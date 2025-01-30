Quarta-feira, 05/11/2025 Sister Nancy, rainha do dancehall jamaicano, canta com o BaianaSystem no AFROPUNK Brasil 2025 Dia Dipasupil/Getty Images De soul e rap até axé e eletrônico: AFROPUNK chega pesadão à 5ª edição O festival AFROPUNK Brasil está de volta neste sábado e domingo, no Parque de Exposições de Salvador, para sua quinta edição no país. O que vai rolar Um dos festivais mais reconhecidos do mundo, o AFROPUNK nasceu no Brooklyn (Nova York). Ele é hoje referência global na celebração da cultura negra, com edições em cidades como Paris, Joanesburgo e Londres. A edição brasileira de 2025 já anuncia nomes como a nigeriana Tems, a norte americana Coco Jones, além de Liniker, Péricles e BK'. O evento reafirma seu papel como vitrine da música negra global e ponto de encontro entre artistas consagrados, novas vozes e diversas sonoridades —de soul e rap até axé e eletrônico. Entre os momentos mais aguardados está o encontro inédito entre Sister Nancy e BaianaSystem, que promete um diálogo direto entre o dancehall jamaicano e a guitarra baiana eletrônica. Além de Budah que convida ninguém menos que Wyclef Jean para o show. Os ingressos estão à venda, nos setores Arena e Lounge. Publicidade E TEM + @monteiro.gab/Divulgação De novo! Rock the Mountain repete a dose Um dos poucos eventos no país a replicar integralmente seu lineup em dois finais de semana, o Rock the Mountain volta a ocupar o Parque de Itaipava entre sexta e domingo, com elenco que vai de Liniker (foto), Caetano Veloso, Ney Matogrosso e BaianaSystem a Chet Faker, Banks, Marina Sena, BK’, Gloria Groove, Ana Carolina e Capital Inicial. Mas precisa torcer pra abrir lote extra, porque os ingressos estão esgotados. Divulgação Primal Scream em SP: uma chance, um show A banda escocesa Primal Scream toca em São Paulo na terça, na Audio. Formado em Glasgow em 1984, o Primal Scream é um dos nomes mais inovadores do rock britânico. Gillespie (foto), ex-Jesus & Mary Chain, conduz a banda há décadas misturando rock, psicodelia, dance, dub e punk. Ingressos estão disponíveis na Ticketmaster Brasil e, presencialmente, sem taxa de conveniência, no Shopping Ibirapuera. Xavi Torrent/Redferns Balaclava traz múltiplos encontros indie A 15ª edição do Balaclava Fest rola neste domingo, no Tokio Marine Hall, em SP. Um dos maiores encontros da música alternativa da América do Sul traz atrações internacionais, com destaque para Stereolab (foto), Yo La Tengo e Horse Jumper of Love. Do lado de cá, há nomes da cena brasileira, como Jovens Ateus e Gab Ferreira. Ingressos em Ingresse.com e no ponto físico Takkø Café (Vila Buarque, SP). A cantora Kesha é atração internacional do CarnaUOL 2026 Divulgação DO HIT 'TIK TOK' CarnaUOL traz Kesha ao Brasil em 2026 O CarnaUOL 2026 acontece no dia 24 de janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo, com a californiana Kesha como atração internacional. A cantora retorna ao Brasil após uma década, com hits como 'Tik Tok' e 'Praying'. Pabllo Vittar, João Gomes, Marina Sena e Dilsinho completam a programação, que inclui ainda DJ sets de Dubdogz e Deekapz, além dos blocos Charanga do França e Cores de Aidê. O evento marca a abertura oficial do Carnaval paulistano e celebra os 30 anos do UOL. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, às 12h, no site da Eventim, e na sexta, às 10h, na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera. Os preços variam entre R$ 47,50 (meia-entrada, cadeira superior) e R$ 675 (inteira, Front Stage Open Bar). MOMENTO ÉPICO Thom Yorke em show do Radiohead que marcou a volrta da banda aos palcos, em Madri, ontem Alex Lake/@twoshortdays NO ROLÊ Após finalizarem novo disco, Racionais MC's levam as quebradas a Hollywood 1ª leva de shows do Rock the Mountain é encerrada com Caetano Veloso e cia Com Weezer e Mogwai, Índigo acerta ao fugir do festival megalomaníaco 'ENTRE ASPAS' Divulgação Publicidade FIQUE DE OLHO Christie Goodwin/@acdc AC/DC volta ao Brasil em fevereiro O AC/DC volta ao Brasil após 17 anos. A banda australiana traz a turnê Power Up ao MorumBIS, em São Paulo, no dia 24 de fevereiro, celebrando mais de cinco décadas de carreira. Ingressos estarão à venda a partir de sexta, na Ticketmaster. Cintia Lentilha/Agência Preview Clássico gaúcho, Planeta Atlântida faz 30 anos O Planeta Atlântida chega à sua edição de 30 anos em 2026, marcada para os dias 30 e 31 de janeiro, na cidade de Xangri-Lá, litoral norte gaúcho. O festival convoca os 'planetários' a revisitar três décadas de boas lembranças. Reprodução/Instagram @goptun Gop Tun 2026 rola na Arena do Pacaembu A 5ª edição do festival de música eletrônica Gop Tun acontecerá no Pacaembu, dias 11 e 12 de abril. O evento ocupará o ginásio, a quadra de tênis e um salão interno do complexo esportivo, com programação que vira a madrugada. AGENDA DE SHOWS Damiano David faz show único no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na sexta Valerie Terranova/Getty Images Amanhã AJULIACOSTA, Casa Natura Musical, São Paulo

Alessandra Leão e Sapopemba, Casa de Francisca, São Paulo

Alexandre Rodrigues- Participações de Renato Braz e Grupo Sabuká, Sesc Pompeia, São Paulo

Geordie Greep - Show do álbum The New Sound, Sesc Jundiaí, Jundiaí-SP

Go Black - Wonderland, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Poppy, Cine Joia, São Paulo

Rafael Castro, Casa de Francisca, São Paulo

Rom Santana (BA), Sesc Pompeia, São Paulo

Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Seun Kuti & Egypt 80 - Heavier Yet, Sesc Campinas, Campinas-SP

Síntese, Sesc Catanduva, Catanduva-SP Sexta AJULIACOSTA, Casa Natura Musical, São Paulo

Almir Sater, BeFly Minascentro, Belo Horizonte

Banks, Cine Joia, São Paulo

Belo, Live Curitiba, Curitiba

Cícero, Circo Voador, Rio de Janeiro

Chico César, Sesc Campinas, Campinas-SP

Cida Moreira e Rodrigo Vellozo - Participação de Benito Di Paula, Sesc Pompeia, São Paulo

Damiano David, Tokio Marine Hall, São Paulo

Fabrício Beck & Bando Alabama, Teatro de Câmara Túlia Piva, Porto Alegre

Gloria Groove, Espaço Hall, Rio de Janeiro

Grupo Bongar, Sesc Pompeia, São Paulo

Gustav und Alma, Casa da OSPA, Porto Alegre

Hurtmold, Sesc Belenzinho, São Paulo

IRMA - You and My Guitar, Blue Note SP, São Paulo

Joana Rochael, Casa Camô, Belo Horizonte

Joelma, Qualistage, Rio de Janeiro

Karnak - Show de lançamento do álbum, Sesc Vila Mariana, São Paulo

Katy da Voz e As Abusadas, Frenesia Fierce (The Atro), São Paulo

Larie, Sesc Franca, Franca-SP

Marina Sena - BeFly Hall, Belo Horizonte

Os Garotin, Ópera de Arame, Curitiba

Paulo Ricardo, Teatro do Bourbon Country, Porto alegre

Pedra Letícia, Opinião, Porto Alegre

Pedro Paulo & Alex, Rodeio Curitiba, Curitiba

Prettos - Pré-lançamento do álbum, Sesc Belenzinho, São Paulo

Rincon Sapiência, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Roberto Seresteiro, Sesc Piracicaba, Piracicaba-SP

Rom Santana (BA), Sesc Campo Limpo, São Paulo

Souto Mc - Flow Marginal: Fim da Jornada, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Vitor Ramil, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre Billy Idol, que faz dois shows no Brasil no sábado, em São Paulo, e no dia 12, em Curitiba Divulgação Sábado Ana Laura Lopes - BeFly Minascentro, Belo Horizonte

Billy Idol, Vibra São Paulo, São Paulo

Cap'n Jazz, Cine Joia, São Paulo

Criolo, Circo Voador, Rio de Janeiro

Daniel, Espaço Unimed, São Paulo

FBC, Opinião, Porto Alegre

Ira!, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Jean Tassy, Sesc Guarulhos, Guarulhos-SP

Karol Conká, Sesc 24 de Maio, São Paulo

LINKIN PARK: From Zero World Tour, Estádio MorumBIS, São Paulo

LS Jack, Teatro Rival Petrobrás, Rio de Janeiro

Maria Gadú, Tokio Marine Hall, São Paulo

Marquinho do Pandeiro (Velha Guarda da Portela), Casa de Francisca, São Paulo

Prettos - Pré-lançamento do álbum, Sesc Belenzinho, São Paulo

Rael, Casa Natura Musical, São Paulo

Revelação, Arena Independência, Belo Horizonte

Rincon Sapiência, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Roberto Carlos, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Ronisia (CABO VERDE/ FRANÇA), Sesc Taubaté, Taubaté-SP

Seun Kuti - Heavier Yet (Lays The Crownless Head), Sesc Pompeia, São Paulo

Sérgio Britto, Sesc Campinas, Campinas-SP

Thalma de Freitas e Vitor Cabral, Sesc Belenzinho, São Paulo

Thomas Strønen & Time is a Blind Guide (NOR), Sesc Franca, Franca-SP

Tiago Nacarato, Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre

Vitor Ramil, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre

Yaya Massemba, Sesc Pinheiros, São Paulo

Zé Ramalho, Qualistage, Rio de Janeiro Linkin Park passa na terça pela Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília Marcelo Barretto/AgNews Domingo Alice Caymmi - Para Minha Tia Nana, Teatro de Câmara Túlio Piva, Porto Alegre

Chase Atlantic, Suhai Music Hall, São Paulo

Cidade Verde Sounds, Sesc Franca, Franca-SP

Clarianas - show Derramágoa de Mulher, Sesc Santo Amaro, São Paulo

Hammerfall, Mister Rock, Belo Horizonte

Ìdòwú Akínrúlí, Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto-SP

KAMAITACHI, Tok n' Roll, Curitiba

Karol Conká, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Oriente - Voz e Violão, Luau da Califa, Belo Horizonte

PC Silva, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes-SP

Pedro Emílio, Sesc Belenzinho, São Paulo

Preta Batuque, Sesc Bauru, Bauru-SP

Roberto Carlos, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro

Rom Santana, Casa de Francisca, São Paulo

Ronisia, Sesc Bom Retiro, São Paulo

Tom Zé, Sesc Guarulhos, Guarulhos-SP

Vitor Ramil, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre

Yassir Chediak, Sesc Jundiaí, Jundiaí-SP Segunda Yo La Tengo (acústico intimista), Cine Joia, São Paulo Terça Benito di Paula e Rodrigo Vellozo, Casa de Francisca, São Paulo

Glenn Hughes, Opinião, Porto Alegre

Linkin Park - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

Mauricio Pereira, Casa de Francisca, São Paulo

Primal Scream, Audio, São Paulo

Sister Nancy, Cine Joia, São Paulo

Titãs, Vibra São Paulo, São Paulo Quarta (12/11) Billy Idol, Arena da Baixada, Curitiba

Fi Bueno participação Sandra Sá, Blue Note RJ, Rio de Janeiro

Mauricio Pereira, Casa de Francisca, São Paulo

Mestra Penha (PB) show Festa de Coco, Sesc 24 de Maio, São Paulo

Nilüfer Yanya, Cine Joia, São Paulo

Now United, Teatro Positivo, Curitiba

Polo & Pan, Audio, São Paulo

Seun Kuti & Egypt 80 - Heavier Yet Tour, Sesc Bauru, Bauru-SP

Tainá Santos, Casa de Francisca, São Paulo

Zanna e banda - Blue Note RJ, Rio de Janeiro Publicidade Compartilhar essa edição



