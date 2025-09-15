TILTUOL
Inteligência artificial

China acusa Nvidia de violar lei antitruste após investigação preliminar

Sede da empresa de chips Nvidia, em Santa Clara, na Califórnia (EUA) Imagem: Justin Sullivan/Getty Images North America/AFP

A gigante americana de chips Nvidia voltou a ser alvo de inspeções antitruste na China, justamente quando altos funcionários de ambos os países se reúnem para mais uma rodada de negociações tarifárias.

O regulador antitruste da China disse nesta segunda-feira (15) que uma investigação preliminar apontou que a Nvidia violou a lei anticoncorrencial do país. O regulador, conhecido como SAMR (pela sigla em inglês), não esclareceu se punirá a empresa, limitando-se apenas a informar que conduzirá investigações adicionais.

Às 7h26 (de Brasília), a ação da Nvidia caía 2,6% no pré-mercado de Nova York.

A China aprovou uma aquisição pela Nvidia em 2020, depois de a empresa aceitar uma série de condições, incluindo garantir o fornecimento de seus chips para o país. Desde 2022, no entanto, o governo dos EUA vem impedindo que a Nvidia e outros fornecedores americanos de chips vendam vários de seus chips avançados de inteligência artificial (IA) para a China. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

