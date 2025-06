CEO da Amazon diz que IA levará empresa a ter uma força de trabalho menor

"É difícil saber exatamente onde isso vai dar certo ao longo do tempo, mas, nos próximos anos, esperamos que isso reduza nossa força de trabalho corporativa total", pontuou Jassy.

A Amazon não deve ter demissões em massa em um futuro próximo, como aconteceu em 2022 e 2023, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. No entanto, algumas equipes poderão sofrer demissões ao longo do tempo, alegaram as fontes.