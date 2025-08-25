Musk diz que xAI ultrapassará o Google e que empresas chinesas serão concorrentes mais difíceis

O bilionário Elon Musk afirmou neste sábado, 23, que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, ultrapassará significativamente o Google em breve, enquanto as empresas chineses serão as concorrentes mais difíceis no setor.

Segundo Musk, a China tem "muito mais eletricidade" do que os Estados Unidos e empresas que são "muito fortes" na construção de hardware.

"Em breve, a xAI estará muito além de qualquer empresa com exceção do Google e, então, ultrapassará significativamente o Google", publicou ele, na rede social X, neste sábado.