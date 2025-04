Chuva de meteoros: como assistir ao espetáculo da astronomia no Brasil

A chuva de meteoro Lírida é batizada desta forma por estar localizada na direção da constelação de Lira. É considerada de intensidade média, mas umas das maiores do tipo. Acontece anualmente, geralmente no mês de abril.

O fenômeno advém da passagem do Cometa Tatcher (C/1861 G1), que tem um período de 415 anos e deixa um "rastro empoeirado" que atinge a Terra.

Como observar a chuva de meteoro Lirida?

A Lírida será vista com mais facilidade e intensidade no hemisfério norte, mas quem está no hemisfério sul também conseguirá ver o fenômeno. A velocidade média de quedas dos meteoros é de 46 km/s e, no auge do evento, os observadores poderão ser ver 18 meteoros por hora.

Para assistir à chuva, a recomendação é procurar um local com pouca iluminação, de horizonte limpo e, preferencialmente, afastado de grandes centros urbanos.

"Um parque, uma praia ou uma área rural são ótimos lugares", informou o site do projeto científico Exoss. Não usar celulares ou outros tipos de tela também podem contribuir para uma melhor observação.