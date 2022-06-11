Quarta-feira, 22/10/2025 Pelo menos o palco vai ser assim... Divulgação O misterioso festival que não ousa divulgar suas atrações São Paulo está prestes a viver um festival que desafia a lógica dos festivais. No próximo dia 25 de outubro, a Fábrica de Impressões, na Barra Funda, recebe o No Line Up Festival, um evento que promete 12 horas de música — mas sem revelar um único nome do line-up. A proposta é simples (e ousada): o público descobre quem toca só na hora do show. Com curadoria de Lúcio Ribeiro e Felipe Hirsch, o festival vai ocupar três palcos e reunir artistas nacionais e internacionais, misturando gêneros e cenas da música urbana. O local também contará com Beer Walls, bares e espaços de alimentação — um circuito montado para receber a maratona musical que vai das 15h às 3h. A experiência em ser surpreendido gerou um burburinho muito bem vindo e, depois de duas tentativas para a distribuição gratuita de ingressos, as entradas estão esgotadas - são apenas 3 mil lugares na plateia. Serviço:



No Line Up Festival

Sábado, 25 de outubro, das 15h às 3h

Local: Fábrica de Impressões - Rua Achilles Orlando Curtolo, 617, Barra Funda (SP)

Ingressos gratuitos via Sympla (Esgotados)

Entrada permitida apenas para maiores de 18 anos Publicidade Ivete Sangalo em seu projeto de samba, "Clareou" Divulgação Roda de samba de Ivete Sangalo começa em São Paulo A nova faceta de Ivete Sangalo nos palcos começa nesta semana. A turnê "Ivete Clareou" estreia em São Paulo no sábado (25 de outubro) e passa ainda por Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro). Gravado em uma roda histórica no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o álbum audiovisual é um mergulho na memória da cantora e uma homenagem à força feminina do gênero, representada por Clara Nunes — de quem Ivete aprendeu, ainda criança, a cantar "Conto de Areia". O projeto reúne encontros entre gerações e estilos, entre inéditas e clássicos do samba, como "Juízo Final" e "Canto das Três Raças". No show de estreia, no Jockey Club de São Paulo, a cantora recebe Di Ferrero, Naldo Benny, Ferrugem, Juliana Diniz e Salgadinho como convidados da festa. Divulgação/Rap in Cena NO ROLÊ Dois titãs do piano preto brasileiro se encontram no Sesc Jazz Com Brown e Marina Sena, Festival MADA enche Natal (RN) com música brasileira Rap in Cena: um rolê por um dos maiores festivais de hip hop do Brasil Guns N' Roses faz cinco shows no Brasil Samir Hussein/WireImage A volta do Guns N' Roses ao Brasil com novo integrante O Guns N' Roses está de volta ao Brasil com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", que passa por cinco cidades: Florianópolis (21/10, Arena Opus), São Paulo (25/10, Allianz Parque), Curitiba (28/10, Pedreira Paulo Leminski), Cuiabá (31/10, Arena Pantanal) e Brasília (02/11, Arena BRB Mané Garrincha). A capital do Mato Grosso recebe a banda pela primeira vez. Essa será a primeira visita do grupo desde 2022. O retorno marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter, que substitui Frank Ferrer após quase duas décadas. Quem já assistiu, garante que o novo integrante tem um belo entrosamento com Axl Rose, Slash e Duff McKagan, além de Richard Fortus, Dizzy Reed e Melissa Reese. Apesar de uma recente polêmica na Argentina — onde Axl Rose apareceu furioso no palco, arremessando o microfone e chutando o bumbo da bateria após um problema técnico —, o Guns marca sua volta com repertório renovado e a energia de sempre. MOMENTO ÉPICO Roberto Carlos fez participação especial em show de Gilberto Gil, em São Paulo, no último fim de semana Divulagção Publicidade ANOTE NA AGENDA Karoline Saadi/UOL Edição João Rock 2026 já tem data marcada O João Rock confirmou sua 23ª edição para o dia 13 de junho de 2026, em Ribeirão Preto (SP). Serão quatro palcos celebrando a música brasileira. Neste ano, o festival reuniu 60 mil pessoas e mais de 40 atrações como Seu Jorge, Duquesa e Cabelinho. Leo Franco/AgNews Ludmilla anuncia esquenta de Carnaval no Rio Ludmilla vai abrir o Carnaval com o 'Fervo da Lud' no dia 6 de fevereiro, no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. O show especial é o aquecimento do seu megabloco no Carnaval, com direito a setlist estendido, entre hits da carreira e da folia. Instagram @luanestilizado Noite nordestina no CTN, em São Paulo Luan Estilizado, Zezo Potiguar e Raí Saia Rodada apresentam projeto 'À Sua Vontade' nesta sexta (24), no CTN. Priscila Senna, grande nome do brega pernambucano, também canta. Ingressos disponíveis no site Ticket360. PROGRAME-SE Sandra de Sá se apresenta na Casa de Francisca, na sexta (24) Divulgação Amanhã Afro e outros sambas (Fernanda Marx, Luis Passos e Douglas Afonso), Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Celso Pixinga Trio, Sesc Campinas, Campinas (SP)

Clarianas // Derramagoa de Mulher, Casa de Francisca, São Paulo

Diáspora Lyannaj (Brasil/França), Sesc Pompeia, São Paulo

Dudu Nobre, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)

Hugo Fattoruso y Barrio Sur (Uruguai), Sesc 14 Bis, São Paulo

Jo Totti, Wagner Silva e André Moreira, Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

John Pizzarelli, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Julia Mestre, Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba

Lido Pimienta (Colômbia/Canadá), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

Maestria do Samba, Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Moonlight Benjamin (Haiti), Sesc Pompeia, São Paulo

Nipo-Brasilidades, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Ocean Alley, Audio, São Paulo

Rosa Tattooada & Amigos, Opinião, Porto Alegre

Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Smag På Dig Selv (Dinamarca), Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

Tuto Ferraz Quinteto - lançamento do disco "Ao Vivo no Chile", Blue Note SP, São Paulo

Yellow Days, Cine Joia, São Paulo

Zeca Baleiro // O Samba Não É de Ninguém, Casa de Francisca, São Paulo Sexta Alessandra Leão e Sapopemba - Lançamento do EP "Exu Ajuô" com participação de Zé Manoel, Sesc Vila Mariana, São Paulo

Bryony Jarman-Pinto (Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo

Buena Onda Reggae Club, Sesc Ipiranga, São Paulo

Céu, Circo Voador, Rio de Janeiro

Cícero, A Autêntica, Belo Horizonte

Criolla - Viva la música!, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Dale Azucar, Sesc Birigui, Birigui (SP)

De Mar y Río (Colômbia), Sesc Pompeia, São Paulo

Diáspora Lyannaj, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Forró de Mala e Cuia - show Seu Domingos, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Hugo Fattoruso y Barrio Sur (Uruguai), Sesc 14 Bis, São Paulo

Izaías do Bandolim e Luizinho 7 Cordas, Sesc Belenzinho, São Paulo

Is Jack, Blue Note SP, São Paulo

Julia Mestre, Opinião, Porto Alegre

Luan Estilizado, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo

Luan Santana, Arena da Baixada, Curitiba

Mariama Camara, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Mauricio Boka, André Moreira e banda, Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

Mc Luanna: Sexto Sentido, Sesc Registro, Registro (SP)

Moonlight Benjamin (Haiti), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

Mumuzinho e Vitinho, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Negredo - Show 'Invadiu Já Era', Sesc Campo Limpo, São Paulo

Nog & Convidados, Cine Joia, São Paulo

Os Glamurosos - Vem pro Baile!, Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

P1HARMONY World Tour, Vibra São Paulo, São Paulo

Paralamas do Sucesso, Espaço Unimed, São Paulo

Priscila Senna, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo

Raí Saia Rodada, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo

Rock Ways, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)

Rom Santana, o "Príncipe do Bixiga", Sesc 14 Bis, São Paulo

Sandra Sá, Casa de Francisca, São Paulo

Skillet, Audio, São Paulo

Smag På Dig Selv (Dinamarca), Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Zezo Potiguar, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo Maria Bethânia faz últimos shows de sua turnê em São Paulo no sábado (25) e domingo (26) THIAGO MATTOS/BRAZIL NEWS Sábado 5 A Seco - Show do álbum "Sentido", Sesc Vila Mariana, São Paulo

Adryana Ribeiro e Negritude Jr, Sesc Santo André, Santo André (SP)

Arismar Do Espírito Santo Quarteto, Sesc Campinas, Campinas (SP)

Ave Sangria part. Otto, Casa Natura Musical, São Paulo

Bigster, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Caio Luccas, Circo Voador, Rio de Janeiro

Daniel, Teatro Positivo, Curitiba

Diego Estevam convida MC Marechal, Sesc Ipiranga, São Paulo

Diáspora Lyannaj, Sesc Bauru, Bauru (SP)

Dudu Nobre com Mc Fábio Rogério de Mestre de Cerimônias, Sesc Osasco, Osasco (SP)

Duo Koto com Reiko Nagase e Erika Yazaki, Sesc Consolação, São Paulo

Eduardo Costa e Léo Magalhães, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Evinha convida Marcos Valle (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo

Funmilayo Afrobeat Orquestra - Lançamento do EP, Sesc Belenzinho, São Paulo

Gilberto Gil - Tempo Rei, Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Guns N' Roses, Allianz Parque, São Paulo

Gustavo Mioto, Befly Hall, Belo Horizonte

Halloween da Pabllo, Vibra São Paulo, São Paulo

Kahil El'Zabar (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo

Lido Pimienta (Colômbia/Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo

Luan Santana, Arena da Baixada, Curitiba

Luiza Brina - Participação de Lio Soares (Tuyo), Sesc Jundiaí (SP)

Maglore, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Manu Dias, Praça Professor José Americano, Belo Horizonte

Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo

Michale Graves, Caverna Rock Pub, Belo Horizonte

Mônica Salmaso, Teco Cardoso e João Camarero // Tom, Casa de Francisca, São Paulo

Nação Zumbi, Audio, São Paulo

Nos Tempos da Soweto, Sesc Santo André, Santo André (SP)

Paulo Freire, Sesc Franca, Franca (SP)

Selton, Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Skillet, Mister Rock, Belo Horizonte

The Wailers - South America Tour 2025: Natural Mystic, Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Veigh, Espaço Unimed, São Paulo

YMA - Lançamento do álbum "Sentimental Palace", Sesc Belenzinho, São Paulo Imagine Dragons se apresenta em Belo Horizonte no domingo (26) Wagner Meier/Getty Images Domingo 5 A Seco - Show do álbum "Sentido", Sesc Vila Mariana, São Paulo

Ana Laura Lopes, Ópera de Arame, Curitiba

Andrea Mortis e Jurandir dã Silva, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Aquilo, Sesc Belenzinho, São Paulo

Banda Groovibe's, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)

Bennu - Pindorama, Sesc Santana, São Paulo

Candombe do Sul com Hugo Fattoruso (Uruguai), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

Carlos Careqa e Mario Manga, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Daniel, Teatro Positivo, Curitiba

De Mar Y Rio (Colômbia), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto

Diego Estevam convida MC Marechal, Sesc Ipiranga, São Paulo

Evinha convida Marcos Valle (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo

Gilberto Gil - Tempo Rei, Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Imagine Dragons, Estádio do Mineirão, Belo Horizonte

John Pizzarelli, Palácio das Artes, Belo Horizonte

Lido Pimienta (Colômbia/Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo

Mari Merenda - show do EP Reverbero, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo

Mônica Salmaso, Teco Cardoso e João Camarero // Tom, Casa de Francisca, São Paulo

Pé de Manacá, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

Raquel Tobias - Samba da Tobias, Sesc Registro, Registro (SP)

Rubel, Guairinha, Curitiba

Skillet, Tork n' Roll, Curitiba

Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro - Lançamento 'Handycam'

Stoned Jesus, Caverna Rock Pub, Belo Horizonte

Style Trap Tour, Audio, São Paulo

Trio Concreto e Regional Urbano, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Us Capiau - Canto Caipira, Sesc Catanduva, Catanduva (SP) Segunda Andrea Mortis e Jurandir dã Silva, Blue Note SP, São Paulo

Célia Portela canta Gal Costa, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Belo Horizonte Terça Guns N' Roses, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Juliana Rodrigues, Sesc Consolação, São Paulo

NÔ STOPA // lançamento do álbum BRASA, Casa de Francisca, São Paulo

Samba dos Puxadores - Tinga, Marquinhos Art'Samba, Serginho do Porto, Bruno Ribas e Wantuir, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro Quarta Carlinhos Antunes, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo

Caxtrinho // QUEDA LIVRE, Casa de Francisca, São Paulo

Chico Chico, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo

Cordão do Boitatá e convidados - O Baile da Música Brasileira, Jockey Club, Rio de Janeiro

Fabiana Cozza // COZZA 50, Casa de Francisca, São Paulo

Graça Braga, Sesc 14 de Maio, São Paulo

Kiko Caldas e Marina Abib, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo

Leo Cavalcanti, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo

Luedji Luna, Sesc Palladium, Belo Horizonte

Mel Lisboa canta Rita Lee, Blue Note SP, São Paulo

Nara Couto - apresentação do show Outras Áfricas, Sesc Pinheiros, São Paulo

O Último Banco do Bar, Sesc Santos, Santos (SP)

Rafa Queiroz - Show MarvinWonder, Sesc Bauru, Bauru (SP)

Rodrigo Campos e Clima, Casa de Francisca, São Paulo

