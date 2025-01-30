|
|Quarta-feira, 05/11/2025
|
Sister Nancy, rainha do dancehall jamaicano, canta com o BaianaSystem no AFROPUNK Brasil 2025
Dia Dipasupil/Getty Images
De soul e rap até axé e eletrônico: AFROPUNK chega pesadão à 5ª edição
O festival AFROPUNK Brasil está de volta neste sábado e domingo, no Parque de Exposições de Salvador, para sua quinta edição no país.
O que vai rolar
Um dos festivais mais reconhecidos do mundo, o AFROPUNK nasceu no Brooklyn (Nova York). Ele é hoje referência global na celebração da cultura negra, com edições em cidades como Paris, Joanesburgo e Londres.
A edição brasileira de 2025 já anuncia nomes como a nigeriana Tems, a norte americana Coco Jones, além de Liniker, Péricles e BK'. O evento reafirma seu papel como vitrine da música negra global e ponto de encontro entre artistas consagrados, novas vozes e diversas sonoridades —de soul e rap até axé e eletrônico.
Entre os momentos mais aguardados está o encontro inédito entre Sister Nancy e BaianaSystem, que promete um diálogo direto entre o dancehall jamaicano e a guitarra baiana eletrônica. Além de Budah que convida ninguém menos que Wyclef Jean para o show.
Os ingressos estão à venda, nos setores Arena e Lounge.
|
|Publicidade
|
|
E TEM +
@monteiro.gab/Divulgação
De novo! Rock the Mountain repete a dose
Um dos poucos eventos no país a replicar integralmente seu lineup em dois finais de semana, o Rock the Mountain volta a ocupar o Parque de Itaipava entre sexta e domingo, com elenco que vai de Liniker (foto), Caetano Veloso, Ney Matogrosso e BaianaSystem a Chet Faker, Banks, Marina Sena, BK’, Gloria Groove, Ana Carolina e Capital Inicial. Mas precisa torcer pra abrir lote extra, porque os ingressos estão esgotados.
Divulgação
Primal Scream em SP: uma chance, um show
A banda escocesa Primal Scream toca em São Paulo na terça, na Audio. Formado em Glasgow em 1984, o Primal Scream é um dos nomes mais inovadores do rock britânico. Gillespie (foto), ex-Jesus & Mary Chain, conduz a banda há décadas misturando rock, psicodelia, dance, dub e punk. Ingressos estão disponíveis na Ticketmaster Brasil e, presencialmente, sem taxa de conveniência, no Shopping Ibirapuera.
Xavi Torrent/Redferns
Balaclava traz múltiplos encontros indie
A 15ª edição do Balaclava Fest rola neste domingo, no Tokio Marine Hall, em SP. Um dos maiores encontros da música alternativa da América do Sul traz atrações internacionais, com destaque para Stereolab (foto), Yo La Tengo e Horse Jumper of Love. Do lado de cá, há nomes da cena brasileira, como Jovens Ateus e Gab Ferreira. Ingressos em Ingresse.com e no ponto físico Takkø Café (Vila Buarque, SP).
A cantora Kesha é atração internacional do CarnaUOL 2026
Divulgação
DO HIT 'TIK TOK'
CarnaUOL traz Kesha ao Brasil em 2026
O CarnaUOL 2026 acontece no dia 24 de janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo, com a californiana Kesha como atração internacional. A cantora retorna ao Brasil após uma década, com hits como 'Tik Tok' e 'Praying'.
Pabllo Vittar, João Gomes, Marina Sena e Dilsinho completam a programação, que inclui ainda DJ sets de Dubdogz e Deekapz, além dos blocos Charanga do França e Cores de Aidê. O evento marca a abertura oficial do Carnaval paulistano e celebra os 30 anos do UOL.
Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, às 12h, no site da Eventim, e na sexta, às 10h, na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera. Os preços variam entre R$ 47,50 (meia-entrada, cadeira superior) e R$ 675 (inteira, Front Stage Open Bar).
|
MOMENTO ÉPICO
|
Thom Yorke em show do Radiohead que marcou a volrta da banda aos palcos, em Madri, ontem
Alex Lake/@twoshortdays
|
'ENTRE ASPAS'
|
Divulgação
|
|Publicidade
|
|
FIQUE DE OLHO
Christie Goodwin/@acdc
AC/DC volta ao Brasil em fevereiro
O AC/DC volta ao Brasil após 17 anos. A banda australiana traz a turnê Power Up ao MorumBIS, em São Paulo, no dia 24 de fevereiro, celebrando mais de cinco décadas de carreira. Ingressos estarão à venda a partir de sexta, na Ticketmaster.
Cintia Lentilha/Agência Preview
Clássico gaúcho, Planeta Atlântida faz 30 anos
O Planeta Atlântida chega à sua edição de 30 anos em 2026, marcada para os dias 30 e 31 de janeiro, na cidade de Xangri-Lá, litoral norte gaúcho. O festival convoca os 'planetários' a revisitar três décadas de boas lembranças.
Reprodução/Instagram @goptun
Gop Tun 2026 rola na Arena do Pacaembu
A 5ª edição do festival de música eletrônica Gop Tun acontecerá no Pacaembu, dias 11 e 12 de abril. O evento ocupará o ginásio, a quadra de tênis e um salão interno do complexo esportivo, com programação que vira a madrugada.
|
AGENDA DE SHOWS
|
Damiano David faz show único no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na sexta
Valerie Terranova/Getty Images
Amanhã
- AJULIACOSTA, Casa Natura Musical, São Paulo
- Alessandra Leão e Sapopemba, Casa de Francisca, São Paulo
- Alexandre Rodrigues- Participações de Renato Braz e Grupo Sabuká, Sesc Pompeia, São Paulo
- Geordie Greep - Show do álbum The New Sound, Sesc Jundiaí, Jundiaí-SP
- Go Black - Wonderland, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Poppy, Cine Joia, São Paulo
- Rafael Castro, Casa de Francisca, São Paulo
- Rom Santana (BA), Sesc Pompeia, São Paulo
- Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Seun Kuti & Egypt 80 - Heavier Yet, Sesc Campinas, Campinas-SP
- Síntese, Sesc Catanduva, Catanduva-SP
Sexta
- AJULIACOSTA, Casa Natura Musical, São Paulo
- Almir Sater, BeFly Minascentro, Belo Horizonte
- Banks, Cine Joia, São Paulo
- Belo, Live Curitiba, Curitiba
- Cícero, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Chico César, Sesc Campinas, Campinas-SP
- Cida Moreira e Rodrigo Vellozo - Participação de Benito Di Paula, Sesc Pompeia, São Paulo
- Damiano David, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Fabrício Beck & Bando Alabama, Teatro de Câmara Túlia Piva, Porto Alegre
- Gloria Groove, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Grupo Bongar, Sesc Pompeia, São Paulo
- Gustav und Alma, Casa da OSPA, Porto Alegre
- Hurtmold, Sesc Belenzinho, São Paulo
- IRMA - You and My Guitar, Blue Note SP, São Paulo
- Joana Rochael, Casa Camô, Belo Horizonte
- Joelma, Qualistage, Rio de Janeiro
- Karnak - Show de lançamento do álbum, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Katy da Voz e As Abusadas, Frenesia Fierce (The Atro), São Paulo
- Larie, Sesc Franca, Franca-SP
- Marina Sena - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Os Garotin, Ópera de Arame, Curitiba
- Paulo Ricardo, Teatro do Bourbon Country, Porto alegre
- Pedra Letícia, Opinião, Porto Alegre
- Pedro Paulo & Alex, Rodeio Curitiba, Curitiba
- Prettos - Pré-lançamento do álbum, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Rincon Sapiência, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Roberto Seresteiro, Sesc Piracicaba, Piracicaba-SP
- Rom Santana (BA), Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Souto Mc - Flow Marginal: Fim da Jornada, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Vitor Ramil, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre
Billy Idol, que faz dois shows no Brasil no sábado, em São Paulo, e no dia 12, em Curitiba
Divulgação
Sábado
- Ana Laura Lopes - BeFly Minascentro, Belo Horizonte
- Billy Idol, Vibra São Paulo, São Paulo
- Cap'n Jazz, Cine Joia, São Paulo
- Criolo, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Daniel, Espaço Unimed, São Paulo
- FBC, Opinião, Porto Alegre
- Ira!, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Jean Tassy, Sesc Guarulhos, Guarulhos-SP
- Karol Conká, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- LINKIN PARK: From Zero World Tour, Estádio MorumBIS, São Paulo
- LS Jack, Teatro Rival Petrobrás, Rio de Janeiro
- Maria Gadú, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Marquinho do Pandeiro (Velha Guarda da Portela), Casa de Francisca, São Paulo
- Prettos - Pré-lançamento do álbum, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Rael, Casa Natura Musical, São Paulo
- Revelação, Arena Independência, Belo Horizonte
- Rincon Sapiência, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Roberto Carlos, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Ronisia (CABO VERDE/ FRANÇA), Sesc Taubaté, Taubaté-SP
- Seun Kuti - Heavier Yet (Lays The Crownless Head), Sesc Pompeia, São Paulo
- Sérgio Britto, Sesc Campinas, Campinas-SP
- Thalma de Freitas e Vitor Cabral, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Thomas Strønen & Time is a Blind Guide (NOR), Sesc Franca, Franca-SP
- Tiago Nacarato, Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
- Vitor Ramil, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre
- Yaya Massemba, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Zé Ramalho, Qualistage, Rio de Janeiro
Linkin Park passa na terça pela Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília
Marcelo Barretto/AgNews
Domingo
- Alice Caymmi - Para Minha Tia Nana, Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre
- Chase Atlantic, Suhai Music Hall, São Paulo
- Cidade Verde Sounds, Sesc Franca, Franca-SP
- Clarianas - show Derramágoa de Mulher, Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Hammerfall, Mister Rock, Belo Horizonte
- Ìdòwú Akínrúlí, Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto-SP
- KAMAITACHI, Tok n' Roll, Curitiba
- Karol Conká, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Oriente - Voz e Violão, Luau da Califa, Belo Horizonte
- PC Silva, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes-SP
- Pedro Emílio, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Preta Batuque, Sesc Bauru, Bauru-SP
- Roberto Carlos, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Rom Santana, Casa de Francisca, São Paulo
- Ronisia, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Tom Zé, Sesc Guarulhos, Guarulhos-SP
- Vitor Ramil, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre
- Yassir Chediak, Sesc Jundiaí, Jundiaí-SP
Segunda
- Yo La Tengo (acústico intimista), Cine Joia, São Paulo
Terça
- Benito di Paula e Rodrigo Vellozo, Casa de Francisca, São Paulo
- Glenn Hughes, Opinião, Porto Alegre
- Linkin Park - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
- Mauricio Pereira, Casa de Francisca, São Paulo
- Primal Scream, Audio, São Paulo
- Sister Nancy, Cine Joia, São Paulo
- Titãs, Vibra São Paulo, São Paulo
Quarta (12/11)
- Billy Idol, Arena da Baixada, Curitiba
- Fi Bueno participação Sandra Sá, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Mauricio Pereira, Casa de Francisca, São Paulo
- Mestra Penha (PB) show Festa de Coco, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Nilüfer Yanya, Cine Joia, São Paulo
- Now United, Teatro Positivo, Curitiba
- Polo & Pan, Audio, São Paulo
- Seun Kuti & Egypt 80 - Heavier Yet Tour, Sesc Bauru, Bauru-SP
- Tainá Santos, Casa de Francisca, São Paulo
- Zanna e banda - Blue Note RJ, Rio de Janeiro
|
|Publicidade