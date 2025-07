Via Láctea pode estar cercada por 100 'galáxias fantasmas', diz estudo

"Se essas galáxias forem observadas por telescópios, isso poderá fornecer forte apoio para a teoria Lambda Cold Dark Matter (LCDM), que explica a estrutura espacial em grande escala e o processo de formação de galáxias", acrescenta a entidade.

A teoria LCDM supõe que as galáxias se formam no centro de aglomerados gigantescos de matéria escura, chamados "halos". Isso significaria que maioria das galáxias no universo são anãs de baixa massa, atuando como satélites que orbitam em torno de uma galáxia mais massiva, como a Via Láctea.