'Vou comprar celular': pagar por caça ao mosquito da dengue funciona?

Anthony Leachon, especialista em saúde pública, disse que acolhia todas as iniciativas de combate à dengue, mas que a campanha local de Addition Hills teria "pouco ou nenhum impacto". Alguns moradores, advertiu ele, podem até agravar o problema criando mosquitos para ganhar dinheiro.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou as Filipinas como o país mais afetado pela dengue na região do Pacífico Ocidental em 2023, com 167.355 casos e 575 mortes registradas. O arquipélago registrou um "aumento incomum" no número de casos este ano, com 28.200 pacientes registrados até 1º de fevereiro, de acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde. O balanço representa um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, cinco cidades e municípios registraram surtos.

(Com AFP)