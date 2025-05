Sol está 'estragando' satélites de internet de Elon Musk, diz Nasa

Os satélites de internet da Starlink, da SpaceX, empresa de Elon Musk, estão sendo afetados por um inimigo pouco imaginado pela empresa: o Sol. Segundo informado pela New Scientist, erupções do sol estão danificando os equipamentos que estão na órbita terrestre.

Isso ocorre porque o sol passa por um ciclo de atividade de 11 anos, quando atinge o seu auge, chamado de máximo solar, que ocorreu no final do ano passado. Além das consequências físicas, como o aumento de tempestades geomagnéticas que aquecem a atmosfera do planeta, há também, atualmente, um maior número de satélites na órbita terrestre. Esses fatores fazem com que a temperatura da atmosfera da Terra aumente, o que afeta a resistência dos satélites.

Especialistas investigam os danos que esse fenômeno pode causar na SpaceX. "Descobrimos que quando temos tempestades geomagnéticas, os satélites reentram mais rápido do que o esperado (sem atividade solar)", diz Denny Oliveira, do Goddard Space Flight Center da NASA.