'Influencers mirins' atuam em Big Techs sem alvará judicial, exigido na TV

À primeira vista, dancinhas e publis soam inofensivos, mas a presença ostensiva nas redes sociais acende o debate sobre os limites entre trabalho e diversão, e sobre a exposição à publicidade infantil irregular.

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) garante a livre expressão artística desse público, mas também é firme sobre a proteção de direitos. Na televisão e no teatro, por exemplo, o trabalho infantil só é permitido mediante autorização judicial. A aplicação dessa norma ao universo online, no entanto, ainda é um desafio.

Plataformas como TikTok e Instagram proíbem o cadastro de pessoas com menos de 13 anos. Porém, é comum encontrar perfis de influenciadores abaixo dessa idade. Para contornar as restrições, as contas são abertas com datas de nascimento imprecisas ou administradas pelos pais.

O vácuo de regulamentação e fiscalização tem gerado casos de crianças que fazem anúncios de jogos de azar e de alimentos ultraprocessados, além de coachs mirins que pregam até mesmo o abandono da escola.

"A criança tem os mesmos direitos no ambiente digital e físico", afirma Ana Elisa Segatti, procuradora do MPT (Ministério Público do Trabalho). "É preciso que haja uma regulamentação [para as redes sociais] que preserve o desenvolvimento do trabalho infantil artístico de forma sadia", defende a procuradora.

A Repórter Brasil entrou em contato com Instagram, TikTok e Youtube. As plataformas reforçaram seus compromissos com os direitos das crianças e adolescentes, e elencaram uma série de medidas para evitar o trabalho artístico infantil sem conformidade com a legislação brasileira. As respostas podem ser lidas na íntegra neste link e ao longo da reportagem.