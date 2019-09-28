|
|Quarta-feira, 29/10/2025
|
Weezer se apresenta no Ibirapuera, em São Paulo, neste fim de semana
Agatha Gameiro/Framephoto/Estadão Conteúdo
Chamem todos os indies: ÍNDIGO rola no Parque Ibirapuera
São Paulo será palco de um encontro musical diferente em pleno Parque do Ibirapuera no domingo (2), feriado nacional de Finados. Trazendo a música como protagonista, o ÍNDIGO é um projeto que reúne diferentes sons através de uma label curatorial com foco no indie, underground e mainstream.
São atrações: Weezer (foto), Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver, além de uma cabine de DJs brasileiras com DJ Sophia, Brenda Ramos, DJulia, Linda Green e um set dos membros do Podcast 'Vamos Falar Sobre Música?'
Confira a programação:
- Abertura dos portões - 13h
- Podcast Vamos Falar Sobre Música? (DJ SET) - 13h30
- Otoboke Beaver - 14h40
- Linda Green (DJ SET) - 15h30
- Judeline - 16h05
- DJulia (DJ SET) 16h55
- Mogwai - 17h30
- Brenda Ramos (DJ SET) - 18h20
- Bloc Party - 18h55
- DJ Sophia (DJ SET) - 19h55
- Weezer - 20h30
SERVIÇO
- Data: 2 de novembro de 2025 (domingo)
- Local: Plateia Externa do Auditório Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana - São Paulo/SP
- Horário de abertura: 13h
- Pista - R$ 317,50 (meia-entrada) | R$ 381,00 (ingresso social) | R$ 635,00 | (inteira)
- Pista Premium - R$ 442,50 (meia-entrada) | R$ 531,00 (ingresso social) | R$ 885,00 (inteira)
- Vendas online em: www.eventim.com.br/Indigo
- Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis
|
|
Frase da semana
|
Reprodução/Instagram @marcelocsangalo
|
MOMENTO ÉPICO
|
A lenda da música Chaka Kahn em show surpresa em São Paulo no úiltimo fim de semana
Mariana Smania/Divulgação
Rock the Mountain 2024, em Petrópolis (RJ)
Reprodução/Instagram @rockthemountain
Rock the Mountain 2025 tem primeiro fim de semana no Rio
Um festival que replica as atrações no primeiro e segundo fim de semanas no lineup, o Rock the Mountain (ou "rock da montanha", para os íntimos) acontece diretamente de Itaipava, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
O primeiro fim de semana vai de 31/10 até 2/11, e o segundo de 7/11 até 9/11. Com lineup nacional e internacional, o festival recebe nomes como: Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Chet Faker, Banks, Capitão Fausto, Liniker, Marina Sena, BK', Gloria Groove, João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial e muito mais.
Os ingressos para o primeiro fim de semana já estão esgotados na plataforma de vendas oficial. Para o segundo fim de semana, o festival informa que 97% das vendas já foram feitas.
SERVIÇO
- Rock the Mountain - Rio de Janeiro
- Datas: 31/10 a 2/11 e de 7/11 até 9/11
- Local: Itaipava, Petrópolis (RJ)
- Ingressos: a partir de R$ 555,40 (com taxas) passaporte três dias
- Vendas online em: https://www.sympla.com.br/evento/rock-the-mountain-2025-2-final-de-semana/2728071?referrer=www.google.com
- Classificação etária: 18 anos.
|
LINEUP ROCK THE MOUNTAIN 2025
|
Reprodução/Instagram @rockthemountain
|
|
|
ANOTE NA AGENDA
Reprodução
Dua Lipa em estádios
Dua Lipa volta ao Brasil com a turnê 'Radical Optimism', agora levando seu pop a estádios. A cantora se apresenta em São Paulo (8 e 9 de novembro, Allianz Parque) e no Rio (10 de novembro, Engenhão), prometendo uma imersão sonora à altura de seus maiores hits.
Montagem/Reprodução/Instagram
Mais um Coquetel na área
Festival já tradicional no Recife (PE), No Ar Coquetel Molotov é um farol da música independente. No dia 6 de dezembro, o Campus da UFPE recebe a 22ª edição com Gaby Amarantos, Duquesa, Urias, Don L, o francês Zaho de Sagazan e mais. Ingressos à venda.
Cleiby Trevisan/Divulgação
Nando canta Cássia
O reencontro de Nando Reis com a obra de Cássia Eller vai ganhar uma turnê. 'Corona Luau MTV 2025' percorre Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo (com ingressos já a venda) entre novembro e dezembro. Céu e Os Garotin são participações confirmadas.
|
PROGRAME-SE
|
Imagine Dragons continua em turnê pelo Brasil e faz dois shows em São Paulo, no Morumbis
Shlomi Pinto/Getty Images
Amanhã
- Ana Carolina - Turnê 25 anos, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Assucena - Apresenta Fluorescente, Sesc Carmo, São Paulo
- Bea Duarte, Teatro Estação BH (Shopping Estação BH), Belo Horizonte
- Boogarins - 10 anos de manual, Cine Joia, São Paulo
- Chico César - Show: Orquestra Opus convida Chico César, Cine Theatro Brasil, Belo Horizonte
- Etran De L'air (Níger), Sesc Franca, Franca (SP)
- Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo
- Gabi Motuba (África do Sul), Sesc Pompeia, São Paulo
- Garotos Podres: 43 anos!, Sesc Catanduva, Catanduva (SP)
- Gê de Lima, Sesc Interlagos, São Paulo
- João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo
- Lara Estelita, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Maria Beraldo - 1 ano de 'Colinho' part. Zélia Duncan, Juçara Marçal e Negro Leo, Casa Natura Musical, São Paulo
- Mirian Samorano, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Natania Borges, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
- Otoboke Beaver, Cine Joia, São Paulo
- Pedro La Colina & Banda Cañaveral, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
- Ravel, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Rodrigo Zanc & Quinteto Tertú, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
- Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Sérgio Britto, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
- The Whitest Boy Alive, Audio, São Paulo
- Tom Zé - Show Era Tudo Verdade!, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Virgínia Rodrigues apresenta Sol Negro (Brasil) - Participação: Tiganá Santana, Sesc 14 Bis, São Paulo
- XIS, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Zeca Baleiro // O Samba Não É de Ninguém, Casa de Francisca, São Paulo
- Zé Ibarra, Casa Natura Musical, São Paulo
Sexta
- Abebe Bikila, Befly Hall, Belo Horizonte
- Ana Carolina - Turnê 25 anos, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Baco Exu do Blues, Espaço Unimed, São Paulo
- Bennu - Terra que Canta, Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)
- BK', Befly Hall, Belo Horizonte
- Cabelinho, Caju pra Baixo e Dj's, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Carlos Ezequiel - Circular II, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
- Cólera, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Dominique Fils-aimé (Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Duquesa - Taurus Vol. 2, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo
- Gabi Motuba (África do Sul), Sesc Franca, Franca
- Höröyá - Gri Gri Bá, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Imagine Dragons: LOOM World Tour, Estádio Morumbis, São Paulo
- Lauana Prado, Qualistage, Rio de Janeiro
- Maria Beraldo - 1 ano de 'Colinho' part. Zélia Duncan, Juçara Marçal e Negro Leo, Casa Natura Musical, São Paulo
- Mercedes Sosa, Blue Note SP, São Paulo
- Nando Reis, Suhai Music Hall, São Paulo
- Natania Borges, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
- Otoboke Beaver, Cine Joia, São Paulo
- Pedro La Colina & Banda Cañaveral, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
- Planet Hemp - Show: Planet Hemp "A Última Ponta", Mercado de Santa Tereza, Belo Horizonte
- Raquel - Show Não Incendiei a Casa por Milagre, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Terno Rei - Nenhuma Estrela, Tesc Guarulhos, Guarulhos (SP)
- Tuia - Show 25 anos de carreira, Casa Rooftap, São Paulo
- Zudizilla - Zulu: Quarta Parede (Vol. 3), Sesc 24 de Maio, São Paulo
A banda de reggae Planta e Raiz estará no Reggae Live Station, no Espaço Unimed, em São Paulo
Divulgação
Sábado
- Amina Claudine Myers Trio (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo
- Aymée Nuviola (Cuba), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Big Chico - 30 anos de Blues, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
- Catia Gonzaga, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)
- Etran De L'air (Níger), Sesc Pompeia, São Paulo
- Fagner - Turnê 2025 Grandes Sucessos, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Franca, Franca (SP)
- Garage Fuzz, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Grupo Chorosambô, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Hélio Ziskind, Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Imagine Dragons: LOOM World Tour, Estádio Morumbis, São Paulo
- Juliana Kosso, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)
- Kamaitachi, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Larissa Luz - Show Rock in Gil, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Lu Abram e Rafael Schimidt, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
- Masterplan, Opinião, Porto Alegre
- Negra Li - Show do álbum "O Silêncio que Grita", Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Pedra Letícia, Ópera de Arame, Curitiba
- Ponto de Equilíbrio - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
- Planta e Raíz - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
- Raquel Tobias & Trio de Prata, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
- Ryuka Sousaku Eisá Taiko, Sesc Registro, Registro (SP)
- Seun Kuti, Tork n' Roll, Curitiba
- The Wailers - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
- Trio Mocotó toca Força Bruta (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
- Wagner Tiso, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Zudizilla - Zulu: Quarta Parede Vol.3, Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)
Negra Li faz show no Sesc Vila Mariana
Victor Takayama/UOL
Domingo
- Amina Claudine Myers Trio (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo
- Aymée Nuviola (Cuba), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Big Chico - 30 anos de Blues, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
- Catia Gonzaga, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)
- Etran De L'air (Níger), Sesc Pompeia, São Paulo
- Fagner - Turnê 2025 Grandes Sucessos, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Franca, Franca (SP)
- Garage Fuzz, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Grupo Chorosambô, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Hélio Ziskind, Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Juliana Kosso, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)
- Kamaitis, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Larissa Luz - Show Rock in Gil, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Lu Abram e Rafael Schimidt, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
- Masterplan, Opinião, Porto Alegre
- Negra Li - Show do álbum "O Silêncio que Grita", Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Pedra Letícia, Ópera de Arame, Curitiba
- Ponto de Equilíbrio - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
- Planta e Raíz - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
- Raquel Tobias & Trio de Prata, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
- Ryuka Sousaku Eisá Taiko, Sesc Registro, Registro (SP)
- Seun Kuti, Tork n' Roll, Curitiba
- The Wailers - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
- Trio Mocotó toca Força Bruta (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
- Trio Beijo de Moça, Casa de Francisca, São Paulo
- Wagner Tiso, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Zudizilla - Zulu: Quarta Parede Vol.3, Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)
Terça
- Alaíde Costa, Casa de Francisca, São Paulo
- Lua Bernardo, Sesc Consolação, São Paulo
- L'Imperatrice, Audio, São Paulo
- Nicole Johänntgen - Labyrinth II, Blue Note SP, São Paulo
- Tash Sultana, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Trio Beijo de Moça, Casa de Francisca, São Paulo
Quarta
- Alaíde Costa, Casa de Francisca, São Paulo
- Cris SNJ - Show A Voz da Resistência, Sesc Bauru, Bauru (SP)
- Dire Straits Legacy, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Iara Gomes, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Linkin Park, Estádio Couto Pereira, Curitiba
- Mogwai, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Nicole Johänntgen - Labyrinth II, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Renato Braz e Mario Gil, Casa de Francisca, São Paulo
- Tash Sultana, Audio, São Paulo
- Thomas Strønen - Time Is A Blind Guide (NOR), Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Valérie Ékoumè, Casa de Francisca, São Paulo
|
