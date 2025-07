Descoberta inédita revela motivo de Marte ter perdido toda a sua água

Em outras palavras: os átomos presentes na atmosfera de Marte começaram a ser eliminados por conta do choque contra partículas de carga elétrica solares, algo parecido com o processo de erosão provocado pelo atrito do solo com o vento e a chuva.

"É como fazer um salto de bola de canhão em uma piscina", diz Shannon Curry, pesquisador principal da Maven no Laboratório de Física Atmosférica e Espacial da Universidade do Colorado, em Boulder, Estados Unidos, e principal autor do estudo.

"A bala de canhão, nesse caso, são os íons pesados que se chocam com a atmosfera muito rapidamente e espalham átomos e moléculas neutras", afirma.

A descoberta vem após dez anos do início da missão Maven, uma das dedicadas a explorar o planeta Marte, em uma parceria entre a Nasa e a Universidade do Colorado. A missão continua ativa.

Processo foi observado diretamente

Conforme a publicação da Nasa, embora os cientistas já tivessem encontrado evidências de que esse processo de pulverização catódica estava ocorrendo, eles nunca tinham o observado diretamente.