|Quarta-feira, 24/09/2025
Russo Passapusso, do BaianaSystem, atração do festival Doce Maravilha, no Rio
Doce Maravilha tem encontros inéditos, diversidade e desafio de manter coesão
De sexta a domingo, o Jockey Club Brasileiro, na Gávea (Rio de Janeiro), será palco da 3ª edição do Doce Maravilha. Sob curadoria de Nelson Motta, festival busca ser mais que entretenimento: uma vitrine da pluralidade da música brasileira.
O que vai rolar
A aposta é clara —criar experiências únicas, como Ney Matogrosso com Marisa Monte, Zeca Pagodinho com Martinho da Vila e Alcione, Liniker com Lulu Santos e Pabllo Vittar, ou o especial BaianaSystem — Lundu Rock Show. São mais de 40 artistas, dois palcos e uma programação que atravessa gêneros e gerações.
Ao mesmo tempo, o festival abre com a Noite Doce, dedicada ao emo, punk e rock dos anos 2000, mirando um público específico e nostálgico. É uma jogada ousada, mas que levanta questão que ficará sem resposta: será que o público da sexta se conectaria com o clima MPB dos outros dias?
Entre a diversidade e a segmentação, o Doce Maravilha constrói sua identidade na mistura de nomes consagrados e novas vozes, equilibrando apelo popular e curadoria artística. O resultado é um fim de semana que promete tanto momentos de catarse coletiva quanto descobertas para quem está disposto a explorar além dos headliners. Veja abaixo a programação dos três dias:
Sexta | Noite Doce
- 18h30 - Dead Fish convida Di Ferrero & Gee Rocha
- 19h20 - CPM 22: 30 anos
- 20h30 - Forfun: 20 anos de 'Teoria Dinâmica Gastativa', com Lucas Silveira
Sábado
- 13h10 - Mari Jasca convida Duda Brack & Marcos Sacramento
- 14h25 - Dora Morelenbaum convida Jadsa
- 15h10 - Lamparina convida Mariana Aydar
- 16h05 - Adriana Calcanhotto é Partimpim em O Quarto
- 17h05 - Erasmo Imperial: Orquestra Imperial, Gaby Amarantos e Jotapê
- 18h05 - Baile do Simonal convida Ícaro Silva e Acadêmicos do Baixo Augusta
- 18h55 - BaianaSystem apresenta Lundu Rock Show
- 20h30 - Ney Matogrosso convida Marisa Monte
Domingo
- 13h - Biltre - 10 anos de 'Bananobikenologia'
- 14h10 - Jards Macalé canta 'O Álbum de 1972'
- 14h55 - Pretinho da Serrinha convida João Bosco e Paulinho Moska
- 15h45 - Delacruz celebra MC Marcinho com Marcelly Garcia e Nova Orquestra
- 16h40 - Nando Reis e Samuel Rosa
- 17h45 - Melly convida Rashid
- 18h30 - Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione
- 20h20 - Liniker celebra 1 ano de 'CAJU' com Lulu Santos, Pabllo Vittar, Priscila Senna, Melly e BaianaSystem
E TEM +
Sisters of Mercy toca clássicos imortais em SP
The Sisters of Mercy, ícone do rock alternativo formado em Leeds em 1980, retorna à América Latina em setembro. A turnê vem da Cidade do México para São Paulo (nesta sexta), Buenos Aires (domingo) e Santiago (quarta). Liderada por Andrew Eldritch, a banda promete clássicos como 'Walk Away', 'Lucretia My Reflection' e 'This Corrosion', em apresentações vigorosas e atmosféricas.
Johnny Hooker amarra a Lapa em noite intensa
Johnny Hooker apresenta amanhã, no Teatro Riachuelo Rio, a turnê Macumba 10 Anos, que revisita o álbum 'Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito!' e seus maiores sucessos. Lançado em 2015, o disco venceu o Prêmio da Música Brasileira e consagrou o artista como ícone da diversidade. No repertório, hits como 'Amor Marginal' e 'Alma Sebosa' ganham nova vida em um show especial para fãs antigos e novos.
Black Alien monta templo do rap na Fundição, no Rio
Black Alien marca, neste sábado, os 20 anos de 'Babylon By Gus - Vol. 1: O Ano do Macaco', na Fundição Progresso, Lapa (Rio). Ícone do rap nacional, o artista revisita faixas que marcaram gerações em um show especial. A noite terá abertura de MC Marechal, DJ Marcelinho da Lua nos intervalos e encerramento com Jamaicaxias, coletivo de dancehall jamaicano. Ingressos no site da Fundição.
MOMENTO ÉPICO
Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque e Gilberto Gil sobem ao palco do protesto contra a PEC da Blindagem e a anistia a condenados do 8/1, no domingo, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
INGRESSOS À VENDA
Negra Li comanda a 2ª edição do TOCA Sessions
O TOCA Sessions retorna ao Cine Joia, em São Paulo, no dia 10 de outubro, para sua segunda edição. A noite terá Negra Li como atração principal, apresentando o álbum 'O Silêncio Que Grita', que marca seus 30 anos de carreira. A abertura fica por conta da rapper Stefanie, com o disco BUNMI, e o encerramento terá Larinhx no comando das pick-ups. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento.
O punk mais barulhento do Japão invade SP
O quarteto japonês Otoboke Beaver, sensação do punk mundial e admirado por nomes como Dave Grohl e Jack White, faz sua estreia no Brasil em 31 de outubro, no Cine Joia, em São Paulo. Conhecidas pela mistura de guitarras afiadas, letras ácidas e performances explosivas, as integrantes já passaram por festivais como Coachella e Glastonbury. Ingressos à venda a partir de amanhã, via Eventim.
Sete anos depois, Mogwai quebra silêncio no Rio
O Mogwai retorna ao Brasil após sete anos para show no Circo Voador, Rio de Janeiro, em 5/11, parte do ecossistema ÍNDIGO da 30e. Veteranos do post-rock, com três décadas de carreira e clássicos como 'Kids Will Be Skeletons', os escoceses divulgam o álbum 'The Bad Fire'. Ingressos à venda pelo site da Eventim. A banda também toca em São Paulo, dia 2/11, no Ibirapuera, com Weezer, Bloc Party e mais.
Juliana Linhares é uma das atrações do festival MANA, em Belém
AgNews
FESTIVAL MANA
Evento só delas é o maior do Norte
Após três anos sem edições, o Festival MANA está de volta em 2025 para colocar o protagonismo feminino da música amazônica em evidência. Entre hoje e domingo, a capital paraense será tomada por apresentações inéditas e encontros artísticos que dialogam com o momento histórico da COP30, colocando a Amazônia no centro das atenções.
O que vai acontecer
Criado em 2017, o MANA se consolidou como o maior festival de mulheres da música do Norte, reunindo artistas, produtoras, técnicas e jornalistas para fortalecer a cena musical e ampliar o diálogo entre a Amazônia e o Brasil. Nesta edição, o evento ocupa o Parque da Residência e abre com festa na Cabôca.
Entre os nomes que sobem aos palcos estão LEOA, DDD91, Célia Sampaio & Núbia, Mãeana, As Amazônias (Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos), Juliana Linhares, Charme do Choro & Mariza Black, Tocaia e Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico. O MANA também terá DJs como Nat Esquema, Claudia Assef, Marara Kelly, Miss Tacacá, Méury, Shayra Brotero e Pedrita.
Hoje | na Cabôca
- 20h - DJ Nat Esquema
- 21h - Grupo de Carimbó Sereia do Mar convida Mestra Iolanda do Pilão
- 22h - DJ Nat Esquema
- 23h - LEOA
Amanhã | no Parque da Residência
- 18h - Show: DDD91 (Aíla, Amanda De Paula, Julia Passos, Naieme, Raidol, Juliana Sinimbu)
- 19h15 - DJ Claudia Assef
- 20h - Show: Célia Sampaio & Núbia
Sexta | Parque da Residência
- 18h - DJ Marara Kelly
- 18h30 - Show: Mãeana
- 20h - DJ Marara Kelly
- 20h30 - Show: As Amazônias (Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos)
Sábado | no Parque da Residência
- 18h - DJ Miss Tacacá
- 18h30 - DJ Méury
- 20h - DJ Miss Tacacá
- 20h30 - Show: Juliana Linhares
Domingo | no Parque da Residência
- 11h - Show: Charme do Choro & Mariza Black
- 12h - DJ Shayra Brotero
- 13h - Show: Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico
- 15h - DJ Pedrita
- 17h - Show: Tocaia
'ENTRE ASPAS'
NO ANO QUE VEM
Divulgação
De Salvador à Sapucaí: Ne-Yo comanda dois palcos na folia
Ne-Yo será atração principal do Camarote Salvador na segunda-feira de Carnaval, 16/2, levando hits como 'So Sick' e 'Closer' ao Palco Praia. Bell Marques (15/2) e Leo Santana (13/2) completam o lineup de destaque. Ingressos para os seis dias de festa estão disponíveis no site oficial do Camarote Salvador. O ícone do R&B também se apresenta no Nosso Camarote, na Sapucaí, durante a folia carioca.
Instagram
Hardcore + thrash = encontro explosivo de Ratos e D.R.I.
D.R.I. (foto) e Ratos de Porão dividem o palco do Cine Joia, em São Paulo, no dia 22/3, em encontro histórico do crossover. Com mais de 40 anos de estrada, as bandas prometem clássicos que moldaram o gênero. Imflawed e Questions fazem a abertura. A turnê ainda passa por Porto Alegre (17/3, só D.R.I.), Curitiba (19/3), Rio de Janeiro (20/3) e Belo Horizonte (21/3). Ingressos disponíveis em fastix.com.br.
Divulgação
Nazareth, de 'Love Hurts', mostra seus riffs no Brasil
O Nazareth, ícone do hard rock escocês, traz ao Brasil em julho de 2026 a turnê Latin America Hits Tour, comemorando 55 anos de carreira. Com mais de 20 álbuns e clássicos como 'Love Hurts' e 'Hair of the Dog', o grupo se apresenta em São Paulo (21/7), Brasília (23/7), Belo Horizonte (24/7), Curitiba (25/7) e Porto Alegre (26/7). Ingressos já disponíveis nos canais oficiais de venda locais.
PROGRAME-SE
Jorge & Mateus fazem show no Mineirão Atacarejo, em Contagem (MG), na sexta
Thais Ministro/Divulgação
Hoje
- Festival MANA (DJ Nat Esquema, Grupo de Carimbó Sereia do Mar convida Mestra Iolanda do Pilão, LEOA) - Cabôca, Belém
Amanhã
- Lula Barbosa - Sesc, Jundiaí (SP)
- Paulo Netto - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Vovô Bebê - Sesc Pompeia, São Paulo
- Maria Orfina - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Hibysco - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Marcos Almeida - Casa Natura Musical, São Paulo
- A Espetacular Charanga do França - Casa de Francisca, São Paulo
- Jau - Casa de Francisca, São Paulo
- Juzé - Planetário da Gávea, Rio de Janeiro
- Duda Brack convida Simone - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Jadsa - Teatro PRIO, Rio de Janeiro
- Johnny Hooker - Teatro Riachuelo Rio, Rio de Janeiro
- Queremos! no CCBB (Josiel Konrad) - Espaço Conceito Banco do Brasil, Rio de Janeiro
- Mel Lisboa Canta Rita Lee - Tork n' Roll, Curitiba
- Festival MANA (DDD91: Aíla, Amanda De Paula, Julia Passos, Naieme, Raidol, Juliana Sinimbu; DJ Claudia Assef; Célia Sampaio & Núbia) - Parque da Residência, Belém
Sexta
- Grupo Pindureta - Sesc, Franca (SP)
- Rodrigo Régis - Sesc Carmo, São Paulo
- Ritchie - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Fernanda Porto canta Lulu Santos - Sesc, Guarulhos (SP)
- Lívia Mattos - Sesc Santana, São Paulo
- Paula Lima - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Nhambuzim - Sesc, São Caetano (SP)
- Uli Costa & Sandália de Prata - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Grupo Nave-Mãe | Homenagem a Hermeto Pascoal - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Tuia - Sesc, Birigui (SP)
- Dexter, O Oitavo Anjo - Sesc Pompeia, São Paulo
- Bia Mello - Sesc, Taubaté (SP)
- Fabíola Beni - Sesc, Araraquara (SP)
- Ana Frango Elétrico - Audio, São Paulo
- No Te Va Gustar - Cine Joia, São Paulo
- Raça Negra - Espaço Unimed, São Paulo
- The Sisters of Mercy - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Arrigo Barnabé - Casa de Francisca, São Paulo
- São Paulo Oktoberfest 2025 (Diogo Nogueira) - Parque Villa-Lobos, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival (Bruno & Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima, Diego & Arnaldo) - Red Eventos, Jaguariúna (SP)
- Roupa Nova - Qualistage, Rio de Janeiro
- Ebony - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Poze, Pagode do Adame, Renan Oliveira e Tubarão - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Behemoth e Decibel - Sacadura 154, Rio de Janeiro
- Doce Maravilha (Dead Fish convida Di Ferrero & Gee Rocha; CPM 22; Forfun) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
- Zé Ramalho - Teatro Positivo, Curitiba
- Anavitória - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Alcione - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Jorge & Mateus - Mineirão Atacarejo Contagem, Contagem (MG)
- Antdot - Espaço Mariangela, Nova Lima (MG)
- Festival MANA (DJ Marara Kelly, Mãeana, As Amazônias: Aíla, Djuena Tikuna, Patrícia Bastos) - Parque da Residência, Belém
- Festival Sons da Diáspora (LuArau, Pratanes, Ediá) - Casa Jasmim, Brasília
- Festival Paredão Ocupa o Museu (A Coisona, Bonde das Maravilhas, DJ Ketlen, Anderson do Paraíso) - CCBB Brasília
Kacey Musgraves é a atração internacional do Jaguariúna Rodeo Festival, no sábado
Instagram
Sábado
- Kinoglass - Sesc, Presidente Prudente (SP)
- Curumin - Sesc Santana, São Paulo
- Fernanda Porto - Sesc, Guarulhos (SP)
- Fernanda Abreu - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Ana Cañas - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Tribo de Jah - Sesc, Taubaté (SP)
- Garotos Podres - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Grupo Nave-Mãe | Homenagem a Hermeto Pascoal - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Dexter, O Oitavo Anjo - Sesc Pompeia, São Paulo
- Reação em Cadeia - Audio, São Paulo
- Frejat - Tokio Marine Hall, São Paulo
- Seu Jorge - Vibra SP, São Paulo
- Chico César - Casa Natura Musical, São Paulo
- Raça Negra - Espaço Unimed, São Paulo
- Arrigo Barnabé - Casa de Francisca, São Paulo
- Jaguariúna Rodeo Festival (Kacey Musgraves, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Dennis) - Red Eventos, Jaguariúna (SP)
- Roupa Nova - Qualistage, Rio de Janeiro
- Pablo e Xand Avião - Cidade das Artes, Rio de Janeiro
- Black Alien - Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Matanza Ritual - Circo Voador, Rio de Janeiro
- 40 Fingers - Teatro Municipal, Rio de Janeiro
- Daniel Gonzaga - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Doce Maravilha (Adriana Calcanhotto é Partimpim; Erasmo Imperial; Baianasystem; Ney Matogrosso convida Marisa Monte) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
- Hugo e Guilherme - Complexo Durival de Britto, Curitiba
- Zé Ramalho - Teatro Positivo, Curitiba
- Lagum - Deck da Pedreira, Curitiba
- No Te Va Gustar - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Geraldo Azevedo + Elba Ramalho - BeFly Hall, Belo Horizonte
- ALEE - Clube Chalezinho, Belo Horizonte
- Vitor Kley - BeFly Minascentro, Belo Horizonte
- Samba Recife 2025 (Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação, Thiaguinho + Palco Experimenta) - Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)
- Festival MANA (DJ Miss Tacacá, DJ Méury, Juliana Linhares) - Parque da Residência, Belém
- Festival Sons da Diáspora (Rayara Correia, Jeff Brito, Thais Uessugui) - Casa Jasmim, Brasília
- Festival Paredão Ocupa o Museu (Aparelhagem Crocodilo, Leona Vingativa, Sonoro Paraense) - CCBB Brasília
- Roberto Carlos - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília
- Alma Djem - Teatro dos Bancários, Brasília
Kendrick Lamar se apresenta na terça, com abertura de CA7RIEL & Paco Amoroso, no Allianz Parque
Gregory Shamus/Getty Images)
Domingo
- Saulo Fernandes - Varanda Estaiada, São Paulo
- Curumin - Sesc Santana, São Paulo
- Fernanda Abreu - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Ana Cañas - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Kacey Musgraves - Audio, São Paulo
- Kang Daniel - Cine Joia, São Paulo
- Mateus Fazeno Rock - Casa Natura Musical, São Paulo
- São Paulo Oktoberfest 2025 (Roupa Nova) - Parque Villa-Lobos, São Paulo
- Maria Clara & JP - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Pagode do Pericão (Péricles convida Ferrugem, Thiaguinho, Thiago Martins e Marvvila) - Riocentro, Rio de Janeiro
- Doce Maravilha (Zeca Pagodinho convida Martinho da Vila e Alcione; Nando Reis e Samuel Rosa; Liniker com Lulu Santos, Pabllo Vittar e convidados) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro
- Anavitória - Teatro Positivo, Curitiba
- Terno Rei - Tork n' Roll, Curitiba
- Ian Ramil - Teatro Simões Lopes Neto - Multipalco Theatro São Pedro, Porto Alegre
- Mariana & Mestrinho - A Autêntica, Belo Horizonte
- Samba Recife 2025 (Dilsinho, Jeito Moleque c/ Gaab, Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode, Xande de Pilares + Palco Experimenta) - Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)
- Festival MANA (Charme do Choro & Mariza Black, DJ Shayra Brotero, Suraras do Tapajós convida Amanda Pacífico, DJ Pedrita, Tocaia) - Parque da Residência, Belém
- Festival Sons da Diáspora (Jope Chaves, Isa Marques) - Casa Jasmim, Brasília
- Festival Paredão Ocupa o Museu (Rain Selectress - La Comadre SoundSystem, Jamaicana SoundSistahs, Célia Sampaio, Núbia, Radiola Freedom FM, Confronto Sound System) - CCBB Brasília
- Roberto Carlos - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília
Segunda
- Edu Meirelles - Espaço 373, Porto Alegre
Terça
- Kendrick Lamar + CA7RIEL & Paco Amoroso - Allianz Parque, São Paulo
Quarta (1/10)
- Rachel Chinouriri - Cine Joia, São Paulo
- Naiara - Espaço Unimed, São Paulo
- mãeana - Casa Natura Musical, São Paulo
- Bernadete França - Casa de Francisca, São Paulo
- Black Rio - Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre