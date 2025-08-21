Meta congela contratações em divisão de IA após trazer vários profissionais

A Meta Platforms congelou as contratações em sua divisão de inteligência artificial após passar meses contratando mais de 50 pesquisadores e engenheiros de IA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O congelamento de contratações, que entrou em vigor na semana passada e coincide com uma reestruturação mais ampla do grupo, também proíbe que os funcionários atuais sejam deslocados entre equipes dentro da divisão. A duração do congelamento não foi comunicada internamente.

Pode haver exceções ao bloqueio de contratações externas, mas elas precisariam da permissão do diretor de IA da Meta, Alexandr Wang, disseram as pessoas.