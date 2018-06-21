Quarta-feira, 12/11/2025 Duquesa, Urias e BK estão no line up do festival Batekoo, neste sábado, em São Paulo Divugação Festival Batekoo traz Duquesa, Urias e BK para 12 horas de palco em São Paulo O Batekoo chega a São Paulo neste sábado, no Sonora Garden. Serão 12 horas seguidas em dois palcos, com cerca de 30 atrações que cruzam shows, performances e ciclos formativos —mistura de festa e encontro que é marca do projeto. Criado em 2014, em Salvador, o Batekoo virou um espaço de referência para a juventude negra e LGBTQIAP+ periférica: ali se encontram música, identidade e ocupação econômica. Em vez de só apresentar nomes, o festival conecta artistas, coletivos e público por meio de rodadas formativas e trocas que seguem depois do evento. A programação equilibra nomes que atraem público e projetos em ascensão. Essa mistura mantém o clima de baile —com DJs e pistas ativas— e, ao mesmo tempo, cria pontos de descoberta: quem chega pelo hit pode sair com um artista novo para seguir. Essa dinâmica ajuda a ampliar a visibilidade e gerar trabalho para quem vem da periferia. O uso de dois palcos é prático e curatorial: reduz intervalos, garante fluxo e permite que a plateia circule entre propostas diferentes sem perder o ritmo. Os ciclos formativos fazem a ponte entre espetáculo e aprendizagem, transformando parte do evento em rede de preparação profissional e referência estética. No line up estão 30 atrações: Urias; Duquesa; O Kannalha; BK; Carlos do Complexo; Lola Ondi Kwa; BADSISTA; Brunoso; Mu540; Rom Santana; davs; Point das Amigas; Taj Ma House; OMOLOKO; DJ BRUM; Keiona Pedro Bertho; Totonete; Ralachão; Mirands; rafabalera; freshprincedabahia; Sammy Dreams; Scorpio Qveen; Loic Koutana; Aisha Mbikila; DJ Yaminah Mello; Scof Savage; e Rafa Duartt. Se for ao Sonora Garden (r. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé), confira os horários dos palcos e das atividades nos canais oficiais do festival; circular entre palcos e participar das oficinas amplia a experiência além da pista. Publicidade E TEM + Divulgação Massive Attack convoca Amazônia para subir ao palco Massive Attack e Cavalera se apresentam em São Paulo amanhã, no Espaço Unimed, em show que apoia os direitos dos povos indígenas. A iniciativa A RESPOSTA SOMOS NÓS reúne os britânicos e os irmãos Cavalera com representantes indígenas e visa dar visibilidade às demandas da Amazônia durante a COP30. Portões abrem às 19h; Massive Attack sobe às 21h30. Últimos ingressos estão à venda pela Eventim. Classificação etária e setores variam; confira no site. Divulgação Emicida, Pitty e Seu Jorge juntam-se ao Planet Hemp Planet Hemp encerra a turnê A Última Ponta em São Paulo no sábado, no Allianz Parque, com convidados Emicida, Pitty (foto), Seu Jorge e participação da BaianaSystem. Produzido pela 30e, o show reúne três décadas de história da banda, marcada por letras combativas e lados políticos, e promete repertório amplo e participações especiais. Ingressos estão à venda pela Eventim. A abertura da casa é às 16h; classificação etária e setores variam; acesse o site de vendas para saber. Divulgação Fundição vira máquina do tempo dos bailes cariocas O Festival Baile das Antigas revive os grandes bailes cariocas na Fundição Progresso, neste sábado, a partir das 17h. Com duas pistas dedicadas a clássicos dos anos 70/80 e ao funk dos anos 90/2000, reúne equipes históricas (Pipos, Castelo das Pedras, Soul Grand Prix), DJs, MCs e convidados como Naldo (foto), MC Cacau e Bonde do Vinho. Ingressos pela Ingresse; classificação 18 anos; meia solidária R$70. Também haverá lambaeróbica e performances. 'ENTRE ASPAS' Divulgação NO ROLÊ Com turnê de 50 anos de carreira, Djavan quer decifrar 'código djavânico' Com chá revelação e sinalizadores, Linkin Park bota 68 mil pra cantar em SP Baiana e Sister Nancy, Tems: diversidade da música preta dá tom ao AFROPUNK MOMENTO ÉPICO Sister Nancy, 63, principal voz feminina do dancehall jamaicano, cantou no AFROPUNK, no domingo Matheus Leite/AFROPUNK NO ANO QUE VEM Divulgação CarnaUOL abre ano de Kesha; Amsterdã e Berlim esgotaram Kesha inicia sua etapa 2026 em São Paulo, no CarnaUOL, em 24 de janeiro, e parte para uma turnê que já tem ingressos esgotados em Berlim e Amsterdã e também em várias cidades australianas. Após a estreia em São Paulo, a artista segue pela Oceania, incluindo Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, e volta à Europa para shows em Glasgow, Londres, Dublin e outras cidades, com passagens por festivais e arenas; a turnê promete setlists explosivos. Reinaldo Canato/ UOL C6 Fest 2026 anuncia atrações como Robert Plant e The xx C6 Fest anuncia line-up da 4ª edição, de 21 a 24 de maio de 2026 no Parque Ibirapuera, São Paulo. São 28 atrações nacionais e internacionais confirmadas, com Robert Plant, The xx, Lykke Li, Beirut, Matt Berninger, Branford Marsalis, Benjamin Clementine e Paralamas do Sucesso com Nação Zumbi. O festival estreia o C6 Lab, espaço experimental no Auditório Ibirapuera. Pré-venda C6 Bank hoje e amanhã; geral a partir de sexta. Divulgação Lenda do rock sulista dos EUA vem pro Monsters of Rock Monsters of Rock 2026 anuncia Lynyrd Skynyrd e confirma Guns N' Roses como headliner. O festival acontece em 4 de abril, no Allianz Parque, São Paulo; portas abrem às 10h. Lynyrd Skynyrd fará sua primeira apresentação no evento, prometendo clássicos como Sweet Home Alabama e Free Bird. Guns N' Roses retorna ao Brasil com repertório de hits. Ingressos à venda na sexta, às 10h, exclusivamente no site Eventim. Fique ligado para confirmações. Publicidade AGENDA DA SEMANA Seun Kuti se apresenta no Sesc Franca (SP), amanhã, e no Sorocaba (SP), na sexta Divulgação Amanhã Aloysio Letra, Sesc Pompeia, São Paulo

Batuke do Pretinho participação especial Caetano Veloso, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Bennu - AYA - Terra que canta, Sesc Campinas, Sesc Campinas (SP)

Big Chico - 30 Anos de Blues, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Chico Chico, Circo Voador, Rio de Janeiro

Fleezus - lançamento do álbum 'CRÔNICAS', Casa Natura Musical, São Paulo

Glenn Hughes, Mister Rock, Belo Horizonte

Grupo Raça, Sesc Bom Retiro, São Paulo

James, Audio, São Paulo

Massive Attack, Espaço Unimed, São Paulo

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Samira Chamma - Lançamento do álbum 'Estou Viva', Sesc Vila Mariana, São Paulo

Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Sandra Pêra, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Seun Kuti, Sesc Franca, Franca (SP)

Siki Jo-An, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Tetê Espíndola, Blue Note SP, São Paulo Sexta Capital Inicial - Acústico 25 anos, Espaço Unimed, São Paulo

Daniel, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Delacruz, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Eternos Cascavelletes, Opinião, Porto Alegre

Glenn Hughes, Circo Voador, Rio de Janeiro

Irma participação especial Gabriel Grossi, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Jaloo, Casa Natura Musical, São Paulo

Leo da Bodega, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Lupe de Lupe, Original BH Pub/ Prado, Belo Horizonte

Maria Flor, Teatro de Bolso, Belo Horizonte

Marina Lima, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Mariana Nolasco, Cine Theatro Brasil, Belo Horizonte

Maurício Manieri, Teatro Positivo, Curitiba

Mel Duarte - Show 'Colmeia', Sesc Vila Mariana, São Paulo

Now United, Vibra São Paulo, São Paulo

Rico Dalasam, Sesc Pompeia, São Paulo

Roberto Carlos, Suhai Music Hall, São Paulo

Seun Kuti, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Stefano Moliner - Codex Ultra Deum, Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)

Thalma de Freitas, Casa de Francisca, São Paulo

Tiago Nacarato, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Yago Oproprio, Sesc Belenzinho, São Paulo Molchat Doma, que se apresenta neste sábado no Tokio Marine Hall, São Paulo Divulgação Sábado Adriana Calcanhotto, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Alex Cohen, Teatro Opus, Rio de Janeiro

Ana Cacimba - Show Luminosa - Ato 1: Lua, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Ana Carolina - Turnê 25 Anas, BeFly Hall, Belo Horizonte

Ana Gabriela, Opinião, Porto Alegre

Ari Colares, Casa de Francisca, São Paulo

Banda Aurah, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Benziê não está na lista, mas Budah está: Budah - Show do álbum Púrpura, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Buena Vista Orchestra, Circo Voador, Rio de Janeiro

Capital Inicial - Acústico 25 anos, Espaço Unimed, São Paulo

Dado Villa-Lobos convida André Frateschi, Grande Teatro Cemig/Palácio das Artes, Belo Horizonte

Dua Lipa - Radical Optimism Tour, Estádio do MorumBIS, São Paulo

Festival Zepelim com Luísa Sonza, Yoago Oproprio, Marina Sena, Lagum, Anavitória, Camaleoa e mais, Marina Park, Fortaleza

Fexta da Mextra com Doni Jr, Pagoterapia, Robson Nunes, Victor Massaki, Paula Santisteban e Matheus Crippa, Casa Natura Musical, São Paulo

Grupo Zero 18, Sesc Birigui, Birigui (SP)

João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo

Junior, Audio, São Paulo

Kapai - Devotion, Sesc Campinas, Campinas (SP)

Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino - Show Apejó, Sesc Vila Mariana, São Paulo

Marisa Monte, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Molchat Doma, Tokio Marine Hall, São Paulo

Now United, Vibra São Paulo, São Paulo

Planet Hemp, Allianz Parque, São Paulo

Raquel Tobias, Casa de Francisca, São Paulo

Rico Dalasam, Sesc Pompeia, São Paulo

Roberto Carlos, Suhai Music Hall, São Paulo

Trio Esperança - Evinha, Mário e Marizinha, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Trio Mana Flor, Casa de Francisca, São Paulo

Túlio Dayrell e Cebola, Casa Camô, Belo Horizonte

Wanessa Camargo, Qualistage, Rio de Janeiro Filipe Ret se apresenta no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, na quarta (19) Christian Rodrigues/Divulgação Domingo Alt Niss, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Andrea Vanzo, Tokio Marine Hall, São Paulo

Banda Yayá Massemba, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Benziê, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Bia Ferreira - Show Tecnologia Afrodiaspórica, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Boyce Avenue, Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, Belo Horizonte

Kamaitachi, Opinião, Porto Alegre

Kysha e Mine, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Luana Bayô, Sesc Belenzinho, São Paulo

Tiago Nacarato, Casa Natura Musical, São Paulo

Trio Mana Flor, Casa de Francisca, São Paulo

Victoria Saavedra, Casa Sincopada (Festa Estoy Aquí), São Paulo Terça Boyce Avenue, Audio, São Paulo

Glenn Hughes, Tork n' Roll, Curitiba

Marcos Sacramento - roda de samba, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Nice & Os Gonçalves, Blue Note SP, São Paulo

Ópera Carmen, de Bizet - Orquestra da ULBRA, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre

Perotá Chingó, Casa Natura Musical, São Paulo

Rodrigo Vellozo e Benito Di Paula, Casa de Francisca, São Paulo

Tiziu do Araripe, Casa de Francisca, São Paulo Quarta Ana Bispo, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Black Pantera, Circo Voador, Rio de Janeiro

Boyce Avenue, Teatro Opus, Rio de Janeiro

Cristiano Quevedo - Turnê 30 Anos, Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre

Djonga, Espaço Unimed, São Paulo

Donos da Cena com Don, Guime e Rodolfinho, Audio, São Paulo

Fafá de Belém, Salão de Atos da PUC-RS, Porto Alegre

Filipe Ret, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Ju Santtos, Blue Note SP, São Paulo

Matu Miranda, Sesc Pinheiros, São Paulo

Now United, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Titãs, BeFly Minascentro, Belo Horizonte Compartilhar essa edição



