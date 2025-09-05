Eclipse lunar mais longo do ano acontece este fim de semana; saiba como ver

O segundo eclipse lunar total do ano, e o mais longo desde 2022, está previsto para acontecer neste domingo, 7. Embora não seja possível de ser visto de todos os lugares do mundo, incluindo o Brasil, o eclipse será gravado e transmitido em lives no YouTube.

Haverá transmissão ao vivo, por exemplo, no canal do YouTube do Observatório Nacional por meio do Programa "O Céu em sua Casa" a partir das 12 horas.

O fenômeno se caracteriza pelo momento em que a Lua passa pela sombra da Terra, e que leva o satélite natural do nosso planeta a ter um aspecto alaranjado. Essa mudança de tonalidade da Lua dá ao evento o nome popular de 'Lua de Sangue'.