Microsoft se compromete com UE a vender Office sem o Teams

A União Europeia aceitou um compromisso feito pela Microsoft de lidar com preocupações antitruste relacionadas à integração da ferramenta de colaboração Teams com as suítes Office 365 e Microsoft 365.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, abriu uma investigação formal sobre a integração do software Teams da Microsoft em 2023, após receber uma queixa da fabricante de aplicativos de mensagens empresariais Slack Technologies, hoje de propriedade da Salesforce.

Autoridades da UE expressaram temores de que a Microsoft poderia ter dado uma vantagem indevida ao Teams ao não oferecer aos clientes a opção de acessar o software ao assinar outros produtos.