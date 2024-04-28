Quarta-feira, 03/09/2025 Liniker, Marina Sena e Caetano Veloso são atrações do Coala Festival, neste fim de semana, em SP Divulgação Coala Festival: 3 dias para ouvir o Brasil em alta definição, ao vivo e em cores Em tempos de lineups cada vez mais homogêneos, o Coala Festival segue na contramão —e é justamente aí que reside sua força. Entre sexta e domingo, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o evento reafirma seu papel como vitrine da música brasileira em toda a sua diversidade. Com um recorte preciso —e generoso— da MPB contemporânea, é um festival que não se limita a 'encaixar' artistas, mas constrói encontros, costura diálogos e aposta em narrativas que fazem mais sentido em conjunto. Quem se apresenta A sexta já deixa claro o DNA do Coala: abrir espaço para vozes que representam diferentes camadas da produção nacional. Tássia Reis, com Kiko Dinucci, traz a força do rap e da música de protesto em diálogo com a inventividade da guitarra e da canção experimental. Marina Sena, com seu pop de acento mineiro e refrões certeiros, prepara o terreno para a energia solar do Cidade Negra, que por sua vez entrega o bastão para Liniker, uma das intérpretes mais potentes da cena atual. No Palco TIM, Tim Bernardes com orquestra oferece um contraponto delicado e sofisticado, reafirmando a vocação do festival para o risco calculado. No sábado, a curadoria se mostra ainda mais plural. Zé Ibarra abre a tarde com sua voz cristalina e arranjos que flertam com o folk e a MPB. O indie-pop melancólico do Terno Rei divide espaço com o suingue de Silva e a lírica afiada de Black Alien, que celebra 20 anos de 'Babylon By Gus' —um marco do rap nacional. O encerramento no palco principal fica por conta de Nando Reis e Chico Chico, encontro de gerações que promete surpresas. Enquanto isso, Arthur Verocai e orquestra ocupam o Palco TIM com a maestria de quem é referência mundial em arranjos e composição. O domingo fecha o festival com um roteiro que vai da delicadeza à contundência. Dora Morelenbaum abre o dia com sua MPB de câmara; Josyara, Cátia de França e Juliana Linhares formam um trio que atravessa gerações e geografias; Anelis Assumpção e Lazzo Matumbi unem reggae, soul e música afro-brasileira; BK' traz o peso e a poesia do rap. Caetano Veloso encerra como síntese viva da música brasileira. No Palco TIM, Mateus Aleluia, Thalma de Freitas e Amaro Freitas reforçam a conexão entre tradição e reinvenção. A cobertura TOCA UOL tem patrocínio de Natura. Publicidade E TEM + Van Campos/AgNews Rodeio Itu Festival agita o interior paulista O Rodeio Itu Festival promete agitar o interior de SP com grandes nomes da música sertaneja e eletrônica. Na sexta e no sábado, a Arena Itu recebe, respectivamente, Ana Castela + Alok (foto) e Zé Neto & Cristiano + Luan Santana, em shows que combinam romantismo e energia. Além de shows, o evento oferece praça de alimentação e experiências de rodeio, mas sem animais e competições. Lorne Thomson/Redferns Festival Se Rasgum celebra duas décadas No sábado, o Porto Futuro, em Belém, recebe a edição comemorativa de 20 anos do Festival Se Rasgum, com Fernanda Abreu, Otto, Teenage Fanclub (foto), Móveis Coloniais de Acaju, Valesca Popozuda, Julia Mestre e mais. A programação inclui ainda o Palco Alma, com showcases gratuitos de hoje a sexta, na Estação das Docas. Ingressos à venda no site do festival, que celebra a diversidade musical da Amazônia. Micaela Wernicke/UOL Goiânia Noise Festival tem muito punk rock Entre amanhã e domingo, o Goiânia Noise Festival reúne mais de 40 bandas em dois palcos, Pyguá e Yguá, reforçando sua tradição como um dos principais eventos de rock independente do país. A escalação traz nomes locais e nacionais, como Carne Doce, Garotos Podres, Black Pantera, Ratos de Porão (foto) e Black Drawing Chalks, além de grupos de SP, MG, DF, PR e RJ. Os shows têm entrada franca. NO ROLÊ I Wanna Be Tour promove encontro mundial de bandas de emo em São Paulo Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e os Menotti reencontram raízes do Barretão Supergrass revive fase clássica e celebra os anos de ouro do britpop em SP THE TOWN Montagem do Palco Quebrada, que estreia nesta edição do The Town, que começa no sábado Rafael Strabelli/Divulgação Festival aposta em várias comodidades para ampliar a experiência do público A segunda edição do The Town, neste sábado e domingo e nos dias 12, 13 e 14, no Autódromo de Interlagos, quer ser lembrada não só pelo lineup de mais de 100 shows, mas também pela estrutura pensada para facilitar a vida de quem vai à Cidade da Música. O festival aposta em um conjunto de comodidades que vai do transporte à forma de pagamento, passando por serviços, lembranças e festas paralelas (a Privilège promove o The Town Party Experience no SP Market, com DJs até as 7h). Quem quiser um registro mas caprichado, a Go Image oferece álbuns, caixas personalizadas e kits de polaroids com até 50% de desconto até 5 de setembro. O Fotopack garante, por R$ 109,90 ao dia, no mínimo cinco fotos profissionais. A cobertura TOCA UOL tem patrocínio de Latam e Trident. Diferentes formas de pagamento Todas as compras no The Town poderão ser feitas com cartão de débito ou crédito, aceitos em qualquer ponto de venda, inclusive com ambulantes. Quem preferir levar dinheiro ou pagar via Pix poderá carregar um cartão pré-pago nos caixas cashless, com caução de R$ 5 devolvido no fim do dia. O saldo poderá ser reembolsado. App permite antecipar bebidas O aplicativo oficial do The Town, para iOS e Android, permite comprar antecipadamente bebidas, além de garantir o copo retornável, que dá desconto nas próximas compras para quem reutilizar ou devolver. A retirada é feita mediante QR Code em bares, restaurantes e, no caso de chope e água, também com ambulantes. Transporte será 24 horas Metrô e trens funcionarão 24 horas nos cinco dias de The Town, com a Linha 9-Esmeralda como rota oficial. O Trem Expresso The Town terá rotas exclusivas, de Barueri e Pinheiros (R$ 35 ida e volta). O The Town Express sai de 5 terminais da capital (R$ 40 ida e volta) e o Primeira Classe, a partir de R$ 220, tem desembarque no Autódromo. Publicidade 'ENTRE ASPAS' Divulgação FIQUE DE OLHO Marcelo Justo/UOL Filho de Bob, Julian Marley traz turnê ao Brasil Filho de Bob Marley e vencedor do Grammy 2024 de Melhor Álbum de Reggae com 'Colors of Royal', Julian Marley se apresenta em Brasília neste domingo, na Nova Babilônia (Conic), com ingressos de R$ 80 a R$ 160 (Shotgun). No repertório, clássicos do pai e músicas próprias. A turnê também passa por Teresina (sexta) e São Luís (sábado), celebrando os 80 anos de Bob Marley com mensagens de amor e resistência. Tais Valença Festival Medio y Medio volta ao Circo Voador De sexta a domingo, o Circo Voador recebe a segunda edição carioca do Festival Medio y Medio, celebrando a música de Brasil, Uruguai e Argentina. Chico César com Paulinho Moska, Ruben Rada, Jota.Pê (foto), Julieta Rada, Orquesta La Delio Valdez e Chacho Ramos estão entre as atrações, além de DJs e encontros inéditos. O evento também oferece gastronomia uruguaia. Ingressos a partir de R$ 80. @marcelovallefotografia Mateus Aleluia em show de 65 anos de carreira No dia 12 de setembro, o Sesc Belenzinho recebe dois shows: às 20h30, na Comedoria, o Pagode da 27 apresenta roda de samba com repertório de seus três discos; às 21h, no Teatro, Mateus Aleluia (foto) celebra 65 anos de carreira em formato voz e violão, revisitando clássicos e canções recentes. Ingressos a R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 18 (Credencial Sesc), no sescsp.org.br e nas bilheterias. MOMENTO ÉPICO Ana Castela reuniu sertanejos das antigas, como a dupla Lourenço & Lourival, para a gravação do especial 'Herança Boiadeira - Rodeio', na Festa do Peão de Barretos, que terminou no sábado Thais Ministro/Divulgação PROGRAME-SE O saxofonista Kamasi Washington passa pelo Circo Voador, Rio de Janeiro, amanhã André Luiz Mello/Divulgação C6 Fest Amanhã Pato Fu - Sesc, Bauru (SP)

Aprendendo a Cirandar com Lia de Itamaracá - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Hierofante Púrpura - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

FBC (Assaltos e Batidas) - Sesc, Araraquara (SP)

Aline Paes (RJ) - Sesc Pompeia, São Paulo

Os Barbapapas - Sesc, Jundiaí (SP)

Módulo Lunar - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Morgana Kurmann - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Baile do Kayque (Black Music) - Sesc, São José do Rio Preto (SP)

Kamasi Washington - Circo Voador, Rio de Janeiro

Claudio Nucci & Zé Renato - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Hamilton de Holanda - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Festival Vibrar (Silva / Os Garotin / Jean Tassy / Rael / Margaridas / Samba da Tia Zélia) - Parque da Cidade, Brasília

Festival Goiânia Noise (Carne Doce / Swave / Sangra D'Água / Bravas / Ilhas de Marajó / Sucata, entre outros) - Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia

Hate Moss - Caos, Porto Alegre

Teenage Fanclub - Cine Joia, São Paulo Sexta Rodeio Itu Festival (Ana Castela, Alok) - Arena Itu, Itu (SP)

MU540 & Kyan 2 (Quebrada Inteligente) - Audio, São Paulo

Sankofa (com MC Beto Criolo) - Sesc, Santo André (SP)

Vivi Sant'Ana Vem pro Baile! (Baila Comigo) - Sesc, São José do Rio Preto (SP)

Trio Zaravi (Tem Música no meu Café) - Sesc Casa Verde, São Paulo

Hate Moss - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

FBC (Assaltos e Batidas) - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Badi Assad (Ilha) - Sesc, Sorocaba (SP)

Filarmônica de Pasárgada - Sesc Pinheiros, São Paulo

Anna Setton - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Os Três Ratos Cegos (Jazz & Brasilidades) - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Pato Fu - Sesc Belenzinho, São Paulo

Filosofia Reggae - Sesc, São José dos Campos (SP)

Nicolau Araújo (Antologia poética de Zé Ramalho) - Sesc, Taubaté (SP)

Metal Rural - Sesc, Birigui (SP)

Enquanto Houver Desvantagem (Tributo a Sabotage) - Sesc Pompeia (SP)

Patrícia Bastos (Voz da Taba) - Sesc Belenzinho, São Paulo

Lasmanos (O tempo é bússola) - Sesc, Campinas (SP)

Nat e Gab (Inverso) - Sesc, Araraquara (SP)

3DSoul convida Marcos Lemos - Sesc, Registro (SP)

Festival Coala (Liniker / Cidade Negra / Marina Sena / Tássia Reis com Kiko Dinucci / Tim Bernardes) - Memorial da América Latina, São Paulo

Festival Medio y Medio (Chico César + Paulinho Moska / Ruben Rada / Mat Alba, Mari Jasca e Balta / DJ Tamenpi) - Circo Voador, Rio de Janeiro

Leo Jaime & Ricardo Leão (As Canções que Queríamos Ter Escrito) - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Luccas Carlos - Opinião, Porto Alegre

Malstrom South America Tour (Jo Beyer) - Grezz, Porto Alegre

She & He - Mira! Centro Cultural, Belo Horizonte

Delia Fischer - Clube de Jazz do Café com Letras, Belo Horizonte

DJ Black Josie - Casa Floreana, Belo Horizonte

Gabriel Silva + Gustavo Bezzi + DJ Madison - Disko Club, Belo Horizonte

2ZDinizz - Estelita Bar, Recife

Ana Cañas - Teatro do Parque, Recife

413 anos de São Luís (Julian Marley + Eric Donaldson + Cedric Myton) - Cidade da Alegria, São Luís Publicidade Maria Bethânia estreia no Rio turnê que revisita 60 anos de carreira da baiana, sábado e domingo Bel Gandolfo/Divulgação Sábado Rodeio Itu Festival (Zé Neto & Cristiano, Luan Santana) - Arena Itu, Itu (SP)

Pato Fu - Sesc Belenzinho, São Paulo

Madureira Armorial - Sesc, Campinas (SP)

Clubz - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Igor Gnomo (Jazz Rock Nordeste) - Sesc, São José do Rio Preto (SP)

Vaisy Alencar e Marcos de Sá - Sesc, São José dos Campos (SP)

Ivana Wonder - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Lia de Itamaracá + Alessandra Leão - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Leila Pinheiro - Sesc Pinheiros, São Paulo

GrowRoom - Sesc, Franca (SP)

Paira - Sesc Belenzinho, São Paulo

Festival Coala (Black Alien / Nando Reis & Chico Chico / Silva / Zé Ibarra / Terno Rei / Arthur Verocai) - Memorial da América Latina, São Paulo

Festival The Town (Travis Scott / Ms. Lauryn Hill / Burna Boy / Don Toliver / Karol Conká com Ajuliacosta e Ebony / MC Cabelinho / Matuê / Victor Lou + GBR / Tasha & Tracie / MC Hariel / Budah / Borges / Wiu / Teto / SP Square Big Band com Tony Gordon / Joabe Reis / Stacey Ryan) - Autódromo de Interlagos, São Paulo

Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Festival Medio y Medio (Jota.Pê / Medio y Medio All Stars / Julieta Rada / Proibido Não Bailar) - Circo Voador, Rio de Janeiro

Mumuzinho - Qualistage, Rio de Janeiro

Roberta Sá - Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro

Oswaldo Montenegro - Qualistage, Rio de Janeiro

Danni Carlos - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Almir Sater - Vibra São Paulo, São Paulo

Tulipa Ruiz - Casa de Francisca, São Paulo

Bruno & Marrone - Inevitável: A Festa (com Rod Hanna e Enzo Rabelo) - Espaço Unimed, São Paulo

Chico César & Zeca Baleiro - Tokio Marine Hall, São Paulo

Festival Se Rasgum (Fernanda Abreu / Otto - 'Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos' / Teenage Fanclub / Móveis Coloniais de Acaju / Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo / Valesca Popozuda / Julia Mestre / Suraras do Tapajós & Lia Sophia / AQNO & Rawi / Assecunã / Terraplana / Crizin da Z.O. / The Mönic + Keila / Baile do Mestre Cupijó & Mestra Iolanda do Pilão / Radiola Black Star) - Porto Futuro, Belém

Festival Goiânia Noise (Black Drawing Chalks / Rogério Skylab / Banana Bipolar / Reative / Burning Rage / Marie Tarô / Coringas / Porno Massacre / Jovens Ativistas / Devise Factory / Overfuzz / Siyabá, entre outros) - Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia

Guy J & Guy Mantzur + Albuquerque + ZAC - Ópera de Arame, Curitiba

Epica + Fleshgod Apocalypse - Opinião, Porto Alegre

Gilberto Gil - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Julian Marley - Salão Teresina, Teresina

413 anos de São Luís (Ivete + Alcione) - Cidade da Alegria, São Luís O jovem talento Jacob Collier faz show no Vivo Rio, na próxima quarta (10) Kristy Sparow/Getty Images Domingo Ivana Wonder - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Lia de Itamaracá + Alessandra Leão - esc Bom Retiro, São Paulo

Leila Pinheiro - Sesc Pinheiros, São Paulo

Growroom - Sesc Pinheiros, São Paulo

Serginho Carvalho - Sesc, Taubaté (SP)

Pagode na Lata - Sesc Ipiranga, São Paulo

Lu Mani e André Peres - Sesc, São Carlos (SP)

Bebé (Salve-se) - Sesc Itaquera, São Paulo

Michel Romano e Banda - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Deboo (Pagodes Clássicos) - Sesc, Bauru (SP)

Roda de Samba Chão de Raiz - Sesc, Santo André (SP)

Samba de Bumbo Paulista - Sesc, Registro (SP)

Izaías e seus chorões - Sesc Santana, São Paulo

Owerá - Sesc, Franca (SP)

Junior Barros - Sesc, São José do Rio Preto (SP)

Soul da Ilha - Sesc, Jundiaí (SP)

Theodoro Nagô - Sesc, Sorocaba (SP)

Festival Coala (Caetano Veloso / BK / Josyara, Cátia de França & Juliana Linhares / Dora Morelenbaum / Anelis Assumpção com Lazzo Matumbi / Mateus Aleluia, Thalma & Amaro) - Memorial da América Latina, São Paulo

Festival The Town (Green Day / Iggy Pop / Capital Inicial / Bruce Dickinson / Bad Religion / Inocentes & Supla / CPM 22 / Pitty / Cat Dealers / Punho de Mahin & MC Taya / Black Pantera / The Mönic com Raidol / Ready to be Hated / Karina Buhr / Tihuana / SP Square Big Band com Clariana / Orquestra Mundana Refugi / Kamasi Washington) - Autódromo de Interlagos, São Paulo

Festival Medio y Medio (Orquesta La Delio Valdez / Chacho Ramos & Los Amos del Swing / DJ La Mágica) - Circo Voador, Rio de Janeiro

Baile do Dennis - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Maria Bethânia - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Banda Black Rio - Lapa 40 Graus, Rio de Janeiro

Festival Goiânia Noise (Hellbenders / Ratos de Porão / Agonize / Madam Ho Mercy / Teorias do Caos / Leza / Unclã / União Clandestina / Devotos de NSA / Ressonância, entre outros) - Centro Cultural Martim Cererê, Goiânia

Alceu Valença - Teatro Positivo, Curitiba

Epica + Fleshgod Apocalypse - Ópera de Arame, Curitiba

Léo Foguete, Felipe Amorim e Tília - Complexo Durival de Britto, Curitiba

Julian Marley - Nova Babilônia, Brasília Segunda RodaPé - Sesc, Santos (SP)

Hamilton de Holanda & Mestrinho - Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro Terça Duo Siqueira Lima (Brasil/Uruguai) com Camila Barrientos - Sesc Carmo, São Paulo

Epica + Fleshgod Apocalypse - Grande Teatro do BeFly Minascentro, Belo Horizonte Quarta Aquenda (com Luna Vitrolira) - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Duo Beck e Montanaro - Sesc Pinheiros, São Paulo

Paula Sanches: É ouro só - Sesc Santana, São Paulo

Jacob Collier - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Leila Pinheiro - Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro

Jards Macalé - Teatro Firjan SESI Centro, Rio de Janeiro




