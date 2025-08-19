Google pagará multa de US$ 36 mi por acordos anticompetitivos na Austrália

O Google concordou em pagar uma multa de 55 milhões de dólares australianos (US$ 36 milhões) por assinar acordos anticompetitivos com as duas maiores operadoras de telecomunicações da Austrália, a Telstra e a Optus, que proibiam a instalação de motores de busca concorrentes em alguns smartphones.

Sob os acordos anticompetitivos, que estiveram em vigor por 15 meses até março de 2021, as empresas pré-instalaram apenas o Google Search em telefones Android vendidos aos clientes.

Outros motores de busca foram excluídos. Em troca, as operadoras receberam uma parte da receita de publicidade gerada pelo Google a partir desses clientes.