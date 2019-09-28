Quarta-feira, 29/10/2025 Weezer se apresenta no Ibirapuera, em São Paulo, neste fim de semana Agatha Gameiro/Framephoto/Estadão Conteúdo Chamem todos os indies: ÍNDIGO rola no Parque Ibirapuera São Paulo será palco de um encontro musical diferente em pleno Parque do Ibirapuera no domingo (2), feriado nacional de Finados. Trazendo a música como protagonista, o ÍNDIGO é um projeto que reúne diferentes sons através de uma label curatorial com foco no indie, underground e mainstream. São atrações: Weezer (foto), Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver, além de uma cabine de DJs brasileiras com DJ Sophia, Brenda Ramos, DJulia, Linda Green e um set dos membros do Podcast 'Vamos Falar Sobre Música?' Confira a programação: Abertura dos portões - 13h

Podcast Vamos Falar Sobre Música? (DJ SET) - 13h30

Otoboke Beaver - 14h40

Linda Green (DJ SET) - 15h30

Judeline - 16h05

DJulia (DJ SET) 16h55

Mogwai - 17h30

Brenda Ramos (DJ SET) - 18h20

Bloc Party - 18h55

DJ Sophia (DJ SET) - 19h55

Weezer - 20h30 SERVIÇO Data: 2 de novembro de 2025 (domingo)

Local: Plateia Externa do Auditório Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana - São Paulo/SP

Horário de abertura: 13h

Pista - R$ 317,50 (meia-entrada) | R$ 381,00 (ingresso social) | R$ 635,00 | (inteira)

Pista Premium - R$ 442,50 (meia-entrada) | R$ 531,00 (ingresso social) | R$ 885,00 (inteira)

Vendas online em: www.eventim.com.br/Indigo

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis Publicidade Frase da semana Reprodução/Instagram @marcelocsangalo NO ROLÊ Terapia ocupacional para Axl, Guns N' Roses é o que esperamos Com Chaka Khan e Mano Brown, No Lineup Festival traz surpresas em SP Ivete inicia turnê de samba em SP sem pirotecnia: 'Me dispo de tudo' MOMENTO ÉPICO A lenda da música Chaka Kahn em show surpresa em São Paulo no úiltimo fim de semana Mariana Smania/Divulgação Rock the Mountain 2024, em Petrópolis (RJ) Reprodução/Instagram @rockthemountain Rock the Mountain 2025 tem primeiro fim de semana no Rio Um festival que replica as atrações no primeiro e segundo fim de semanas no lineup, o Rock the Mountain (ou "rock da montanha", para os íntimos) acontece diretamente de Itaipava, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O primeiro fim de semana vai de 31/10 até 2/11, e o segundo de 7/11 até 9/11. Com lineup nacional e internacional, o festival recebe nomes como: Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Chet Faker, Banks, Capitão Fausto, Liniker, Marina Sena, BK', Gloria Groove, João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial e muito mais. Os ingressos para o primeiro fim de semana já estão esgotados na plataforma de vendas oficial. Para o segundo fim de semana, o festival informa que 97% das vendas já foram feitas. SERVIÇO Rock the Mountain - Rio de Janeiro

Datas: 31/10 a 2/11 e de 7/11 até 9/11

Local: Itaipava, Petrópolis (RJ)

Ingressos: a partir de R$ 555,40 (com taxas) passaporte três dias

Vendas online em: https://www.sympla.com.br/evento/rock-the-mountain-2025-2-final-de-semana/2728071?referrer=www.google.com

Classificação etária: 18 anos. LINEUP ROCK THE MOUNTAIN 2025 Reprodução/Instagram @rockthemountain Publicidade ANOTE NA AGENDA Reprodução Dua Lipa em estádios Dua Lipa volta ao Brasil com a turnê 'Radical Optimism', agora levando seu pop a estádios. A cantora se apresenta em São Paulo (8 e 9 de novembro, Allianz Parque) e no Rio (10 de novembro, Engenhão), prometendo uma imersão sonora à altura de seus maiores hits. Montagem/Reprodução/Instagram Mais um Coquetel na área Festival já tradicional no Recife (PE), No Ar Coquetel Molotov é um farol da música independente. No dia 6 de dezembro, o Campus da UFPE recebe a 22ª edição com Gaby Amarantos, Duquesa, Urias, Don L, o francês Zaho de Sagazan e mais. Ingressos à venda. Cleiby Trevisan/Divulgação Nando canta Cássia O reencontro de Nando Reis com a obra de Cássia Eller vai ganhar uma turnê. 'Corona Luau MTV 2025' percorre Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo (com ingressos já a venda) entre novembro e dezembro. Céu e Os Garotin são participações confirmadas. PROGRAME-SE Imagine Dragons continua em turnê pelo Brasil e faz dois shows em São Paulo, no Morumbis Shlomi Pinto/Getty Images Amanhã Ana Carolina - Turnê 25 anos, Tokio Marine Hall, São Paulo

Assucena - Apresenta Fluorescente, Sesc Carmo, São Paulo

Bea Duarte, Teatro Estação BH (Shopping Estação BH), Belo Horizonte

Boogarins - 10 anos de manual, Cine Joia, São Paulo

Chico César - Show: Orquestra Opus convida Chico César, Cine Theatro Brasil, Belo Horizonte

Etran De L'air (Níger), Sesc Franca, Franca (SP)

Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo

Gabi Motuba (África do Sul), Sesc Pompeia, São Paulo

Garotos Podres: 43 anos!, Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Gê de Lima, Sesc Interlagos, São Paulo

João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo

Lara Estelita, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Maria Beraldo - 1 ano de 'Colinho' part. Zélia Duncan, Juçara Marçal e Negro Leo, Casa Natura Musical, São Paulo

Mirian Samorano, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Natania Borges, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)

Otoboke Beaver, Cine Joia, São Paulo

Pedro La Colina & Banda Cañaveral, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Ravel, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Rodrigo Zanc & Quinteto Tertú, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Sérgio Britto, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)

The Whitest Boy Alive, Audio, São Paulo

Tom Zé - Show Era Tudo Verdade!, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Virgínia Rodrigues apresenta Sol Negro (Brasil) - Participação: Tiganá Santana, Sesc 14 Bis, São Paulo

XIS, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Zeca Baleiro // O Samba Não É de Ninguém, Casa de Francisca, São Paulo

Zé Ibarra, Casa Natura Musical, São Paulo Sexta Abebe Bikila, Befly Hall, Belo Horizonte

Ana Carolina - Turnê 25 anos, Tokio Marine Hall, São Paulo

Baco Exu do Blues, Espaço Unimed, São Paulo

Bennu - Terra que Canta, Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)

BK', Befly Hall, Belo Horizonte

Cabelinho, Caju pra Baixo e Dj's, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Carlos Ezequiel - Circular II, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Cólera, Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Dominique Fils-aimé (Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo

Duquesa - Taurus Vol. 2, Sesc Belenzinho, São Paulo

Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo

Gabi Motuba (África do Sul), Sesc Franca, Franca

Höröyá - Gri Gri Bá, Sesc Belenzinho, São Paulo

Imagine Dragons: LOOM World Tour, Estádio Morumbis, São Paulo

Lauana Prado, Qualistage, Rio de Janeiro

Maria Beraldo - 1 ano de 'Colinho' part. Zélia Duncan, Juçara Marçal e Negro Leo, Casa Natura Musical, São Paulo

Mercedes Sosa, Blue Note SP, São Paulo

Nando Reis, Suhai Music Hall, São Paulo

Natania Borges, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)

Otoboke Beaver, Cine Joia, São Paulo

Pedro La Colina & Banda Cañaveral, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Planet Hemp - Show: Planet Hemp "A Última Ponta", Mercado de Santa Tereza, Belo Horizonte

Raquel - Show Não Incendiei a Casa por Milagre, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Terno Rei - Nenhuma Estrela, Tesc Guarulhos, Guarulhos (SP)

Tuia - Show 25 anos de carreira, Casa Rooftap, São Paulo

Zudizilla - Zulu: Quarta Parede (Vol. 3), Sesc 24 de Maio, São Paulo A banda de reggae Planta e Raiz estará no Reggae Live Station, no Espaço Unimed, em São Paulo Divulgação Sábado Amina Claudine Myers Trio (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo

Aymée Nuviola (Cuba), Sesc 14 Bis, São Paulo

Big Chico - 30 anos de Blues, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Catia Gonzaga, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)

Etran De L'air (Níger), Sesc Pompeia, São Paulo

Fagner - Turnê 2025 Grandes Sucessos, Tokio Marine Hall, São Paulo

Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Franca, Franca (SP)

Garage Fuzz, Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Grupo Chorosambô, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Hélio Ziskind, Sesc Campo Limpo, São Paulo

Imagine Dragons: LOOM World Tour, Estádio Morumbis, São Paulo

Juliana Kosso, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

Kamaitachi, Circo Voador, Rio de Janeiro

Larissa Luz - Show Rock in Gil, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Lu Abram e Rafael Schimidt, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Masterplan, Opinião, Porto Alegre

Negra Li - Show do álbum "O Silêncio que Grita", Sesc Vila Mariana, São Paulo

Pedra Letícia, Ópera de Arame, Curitiba

Ponto de Equilíbrio - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo

Planta e Raíz - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo

Raquel Tobias & Trio de Prata, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Ryuka Sousaku Eisá Taiko, Sesc Registro, Registro (SP)

Seun Kuti, Tork n' Roll, Curitiba

The Wailers - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo

Trio Mocotó toca Força Bruta (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo

Wagner Tiso, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Zudizilla - Zulu: Quarta Parede Vol.3, Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP) Negra Li faz show no Sesc Vila Mariana Victor Takayama/UOL Domingo Amina Claudine Myers Trio (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo

Aymée Nuviola (Cuba), Sesc 14 Bis, São Paulo

Big Chico - 30 anos de Blues, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Catia Gonzaga, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)

Etran De L'air (Níger), Sesc Pompeia, São Paulo

Fagner - Turnê 2025 Grandes Sucessos, Tokio Marine Hall, São Paulo

Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Franca, Franca (SP)

Garage Fuzz, Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Grupo Chorosambô, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Hélio Ziskind, Sesc Campo Limpo, São Paulo

Juliana Kosso, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

Kamaitis, Circo Voador, Rio de Janeiro

Larissa Luz - Show Rock in Gil, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Lu Abram e Rafael Schimidt, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Masterplan, Opinião, Porto Alegre

Negra Li - Show do álbum "O Silêncio que Grita", Sesc Vila Mariana, São Paulo

Pedra Letícia, Ópera de Arame, Curitiba

Ponto de Equilíbrio - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo

Planta e Raíz - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo

Raquel Tobias & Trio de Prata, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Ryuka Sousaku Eisá Taiko, Sesc Registro, Registro (SP)

Seun Kuti, Tork n' Roll, Curitiba

The Wailers - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo

Trio Mocotó toca Força Bruta (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo

Trio Beijo de Moça, Casa de Francisca, São Paulo

Wagner Tiso, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Zudizilla - Zulu: Quarta Parede Vol.3, Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP) Terça Alaíde Costa, Casa de Francisca, São Paulo

Lua Bernardo, Sesc Consolação, São Paulo

L'Imperatrice, Audio, São Paulo

Nicole Johänntgen - Labyrinth II, Blue Note SP, São Paulo

Tash Sultana, Circo Voador, Rio de Janeiro

Trio Beijo de Moça, Casa de Francisca, São Paulo Quarta Alaíde Costa, Casa de Francisca, São Paulo

Cris SNJ - Show A Voz da Resistência, Sesc Bauru, Bauru (SP)

Dire Straits Legacy, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Iara Gomes, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Linkin Park, Estádio Couto Pereira, Curitiba

Mogwai, Circo Voador, Rio de Janeiro

Nicole Johänntgen - Labyrinth II, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Renato Braz e Mario Gil, Casa de Francisca, São Paulo

Tash Sultana, Audio, São Paulo

Thomas Strønen - Time Is A Blind Guide (NOR), Sesc 24 de Maio, São Paulo

