sangalo, Mariah Carey, Lionel Richie, Gloria Groove, Criolo, Jacob Collier, entre outros) - Autódromo de Interlagos, São Paulo

Rodeio Itu Festival (Jorge & Mateus + Guilherme & Benuto) - Arena Itu, Itu (SP)

Arnaldo Antunes - Sesc Pinheiros, São Paulo

Thulla Melo - Sesc Itaquera, São Paulo

Fina Estampa - Sesc, Presidente Prudente (SP)

Puxirão Bernardo Furquim - Sesc Interlagos, São Paulo

Amabbi - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo

Ifátókí Trio - Sesc Pinheiros, São Paulo

Maria Beraldo - Sesc, Jundiaí (SP)

Adryana Ribeiro - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Móveis Coloniais de Acaju - Sesc, Franca (SP)

Luiza Brina e Luiza Lian - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Xenia França - Sesc Santana, São Paulo

Raro Tempero - Sesc, Araraquara (SP)

Tony Babalu - Sesc, Bauru (SP)

Johnny Hooker - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Alice Caymmi - Sesc, Taubaté (SP)

Hugo Mariutti - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Sesc Belenzinho, São Paulo

Marissol Mwaba - Sesc Belenzinho, São Paulo

Jadsa - Sesc Pompeia, São Paulo

All Night LOU - Audio, São Paulo

Jesse y Joy - Cine Joia, São Paulo

Pablo - Espaço Unimed, São Paulo

Fundo de Quintal + Encontro de Batuqueiros - Tokio Marine Hall, São Paulo

Froid - Casa Natura Musical, São Paulo

Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Ana Frango Elétrico - Circo Voador, Rio de Janeiro

Epica + Fleshgod Apocalypse - Sacadura 154, Rio de Janeiro

Gabi Hartmann convida Louis Matute - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Para Lennon & McCartney - Os Beatles e o Clube da Esquina - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Daniel Boaventura - Em Casa - Qualistage, Rio de Janeiro

SalDoce - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Teto - Ópera de Arame, Curitiba

Fernando & Sorocaba - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Ana Carolina - Teatro Guaíra, Curitiba

Só Track Boa - OCA (Jamie, Viot B2B Brisotti , Lame B, Ahmed Spins, Mochakk, Anna B2B Joris Voorn, Fatboy Slim, Dubdogz) - Mega Space, Belo Horizonte

Ana Cañas - Sesc Palladium, Belo Horizonte

Anderson Noise - BH Casa Sapucaí, Belo Horizonte

Gótia - Travel Medusa Pub, João Pessoa

Rock Rec Festival (Titãs, Paralamas, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini, entre outros) - Olinda (PE)

Filipe Ret - Olinda (PE)

Aviões Fantasy - Arena Castelão, Fortaleza

Humberto Gessinger - Dragão do Mar, Fortaleza

